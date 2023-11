AfD-Politiker Kotré verpasst ersten Landrats-Posten in Brandenburg deutlich - Parteiloser weit vorne

Von: Florian Naumann

Der AfD-Abgeordnete Steffen Kotré spricht in einer Bundestagsdebatte. © Christian Spicker / Imago Images

In einer Landrats-Stichwahl in Brandenburg griff die AfD nach dem nächsten kommunalen Posten – und erntete eine herbe Niederlage.

Lübben – Anders als in Thüringen bleibt die AfD im Ost-Bundesland Brandenburg vorerst ohne Landrats-Posten: Ausgerechnet der Bundestagsabgeordnete Steffen Kotré im Kreis Dahme-Spreewald hat das angestrebte Amt verfehlt – und zwar deutlich. Den Sieg trug in der Stichwahl der Parteilose Sven Herzberger davon. Er erhielt nach offiziellen Angaben 64,8 Prozent der Stimmen.

Kotré kam dem vorläufigen Endergebnis zufolge auf 35,2 Prozent. In dem Landkreis war der bisherige SPD-Landrat Stephan Loge nach 16 Jahren nicht mehr angetreten. Mit einer Wahlbeteiligung von 47,9 Prozent ist das notwendige Quorum für eine gültige Wahl erfüllt.

AfD-Mann Kotré verliert Landrats-Stichwahl in Brandenburg: Kein Zugewinn nach erstem Wahlgang

Herzberger, Bürgermeister der Gemeinde Zeuthen, hatte bei der Stichwahl die Unterstützung aller Parteien außer der AfD. Im ersten Wahlgang hatte allerdings noch Kotré den Sieg davon getragen. Sein Ergebnis von 35,3 Prozent konnte er nun allerdings nicht mehr ausbauen. Herzberger war am 8. Oktober noch auf 34,8 Prozent der Stimmen gekommen. Das Ergebnis hatte ein weiteres Mal bundesweit Aufsehen erregt.

Zugutegekommen ist Herzberger nun mutmaßlich, dass in der ersten Runde die SPD-Politikerin Susanne Rieckhoff 29,9 Prozent erhalten hatte. Ihre Wählerinnen und Wähler dürften nun eher für den Parteilosen gestimmt haben, als für den Rechtsaußen Kotré. Dessen Niederlage fiel umfassend aus: Nach vorläufigem Endergebnis holte Herzberger in allen Untergebieten die Mehrheit, in seiner Heimatgemeinde Zeuthen sogar mehr als 70 Prozent.

Die Wahlbeteiligung ging indes bei der Stichwahl leicht zurück. Im Oktober hatten sich 50,8 Prozent der Wahlberechtigten beteiligt.

Brandenburg-AfD unter Extremismus-Verdacht – Kotré machte bereits bedenkliche Schlagzeilen

Vor der Stichwahl hatten mehrere Unternehmen und Bildungseinrichtungen vor Extremismus gewarnt. Der Brandenburger Verfassungsschutz stuft den AfD-Landesverband seit 2020 als rechtsextremistischen Verdachtsfall ein. Die AfD hält die Einstufung für falsch.

Auch Kotré selbst ist bereits durch einige bedenkliche Äußerungen aufgefallen. So forderte er einst einen „Brückenschlag“ zur Querdenken-Bewegung, rügte „Klimawahn“ und verbreitete russische Propaganda-Thesen über „Biowaffen-Labore“ der USA in der Ukraine. Nach Recherchen der Zeit aus dem Jahr 2018 beschäftigte Kotré auch eine Mitarbeiterin mit Kontakten in die Szene der „Identitären Bewegung“. 2022 erregte Kotré mit prorussischen Äußerungen im Bundestag den Ärger von Kanzler Olaf Scholz (SPD). „Er polarisiert“, konstatierte die Märkische Allgemeine Zeitung kurz vor dem Wahltag eher trocken.

Im Landkreis Sonneberg in Thüringen stellt die AfD seit diesem Jahr ihren ersten Landrat in Deutschland. Wenig später folgte auch ein Bürgermeister-Amt in Sachsen-Anhalt. Der Kreis Dahme-Spreewald mit dem Flughafen BER gilt als Boomregion. (fn mit Material von dpa)