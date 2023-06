Ex-Vorsitzender Meuthen schießt gegen Höcke und AfD: „Partei ist völlig blank“

Von: Bona Hyun

Vor der Stichwahl in Sonneberg: Meuthen kritisiert die AfD. © Kay Nietfeld/dpa

Das AfD-Umfragehoch besorgt auch ehemalige Mitglieder. Der Ex-Vorsitzende Meuthen warnt vor einer zunehmenden Radikalisierung durch Björn Höcke.

Essen – Der frühere AfD-Vorsitzende Jörg Meuthen hat die zunehmende Radikalisierung seiner alten Partei scharf kritisiert. Mit seinem Abgang sei das gemäßigte Lager innerhalb der Partei zerfallen, „die Radikalen haben die Kontrolle über die AfD übernommen“, sagte Meuthen der Bild am Sonntag. Sie sei heute eine „Partei am rechten Rand mit völkisch-nationalistischen Positionen, die von einer einzigen Person dominiert wird, und das ist Björn Höcke“.

Ex-Vorsitzender Meuthen schießt gegen AfD: „Radikalen haben Kontrolle“

Die AfD hatte in jüngsten Umfragen Höchstwerte erreicht, was die Mehrheit der Deutschen beunruhigt. Besonders in Ostdeutschland ist die AfD stark. Der aktuelle Umfrage-Erfolg der AfD hat laut Meuthen „rein gar nichts“ mit eigener Stärke zu tun. „Inhaltlich und personell ist die Partei völlig blank, die guten Leute sind alle weg. Die Partei profitiert allein von der erschreckenden Schwäche der anderen Parteien“, sagte Meuthen.

Wirtschaftlich verfolge die AfD inzwischen einen „völkischen Sozialismus“. Einmal an der Macht, würde die „Höcke-AfD“ Deutschland abschotten, den europäischen Binnenmarkt bekämpfen und die Grenzen für alle dicht machen. „Keine wirkliche Fachkraft, die noch bei Verstand ist, würde mehr freiwillig nach Deutschland kommen. Ich kann nur hoffen, dass die Brandmauer der Union hält. Ich will diese Leute nicht in der Regierung sehen“, sagte der frühere AfD-Chef.

Vor Stichwahl in Sonneberg: Ex-Vorsitz kritisiert AfD

Im thüringischen Sonneberg könnte am Sonntag erstmals ein AfD-Politiker zum Landrat gewählt werden. Aufgerufen zur Stichwahl in Sonneberg sind rund 48.000 Menschen. Die Wahllokale sind von 8.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. Sonneberg ist mit rund 57.000 Einwohnern einer der kleinsten Kreise in Deutschland – und könnte den ersten Landrat aus der AfD stellen. Nach einer repräsentativen Civey-Umfrage für den TV-Sender Welt ist eine Mehrheit der Deutschen beunruhigt von der Vorstellung eines AfD-Landrats.

Im ersten Wahlgang hatte AfD-Kandidat Robert Sesselmann mit 46,7 Prozent der Stimmen nur knapp die absolute Mehrheit verpasst. CDU-Landratskandidat Jürgen Köpper erreichte 35,7 Prozent. Die Wahlbeteiligung beim ersten Wahlgang lag bei 49,1 Prozent. (bohy/afp).