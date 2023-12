AfD in Sachsen laut Verfassungsschutz gesichert rechtsextremistisch

Von: Nail Akkoyun

Jörg Urban, AfD-Vorsitzender in Sachsen, spricht bei einer Demonstration unter dem Motto: „Der Osten steht zusammen“. (Archivfoto) © Bodo Schackow/dpa

Mit dem Landesverband in Sachsen gilt ein weiterer Teil der AfD als gesichert rechtsextremistisch.

Dresden – Der Verfassungsschutz in Sachsen hat den Landesverband der AfD im Freistaat als gesichert rechtsextremistische Bestrebung eingestuft. Das teilte das Landesamt für Verfassungsschutz am Freitag in Dresden mit.

Eine mehrjährige juristische Prüfung habe „unzweifelhaft“ ergeben, dass der AfD-Landesverband verfassungsfeindliche Ziele verfolge, sagte Verfassungsschutzpräsident Dirk-Martin Christian. Schon im April war die Jugendorganisation, der sächsische Landesverband der Jungen Alternative, als erwiesen rechtsextremistische Bestrebung eingestuft worden. Die Einstufung bietet dem Verfassungsschutz neue Möglichkeiten.

„In den vier Jahren der intensiven Prüfung haben wir eine Vielzahl von Äußerungen und politischen Forderungen, insbesondere hoher Funktionäre und Mandatsträger der Landespartei sowie der Kreisverbände, also von Personen mit einem hohen Repräsentationsgrad, gesammelt. Diese belegen in der Summe unzweifelhaft, dass der hiesige AfD-Landesverband verfassungsfeindliche Ziele verfolgt“, resümierte Christian.

Gesichert rechtsextremistisch: Nach Sachsen-Anhalt und Thüringen schon der dritte AfD-Landesverband

Nach Thüringen und Sachsen-Anhalt ist es der dritte Landesverband mit einer solchen Einstufung. In Thüringen hatte der Landesverfassungsschutz die AfD mit ihrem umstrittenen Landesparteichef Björn Höcke bereits im März 2021 als gesichert rechtsextremistisch eingestuft. Sachsen-Anhalt wurde erst vor kurzem, im November 2023, als gesichert rechtsextremistisch eingestuft.

„Der Landesverband der AfD mag zwar personell heterogen zusammengesetzt sein, inhaltlich-programmatisch überwiegt jedoch das aus dem früheren ‚Flügel‘ hervorgegangene sogenannte solidarisch- patriotische Lager, dessen geistiger Vater und Anführer der Rechtsextremist Björn Höcke ist und das inzwischen den Charakter des gesamten Landesverbandes prägt und dominiert“, betonte der Behördenchef. Rechtsextremistische Äußerungen führender Funktions- und Mandatsträger würden innerparteilich zur Kenntnis genommen, ohne dass es seitens der Landespartei öffentlich zu einer Distanzierung oder zumindest kritischen Auseinandersetzung käme.

Verfassungsschutz wirft Sachsen-AfD unter anderem Antisemitismus vor

Dem Gutachten des Landesverfassungsschutz in Sachsen zufolge richten sich zahlreiche inhaltliche Positionen des AfD-Landesverbandes gegen die Grundprinzipien der freiheitlichen demokratischen Grundordnung. „Die Landespartei verfolgt im Hinblick auf die Zuwanderung eine Politik des sogenannten Ethnopluralismus, einem Markenkern des politischen Rechtsextremismus. Danach würde sich der Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit ausschließlich nach ethnisch-biologischen beziehungsweise kulturellen Kriterien richten“, hieß es. Ein solches Volksverständnis sei jedoch mit dem Grundgesetz unvereinbar.

Auch bediene sich der AfD-Landesverband gängiger antisemitischer, zumeist verschwörungsideologischer Positionen, die regelmäßig auch von Rechtsextremisten und Reichsbürgern verwendet werden. „Antisemitismus wird von führenden Vertretern des AfD-Landesverbandes nicht direkt geäußert, sondern durch sogenannte Codes und Chiffren verschlüsselt, zum Beispiel über die ‚internationale Finanzelite‘.“

Sowohl der Bundesvorsitzende Tino Chrupalla als auch der AfD-Spitzenkandidat zur Europawahl 2024, Maximilian Krah, kommen aus Sachsen. Auf Bundesebene wird die AfD vom Verfassungsschutz derzeit als rechtsextremistischer Verdachtsfall eingestuft. Bei der Landtagswahl 2019 kam die sächsische AfD auf 27,5 Prozent der Zweitstimmen. In der jüngsten Umfrage erreichte sie wie die CDU 33 Prozent. (nak/dpa)