Aiwanger dreht Video vor Heizung und spricht Einladung an Habeck aus – derbe Kritik folgt

Von: Hannes Niemeyer

Wasserstoffheizungen statt Wärmepumpen? Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger feiert ein Pilotprojekt in Ingolstadt, das er Habeck schmackhaft macht. Kritik bleibt jedoch nicht aus.

München – Es ist eines von Hubert Aiwangers Lieblingsthemen im Wahlkampf: das Gebäudeenergiegesetz – auch bekannt als Heizungsgesetz – der Ampel. Von Berlin wurde es längst verabschiedet. Der Chef der Freien Wähler wird aber seit Monaten nicht müde, seine Kritik an den Plänen zu verlautbaren. Besonders eine „Vorfestlegung auf die Wärmepumpe“ seitens der Bundesregierung stört Aiwanger. Auch vor der Bayern-Wahl am Sonntag legt er daher nochmal in Richtung Berlin nach.

Kürzlich wandte Aiwanger sich bereits mit einem Brandbrief an die Bundesregierung. Nun zeigt der Freie-Wähler-Chef sich auf Instagram vor einem besonderen Wasserstoff-Projekt in Bayern und schickt gleichzeitig eine Einladung an Wirtschaftsminister Robert Habeck raus. Seine Äußerungen stoßen allerdings auf vehemente Kritik.

Aiwanger postet Video vor Wasserstoff-Heizung: „Der Beweis ist erbracht“

Im Video steht Aiwanger in einem Gebäude vor einem Heizkessel, der zum Wasserstoff-Pilotprojekt „H2Direkt“ gehört. In dem Projekt in Hohenwart bei Ingolstadt nutzen zehn Privathaushalte sowie ein Gewerbebetrieb aktuell testweise grünen Wasserstoff als klimafreundlichere Alternative zu Erdgas im Heizkessel.

„Der Beweis ist erbracht: Wir können eine Hundert-Prozent-Erdgas-Heizung umstellen auf Hundert Prozent Wasserstoff“, erklärt Aiwanger auf Instagram im Video vor besagter Heizung stehend. Man müsse lediglich die Wasserstofftherme austauschen, die „irgendwo 5000 bis 6000 Euro kostet“, so Bayerns Wirtschaftsminister. Alle anderen Voraussetzungen würden gleich bleiben, weshalb die Umrüstung „sehr schnell“ erfolgen könne. Ab 2025 sei das System europaweit zugelassen. „Das ist die Lösung“, freut sich Aiwanger und erwähnt noch, dass ein Wechsel mit Wärmepumpen „sehr viel schwieriger wird. Gerade mit Altbestand müsste saniert werden“.

Wasserstoffheizungen oder Wärmepumpen? Aiwanger spricht persönliche Einladung an Habeck aus

Aiwanger greift gar zur persönlichen Einladung gen Berlin: „Minister Habeck kann sich vor Ort in Bayern ansehen, dass Wasserstoff eine gute Alternative bei der Dekarbonisierung fossiler Heizungen ist“, wird Aiwanger in einer Mitteilung seines Ministeriums zitiert. Die Vorfestlegung der Bundesregierung bezeichnete er zudem kurzerhand als „falsch“, sie sei „nicht das Allheilmittel unserer Wärmewende“.

Aiwangers Vorschlag trifft dabei nicht ausschließlich auf Begeisterung – besonders in den sozialen Netzwerken nicht. Denn so einfach wie hier dargestellt ist Aiwangers Rechnung nicht. Denn zur Herstellung von Wasserstoff ist viel Strom nötig. Grün ist dieser Wasserstoff zudem erst, wenn er durch Strom aus erneuerbaren Energien hergestellt wurde. Ein Experte nannte das Heizen mit Wasserstoff sogar „eine Sackgasse“. Die Kritik in den sozialen Netzwerken: Es sei deutlich effizienter, den Strom, der zur Produktion des Wasserstoffs benötigt wird, direkt für den Betrieb von Wärmepumpen zu verwenden.

Hubert Aiwanger präsentiert vor der Wahl seine Wasserstoff-Alternative zur Wärmepumpe – und lädt Robert Habeck ein. © Screenshot Isntagram / dpa Kay Nietfeld (Montage)

„Das ist die Lösung“, feiert Aiwanger seine Wasserstoffheizung – doch derbe Kritik folgt

Die Kritik fällt daher teils recht derbe aus. „Das ist Bullshit und du weißt das“, schreibt etwa ein User unter dem Instagram-Video. Ein weiterer nennt Aiwangers Erklärung „einen Stuss“. Manche springen Aiwanger aber auch zur Seite. Für einen User etwa mache es „schon Sinn, zu einem gewissen Anteil H2-Heizungen zu nutzen“, da im Sommer ausreichend erneuerbarer Strom verfügbar wäre. Außerdem würden viele, die die Umbau-Kosten und die Wasserstoff-Herstellung kritisieren, die für den Einbau einer Wärmepumpe und eine damit möglicherweise verbundene Sanierung anfallenden Kosten vergessen.

Kritik hin oder her: Aiwanger jedenfalls ist sich sicher, dass das Projekt beweise, dass „Heizen mit Wasserstoff sicher und mit überschaubarem Kostenaufwand möglich ist“. Seine Rechnung: Was bei zehn Häusern funktioniert, funktioniert auch bei 10.000 Häusern.

Mit seinem Wahlkampf scheint Aiwanger in der Bevölkerung gut anzukommen, wie die letzten Umfragen zur Bayern-Wahl zeigen. (han)