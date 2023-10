AfD fünf Jahre zweitstärkste Kraft in Hessen - was sich für die Rechtspopulisten jetzt ändert

Von: Tadhg Nagel

Die AfD wurde in Hessen zur zweitstärksten Kraft gewählt. Welchen Einfluss kann die Partei dadurch jetzt auf die hessische Politik nehmen?

Wiesbaden - Die AfD ist bei der Landtagswahl in Hessen am Sonntag (8. Oktober) zur zweitstärksten Kraft geworden. Mit einem vorläufigen Ergebnis von 18,4 Prozent - einem Zuwachs von 5,3 Prozentpunkten im Vergleich zur letzten Wahl - hat die Partei kräftig zugelegt.

Die auf den ersten Blick sichtbare Änderung ist die Anzahl der AfD-Sitze im Wiesbadener Parlament. Statt 14 konnte die selbsternannte Alternative dieses Mal 28 Mandate ergattern. Das liegt zum einen am besseren Abschneiden der AfD bei der Wahl, zum anderen daran, dass es die Linkspartei nicht in den Landtag geschafft hat. Die so frei gewordenen Sitze wurden entsprechend der Ergebnisse auf die anderen Parteien verteilt. Doch was bedeutet das für die Politik in Hessen?

Mehr Stimmen heißt mehr Geld für die AfD - An der parlamentarischen Arbeit ändert sich jedoch wenig

Der Wahlausgang lohnt sich aber finanziell für die AfD. Für jede Stimme erhalten Parteien 83 Cent jährlich, für die ersten vier Millionen Stimmen sogar jeweils einen Euro. Die 518.674 Stimmen in Hessen spülen also große Geldmengen in die Parteikassen der AfD. Hinzu kommen noch die Parteispenden. Für jeden Euro, den eine Partei gespendet bekommt, erhält sie, bis zu einer Höhe von 3300 Euro pro Spende, weitere 43 Cent. Dieses Geld steht den Parteien dann für Wahlkampf, Werbung und Räumlichkeiten zu Verfügung.

AfD zum ersten Mal zweitstärkste Kraft in Hessen - trotz fortschreitender Radikalisierung

Zudem zementiert das Ergebnis dieser Landtagswahl die Partei in der deutschen Parteienlandschaft. Es verdeutlicht, dass die AfD nicht, wie lange angenommen, ein ostdeutsches Phänomen ist. Die Akzeptanz für ihre hart rechte Politik ist Umfragen zufolge angestiegen. Eine Erhebung des Instituts Civey im August ergab, dass nur noch 61 Prozent der Menschen in Deutschland ein Kreuz für die AfD bei der nächsten Bundestagswahl ausschließen. Das hat aber nichts mit einer gemäßigteren Politik zu tun - im Gegenteil. Der Verfassungsschutz warnt vor einer fortschreitenden Radikalisierung der AfD. Durch das Wahlergebnis könnte die Partei in ihrem Kurs weiter bestärkt werden.

Wohl auch die Inszenierung als Partei, die die Unzufriedenheit der Menschen mit der Politik der Ampel-Regierung auffängt, hat der AfD den Zuwachs bei der hessischen Landtagswahl beschert. Dabei nutzte die Partei sich offenbar im Land verbreitende Ängste der Menschen aus. Laut einer Umfrage von Infratest dimap stimmten vor fünf Jahren 31 Prozent der Menschen der Aussage zu, dass es gut sei, dass die AfD „den Zuzug von Ausländern und Flüchtlingen stärker begrenzen will“. 2023 waren es 42 Prozent. Auch Abstiegsängste und Verärgerung über hohe Energiepreise nutzten der Partei mutmaßlich.

AfD stärker in Hessens Landtag vertreten: An der parlamentarischen Arbeit ändert sich wenig

An der parlamentarischen Arbeit selbst ändert sich hingegen wenig. Die Redezeit ist im hessischen Landtag nicht von der Anzahl der Sitze abhängig und auch einen wissenschaftlichen Dienst zur Unterstützung der Abgeordneten gibt es nicht.

Die AfD kann weiterhin große und kleine Anfragen stellen, sowie Anträge einbringen und abstimmen. Solange die anderen Parteien sich an das Versprechen halten, nicht mit der AfD zusammenzuarbeiten, dürften diese Anträge allerdings ins Leere laufen. Die Macht der Partei bleibt in Hessen begrenzt - zumindest für den Augenblick. (tpn)