Trotz falscher Lebensläufe: AfD lehnt neue Nominierung ab - Weidel fehlt bei Krisensitzung

Die AfD-Spitze um Alice Weidel hält trotz des Verdachts biografischer Falschangaben an zwei Europawahl-Kandidierenden fest. © dts Nachrichtenagentur/Imago/Eva Manhart/APA/dpa/Montage: IPPEN.MEDIA

Zwei AfD-Kandidierende für die Europawahl konnten Angaben im Lebenslauf nicht fristgerecht belegen – Folgen soll das keine haben.

Berlin – Die AfD will an zwei Kandidierenden für die Europawahl 2024 festhalten, obwohl der Verdacht besteht, dass sie Falschangaben in ihren Lebensläufen gemacht haben. Zwei der kürzlich beim Parteitag in Magdeburg Nominierten seien nicht in der Lage gewesen, ihre Angaben durch Dokumente zu belegen, hieß es aus AfD-Vorstandskreisen gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. Dies werde aber keine Konsequenzen haben.

Am Montagabend war der AfD-Bundesvorstand in Berlin zusammengekommen, um die Sache zu beraten. Hintergrund waren Medienberichte, wonach einige der 35 Personen über Studienabschlüsse und berufliche Erfolge gelogen haben sollen. Hätte die AfD die Betroffenen von der Liste gestrichen, hätte sie möglicherweise das gesamte Aufstellungsverfahren von vorne beginnen müssen.

Der AfD-Bundesvorstand hatte allen 35 ausgewählten Kandidatinnen und Kandidaten eine Frist bis zum 11. September gesetzt, überprüfbare Nachweise zu ihren Angaben vorlegen. Dies galt für schriftliche Angaben ebenso wie für Angaben, die von ihnen bei ihrer Vorstellung am Rednerpult des Nominierungsparteitags in Magdeburg gemacht worden waren.

Hochstapelei bei der AfD? Unruhe an der Basis

Für Befremden in Teilen des Vorstands sorgte nach AFP-Informationen, dass Ko-Parteichefin Alice Weidel ihre Teilnahme an der abendlichen Sitzung absagen ließ. Die Sorge, die Partei könnte bei der Aufstellung Opfer von Hochstapelei gewesen sein, löse auch an Teilen der Basis Unruhe aus, hieß es weiter. Die AfD hatte bei dem Nominierungsparteitag großen Wert darauf gelegt, Kandidierende mit praktischer Erfahrung von außerhalb der Politik aufzustellen.

AfD-Spitze hält trotz Verdachts an Europawahl-Kandidierenden fest

Der Verdacht auf Schwindeleien geht auf Recherchen des Portals t-online.de zurück. Demnach steht infrage, ob die Kandidatin Mary Khan-Hohloch tatsächlich wie von ihr angeführt ein Studium der Religionswissenschaft und des öffentlichen Rechts absolviert hat. Khan-Hohloch steht auf Platz 14 der Kandidatenliste.

Auch der auf Platz 10 der Europaliste gesetzte Kandidat Arno Bausemer aus Sachsen-Anhalt soll zahlreiche falsche Angaben in seiner Bewerbung um die Kandidatur gemacht haben. Zweifel gibt es etwa an seiner Angabe, Geschäftsführer eines mittelständischen Betriebs gewesen zu sein. (frs mit Material der AFP)