Wegen Russland-Sympathie? Bundestag sperrt Hausausweis von AfD-Mitarbeiter

Von: Nadja Austel

Eigentlich ist Wladimir Sergijenko Mitarbeiter des AfD-Abgeordneten Eugen Schmidt. Nun muss er sich wegen seiner Nähe zu Russland einer neuen Sicherheitsüberprüfung im Bundestag unterziehen.

Berlin – Aufgrund von Sicherheitsbedenken hat der Bundestag den Hausausweis des AfD-Mitarbeiters Wladimir Sergijenko gesperrt. Das geht aus einem exklusiven Bericht des Spiegels vom Mittwoch (15. November) hervor. Der Ausweis sei laut Angaben der Bundestagsverwaltung aktuell so gesperrt, dass „ein unkontrollierter Zugang durch Herrn Sergijenko zu den Bundestagsliegenschaften ausgeschlossen ist“, so der Bericht weiter.

Als Grund für den Entzug seiner Zutrittsberechtigung wurde eine „Überprüfung der Zuverlässigkeit“ genannt. Laut einem Pressesprecher des Bundestags könnten mit Blick auf das laufende Verfahren derzeit keine näheren Angaben dazu gemacht werden. Aus den Spiegel-Recherchen geht jedoch der Vorwurf hervor, dass Sergijenko enge Kontakte nach Moskau unterhalte.

AfD-Mitarbeiter ausgesperrt: Er muss wegen Sicherheitsbedenken draußen bleiben

Sergijenko teilte auf Spiegel-Anfrage mit: „Die Bundestagsverwaltung hat den Mitarbeiterausweis entzogen und eine erneute Sicherheitsüberprüfung veranlasst.“ Dem Bericht nach soll die Bundestagsverwaltung befürchten, dass er ein Risiko für die Sicherheit des Parlaments darstellen könnte. Der 52-Jährige sei in der Ukraine geboren, besitze inzwischen aber einen russischen Pass und die deutsche Staatsbürgerschaft.

Sowohl Sergijenko selbst als auch sein Arbeitgeber, der AfD-Bundestagsabgeordnete Eugen Schmidt, traten in der Vergangenheit im russischen Staatsfernsehen auf. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs soll Sergijenko laut Spiegel außerdem regelmäßig nach Moskau reisen. Die Ukraine setzte ihn zu Beginn dieses Jahres auf eine Sanktionsliste.

AfD-Mitarbeiter vor der Tür – Chef Schmidt verteidigte Ukraine-Krieg Russlands

Eugen Schmidt hatte sich im Sommer im russischen Staatsfernsehen zum Ukraine-Krieg geäußert. In der Sendung „60 Minutes“ des Senders Rossija-1 hatte der Bundestagsabgeordnete nicht nur Russland verteidigt, sondern zudem das Vorgehen der Bundesrepublik und der Nato kritisiert. „Russland stellt in keiner Weise eine Bedrohung für die Welt dar“, so Schmidt. Man ernte jetzt lediglich „die Früchte der Nato-Osterweiterungspolitik“, wie der Politiker in fließendem Russisch sagte.

Das ARD-Magazin Kontraste hatte zudem bereits im Jahr 2021 darüber berichtet, dass Schmidt Deutschland in russischen Medien als Unrechtsstaat darstellte: „Es gibt keine Demokratie in Deutschland. Das heißt, es wird eine einheitliche Meinung aufgedrängt, und zwar von der regierenden Elite, und alle anderen politischen Meinungen werden mit allen möglichen Mitteln unterdrückt“, wird er dort zitiert.

AfD-Vertreter zeigte offen Russland-Nähe – Mitarbeiter vorerst ausgesperrt

Der 46-jährige Schmidt stammt nach Informationen der Tagesschau ursprünglich aus Kasachstan und kam 1999 als Spätaussiedler nach Deutschland. Für die nordrhein-westfälische AfD zog er 2021 in den Bundestag ein, wo er als „Landesbeauftragter für Russlanddeutsche“ fungiert und das Netzwerk „Russlanddeutsche in der AfD“ managt. (na)