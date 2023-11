„Wie Terroristen behandeln“: Agentur-Fotografen wohnten Hamas-Massaker bei - Wut in Israel

Von: Tadhg Nagel

Wenn Journalisten über Konflikte berichten, müssen sie dabei großes Leid abbilden. Ein Fall aus Israel wirft die Frage auf, wann sie sich selbst schuldig machen.

Gaza/Jerusalem - Israelische Minister fordern von den Nachrichtenagenturen Reuters und Associated Press (AP) eine dringende Klärung der Rolle von vier freiberuflichen Fotografen während des Überfalls der Hamas auf Israel. Den Männern wird vorgeworfen, „im Vorhinein von dem geplanten Angriff gewusst zu haben“, sich „Verbrechen gegen die Menschlichkeit schuldig gemacht“ zu haben, sowie „gegen die Berufsethik“ verstoßen zu haben, so das Büro des israelischen Premierministers.

Benny Gantz, Vorsitzender der „Partei der Nationalen Einheit“ und Mitglied des israelischen „Kriegskabinetts“, will Journalisten „wie Terroristen behandeln“, falls diese vorher vom Überfall der Hamas auf Israel gewusst haben sollten. © IMAGO/Lev Radin

Vorausgegangen war ein Bericht der Nichtregierungsorganisation HonestReporting. In diesem wird der Frage nachgegangen, weshalb sich in Gaza ansässigen Fotojournalisten in den frühen Morgenstunden des 07. Oktober in dem von der Hamas-Miliz im Krieg in Israel überrannten israelisch-palästinensischen Grenzgebiet aufgehalten hätten. Ihre Anwesenheit, so HonestReporting, werfe „ernste ethische Fragen“ auf. Dass sie sich „dort so früh an einem normalerweise ruhigen Samstagmorgen“ aufgehalten hätten, lege nahe, dass „die seriösen Nachrichtenagenturen, die ihre Fotos veröffentlichten, ihre Anwesenheit im feindlichen Gebiet zusammen mit den terroristischen Infiltratiotren gebilligt“ hätten.

Was ist „HonestReporting“? „HonestReporting“ ist eine Nichtregierungsorganisation, die nach eigenen Angaben „Geschichten, Artikel, Meinungsbeiträge und Bilder“ überprüft, „die in der Medienberichterstattung über Israel erscheinen“ und „auf Ungenauigkeiten oder Voreingenommenheit“ hinweist. Die Organisation wurde von mehreren Nachrichtenagenturen als „pro-israelische Medienüberwachungsgruppe“ beschrieben, unter anderem von den israelischen Zeitungen Haaretz und The Jerusalem Post.

Weder „Presseweste noch einen Helm“ - Fotojournalist soll am Überfall auf Israel beteiligt gewesen sein

Dem Bericht zufolge überquerte Hassan Eslaiah, ein Freiberufler, der auch für CNN arbeitet, „die Grenze nach Israel, fotografierte einen brennenden israelischen Panzer und machte dann Aufnahmen der Infiltratoren, die in den Kibbutz Kfar Azza eindrangen“. HonestReporting habe Screenshots von inzwischen gelöschten Posts auf X (früher: Twitter) erhalten, auf denen Eslaiah „sich selbst vor dem israelischen Panzer stehend dokumentiert“ habe. Dabei habe er weder „eine Presseweste noch einen Helm“ getragen.

Kurze Zeit später waren in den sozialen Medien ein Foto von Eslaiah aufgetaucht, die ihn mit dem Hamas-Führer und vermeintlichen Drahtzieher des Massakers vom 7. Oktober, Yahya Sinwar, zeigten. Zudem teilte der israelische Journalist Amit Segal ein Video auf X, das direkt von Eslaiahs Facebookseite stammen soll, wo es inzwischen gelöscht worden sei. Es soll zeigen, wie der Beschuldigte auf dem Soziussitz eines Motorrads nach Gaza fuhr, mit einer Granate in der Hand. Höhnisch fragt Segal, ob diese bei AP zur Ausrüstung gehöre.

Bilder von den grausamen Entführungen - Haben die Fotografen eine ethische Grenze überschritten?

Der HonestReporting-Bericht behauptet weiter, dass auch Yousef Masoud, der ebenfalls für die New York Times arbeitet, dort war – gerade rechtzeitig, um israelisches Gebiet zu betreten und weitere Fotos von Panzern zu machen. „Ali Mahmud und Hatem Ali waren so positioniert, dass sie Bilder von den grausamen Entführungen von Israelis in den Gazastreifen machen konnten. Mahmud fotografierte den Pickup mit der Leiche der deutsch-israelischen Shani Louk und Ali machte mehrere Aufnahmen von Entführten, die in den Gazastreifen verschleppt wurden“, hieß es weiter.

Reuters habe Bilder von zwei Fotojournalisten, Mohammed Fayq Abu Mostafa und Yasser Qudih, veröffentlicht, die offenbar ebenfalls an der Grenze waren und einen brennenden israelischen Panzer auf der israelischen Seite der Grenze fotografierten. Mostafa sei sogar „noch weiter“ gegangen. Er habe „Fotos von einem Lynchmob“ gemacht, „der die Leiche eines israelischen Soldaten, der aus dem Panzer gezerrt wurde, brutal verprügelte“.

„Unterscheiden sich nicht von Terroristen“ - israelische Regierung erhebt schwere Anschuldigungen

Es sei „inzwischen offensichtlich“, dass die Hamas ihren Überfall auf Israel „von langer Hand geplant“ hätte, so der Bericht weiter. Da stelle sich die Frage, ob die Journalisten „einfach so am frühen Morgen an der Grenze“ aufgetaucht sein können, „ohne sich vorher mit den Terroristen abzusprechen“. Man müsse sich daher fragen, ob sie nicht „Teil des Plans“ gewesen seien. „Selbst wenn sie nicht genau wussten, was passieren würde, haben sie nicht gemerkt, dass sie eine Grenze überschritten haben, als es passierte? Und wenn ja, haben sie dann die Nachrichtenagenturen informiert“, so HonestReporting. Zweifellos sei „irgendeine Art von Kommunikation notwendig“gewesen, um die Bilder zu veröffentlichen.

Die israelische Regierung zeigte sich nach der Veröffentlichung des Berichts empört. „Journalisten, die von dem Massaker wussten und trotzdem tatenlos zusahen, wie Kinder abgeschlachtet wurden, unterscheiden sich nicht von Terroristen und sollten als solche behandelt werden“, so Benny Gantz, der Vorsitzende der „Partei der Nationalen Einheit“ und Mitglied des israelischen „Kriegskabinetts“. Das schreibt die israelische Zeitung Jewish News.

Auch der Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, habe den Bericht kommentiert. Dabei habe er „diejenigen, die bei dem Massaker waren und Fotos gemacht haben“, die „geplündert haben“ und „diejenigen, die bei dem Massaker waren und geschwiegen haben“ ebenfalls als „Terroristen“ bezeichnet. Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu war sich auf X sicher, dass die Journalisten „Komplizen bei Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ gewesen seien.

„Keine Kenntnis von den Angriffen“ bevor sie sich ereigneten - Reuters und AP streiten Vorwürfe ab

Beide Nachrichtenagenturen bestreiten, im Vorhinein Bescheid gewusst zu haben. Man habe „keine Kenntnis von den Angriffen am 7. Oktober, bevor sie sich ereigneten“ gehabt, so die Sprecherin von Associated Press, Nicole Meir, auf der US-Amerikanischen Nachrichtenwebsite The Daily Wire. „Aufgabe der AP ist es, Informationen über aktuelle Ereignisse auf der ganzen Welt zu sammeln, wo immer sie sich ereignen, selbst wenn diese Ereignisse schrecklich sind und viele Menschenleben fordern. AP verwendet Bilder, die von Freiberuflern auf der ganzen Welt aufgenommen werden, auch in Gaza“, so Meir weiter.

Auch Reuters „bestreitet kategorisch, von dem Angriff gewusst zu haben“. Man habe „die Fotos von zwei in Gaza ansässigen freiberuflichen Fotografen erworben, die am Morgen des 7. Oktobers an der Grenze waren und zu denen Reuters keinerlei Beziehungen unterhielt“. Die von Reuters veröffentlichten Fotos seien „zwei Stunden, nachdem die Hamas Raketen auf den Süden Israels abgefeuert hatte, und mehr als 45 Minuten, nachdem Israel erklärt hatte, dass Bewaffnete die Grenze überschritten hätten“ aufgenommen worden. Journalisten von Reuters seien nicht an den Orten gewesen, auf die sich HonestReporting beziehe.

Es sei nicht ungewöhnlich, dass Fotografen in Kriegsgebieten großes Leid ablichten würden, urteilte die Süddeutsche Zeitung. Die ethische Grenzüberschreitung, auf die HonestReporting abziele, sei also die Frage, ob Medienschaffende – seien es freie Fotografen oder Zeitungen – vorher Bescheid gewusst hätten. Es sei unwahrscheinlich, dass sich die Fotografen zufällig in der Nähe des Grenzzauns aufgehalten hätten. Wahrscheinlicher als eine Einladung per Presseaussendung sei, dass die Fotografen einen Tipp erhalten hätten. Schließlich habe die Hamas jedwede Planung des Überfalls geheimgehalten – sogar vor den Nachrichtendiensten. Infolge eines Hinweises schnell durch Gaza zu fahren, sei eine angemessene Reaktion für einen Kriegsreporter. (tpn)