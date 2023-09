AfD könnte erstmals Oberbürgermeister stellen – Deutschland blickt auf Nordhausen

Von: Felix Durach

In Nordhausen in Thüringen könnte die AfD erstmals einen Oberbürgermeister stellen. Jörg Prophet geht als Favorit in die Stichwahl am Sonntag. Der News-Ticker.

Entscheidung in der Stichwahl: AfD-Kandidat Jörg Prophet erhielt im ersten Wahlgang 42,1 Prozent der Stimmen

Nächster AfD-Erfolg? Rechtspopulisten könnten erstmals in ihrer Geschichte einen Oberbürgermeister stellen

Nordhausen – Die rechtspopulistische AfD ist in Deutschland weiter im Aufschwung. In den jüngsten Umfragen erreichte die Partei auf Bundesebene wiederholt Werte jenseits der 20 Prozent. Vor allem in Ostdeutschland hat die Alternative für Deutschland viele Sympathisanten. Im Landkreis Sonneberg in Thüringen stellen die Rechtspopulisten seit Juli dieses Jahres erstmals einen Landrat. Kurz darauf konnte die AfD auch eine Bürgermeisterwahl in Raghun-Jeßnitz (Sachsen-Anhalt) für sich entscheiden – ebenfalls ein Novum. Am Sonntag (24. September) könnte der nächste Wahlsieg folgen.

Ein Wahlplakat von Jörg Prophet, AfD-Kandidat für die Oberbürgermeister-Wahl in Nordhausen, steht in der Innenstadt. © Martin Schutt/dpa

OB-Wahl in Nordhausen – AfD vor nächstem Erfolg in Thüringen

Im thüringischen Nordhausen will AfD-Kandidat Jörg Prophet der erste Oberbürgermeister seiner Partei werden. Die Chancen dafür stehen nicht schlecht. Im ersten Wahlgang erhielt der 61-jährige Unternehmer 42,1 Prozent der Wählerstimmen. In der Stichwahl trifft er auf Amtsinhaber Kai Buchmann (parteilos), der lediglich 23,7 Prozent erhielt. Die Wahlbeteiligung in der Stadt mit knapp 41.000 Einwohnern lag bei 56,4 Prozent.

Prophet kann bei seinem Vorhaben auf prominenten Unterstützung aus der eigenen Partei setzen. Der Partei-Co-Vorsitzende Tino Chrupalla und der AfD-Spitzenkandidat für die Europawahl, Maximilian Krah, sind für Wahlkampfauftritte nach Thüringen gereist. Chrupallas Co-Vorsitzende Alice Weidel rief in einem Video auf der Plattform X (ehemals Twitter) ebenfalls zur Wahl von Prophet auf. „Am kommenden Sonntag können wir in Nordhausen Geschichte schreiben - und den ersten AfD-Oberbürgermeister stellen. Unterstützen Sie uns dabei: Ihre Stimme für Jörg Prophet!“, schrieb Weidel zu dem Clip.

Der gesamte Landesverband Thüringen der AfD um den Fraktionsvorsitzenden Björn Höcke wird im Verfassungsschutzbericht für das Jahr 2021 als „erwiesen rechtsextremistische Bestrebung gegen die freiheitlich demokratische Grundordnung“ eingestuft.

AfD-Kandidat Jörg Prophet – Verfassungsschutz sah „geschichtsrevisionistische Agenda“

Prophet könnte neben dem aktuellen Umfragehoch seiner Partei auch von den Versäumnissen seines Stichwahl-Gegners profitieren. Gegen Amtsinhaber Buchmann läuft ein Disziplinarverfahren wegen Mobbing-Vorwürfen, ein paar Monate lang war der Politiker, der früher ein Grünen-Parteibuch hatte, suspendiert. Ein Verwaltungsgericht machte die Suspendierung rückgängig, seit Anfang August ist Buchmann wieder im Amt, das Verhältnis zum SPD-Landrat gilt aber als zerrüttet.

Prophet fiel in der Vergangenheit auch dem Verfassungsschutz auf. Vor allem mit einem Beitrag aus dem Jahr 2021 auf der Seite des Nordhäuser AfD-Kreisverbands. Darin geht es um die Bombardierung Dresdens und die Erinnerung daran. Prophet schreibt darin: „Schizophren wird es aber dann, wenn heute offen propagiert wird, dass Terror gegen Zivilbevölkerung immer dann zulässig ist, wenn es ein Tätervolk trifft.“ Der Verfassungsschutz führt Auszüge des Textes später als Beleg dafür an, dass die „geschichtsrevisionistische Agenda“ der AfD „in die Breite des Landesverbandes“ hineinwirke. Prophet distanzierte sich nicht von seinem Text.

OB-Wahl in Nordhausen – KZ-Gedenkstelle lädt AfD-Kandidaten aus

Die KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora, die sich im Landkreis Nordhausen befindet, hatte sich bereits im Vorlauf der Wahl von Prophet distanziert. Man werde aus Rücksicht vor den Überlebenden und ihren Angehörenden Jörg Prophet nicht zu Gedenkveranstaltungen einladen, sagte die kommissarische Leiterin der KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora, Anett Dremel. „Uns erreichen seit Wochen Schreiben von Überlebenden-Verbänden, die sich besorgt äußern“, sagte Dremel.

In das Konzentrationslager wurden zwischen 1943 und 1945 etwa 60 000 Menschen verschleppt, offiziell wurden von der SS 12 000 Tote vermerkt. Die Gedenkstätte geht davon aus, dass mindestens 20 000 Häftlinge die Deportation in das KZ nicht überlebten.(fd mit dpa)