Nach Wahlerfolgen in Hessen und Bayern: Halb Deutschland kann sich eine Regierung mit der AfD vorstellen

Von: Kilian Beck

Die AfD-Fraktions- und Parteivorsitzenden Alice Weidel und Tino Chrupalla dürfen sich über Ergebnisse und Umfragen freuen. © Bernd von Jutrczenka/dpa

Eine neue Umfrage zeigt: Fast die Hälfte der Deutschen hält eine AfD-Regierungsbeteiligung für „akzeptabel“. Im Osten ist es eine Mehrheit.

Berlin – Stärkste Oppositionskraft in zwei Bundesländern. Die in Teilen rechtsextreme Alternative für Deutschland (AfD) ist als Siegerin aus den Landtagswahlen in Bayern und Hessen hervorgegangen. Nun hat das Meinungsforschungsinstitut Civey für den Spiegel abgefragt, für wie viele Deutschen eine Regierungsbeteiligung der AfD „akzeptabel“ wäre. 47 Prozent der Befragten können sich eine Regierung, an der die AfD beteiligt ist, vorstellen.

Mehrheit in Ostdeutschland hält AfD-Regierungsbeteiligung für „akzeptabel“

In Ostdeutschland gibt es der Umfrage nach eine Mehrheit von 55 Prozent der Befragten, die eine Landesregierung mit AfD-Beteiligung akzeptieren würde. Im Westen sind es 44 Prozent. Nächstes Jahr stehen in Thüringen, Brandenburg und Sachsen-Anhalt Landtagswahlen an. Laut Umfragen von infratest dimap ist die AfD in Brandenburg und Thüringen aktuell stärkste Kraft. In Thüringen lag die Partei bei 34 und Brandenburg bei 32 Prozent. In Sachsen-Anhalt lag die Partei, laut einer Umfrage des Instituts Insa für die Bild-Zeitung, bei 29 Prozent fast gleichauf mit der CDU von Ministerpräsident Reiner Haseloff mit 31 Prozent.

Reiner Haseloff (CDU), Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, steht mit seiner CDU nur knapp vor der AfD in Umfragen zur kommenden Landtagswahl. © Jan Woitas/dpa/Archivbild

CDU muss die Haltung zur Ramelow-Linken klären

Sollten sich diese Umfrageergebnisse in den Wahlen in Sachsen und Thüringen am 1. September 2024 und in Brandenburg am 22. September in Wahlergebnisse niederschlagen, würde es schwierig, eine Mehrheit ohne die AfD zu organisieren. In Thüringen müsste die CDU ihr Verhältnis zur Linkspartei von Ministerpräsident Bodo Ramelow überdenken. Die Linke lag dort in Umfragen zuletzt bei 20 Prozent. Aktuell hat die Bundes-CDU einen „Unvereinbarkeitsbeschluss“, mit der AfD und der Linken. Für die Linke wird das mit dem Status als Nachfolgepartei der DDR-Staatspartei SED begründet, für die AfD mit dem in der Partei verbreiteten Rechtsextremismus. Gemeinsam mit der AfD beschloss die Thüringer CDU kürzlich eine Grundsteuersenkung.

Thüringen: Keine Mehrheit gegen AfD ohne CDU und Linke

In Thüringen würde sich demnach keine Mehrheit gegen die AfD ohne CDU und Linke organisieren lassen. In Sachsen-Anhalt würde dies in einem, aller Wahrscheinlichkeit nach instabilen Viererbündnis noch funktionieren: In der Insa-Umfrage kommen CDU, SPD, Grüne und FDP insgesamt auf 52 Prozent. Brandenburg könnte es für eine, ähnlich wackelige, Viererkoalition aus SPD, CDU, Grünen und Freien Wählern reichen. Zusammen kämen sie ebenfalls auf 52 Prozent. Allerdings fiel der Bundesvorsitzende der Freien Wähler, Bayerns Vize-Ministerpräsident, Hubert Aiwanger zuletzt in der sogenannten „Flugblatt-Affäre“ durch rechtspopulistische Argumentationsweisen auf.