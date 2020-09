AfD in Baden-Württemberg schadet sich mit internem Streit

Die AfD in Baden-Württemberg ist sich mit ihrem Parteichef Jörg Meuthen uneins. Schuld ist ein altes Facebook-Video, das jetzt wieder für Diskussionen sorgt.

Stuttgart - Um die AfD in Baden-Württemberg ist es still geworden. Zuletzt fiel die Partei vor allem negativ auf, weil sie die Ausschreitungen in Stuttgart instrumentalisierte, um gegen Migranten zu hetzen. Häufig ist sich die AfD aber auch intern uneins und macht mit Streitigkeiten innerhalb der Partei auf sich aufmerksam.

Die AfD in Baden-Württemberg zerfleischt sich selbst. Der Landesvorstand streitet sich mit seinem Parteichef Jörg Meuthen über ein Facebook-Video.

Die Politik in Stuttgart wird derzeit von einer Koalition aus Grünen und CDU bestimmt. Die AfD ist mit 17 Abgeordneten im Landtag vertreten.