Aiwanger keilt in Richtung Berlin – und schreibt in Brandbrief von „Schlag ins Gesicht der Landbevölkerung“

Von: Victoria Krumbeck

In einem Brief an die Bundesregierung beklagt Aiwanger die Streichung von Landwirtschaftsfördermitteln. Erneut mischt er sich in fremde Themengebiete ein.

München – Vor den Landtagswahlen in Bayern und Hessen am Sonntag (8. Oktober) macht der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) wiederholt auf sich aufmerksam. Diesmal schaltete er sich mit einem Brandbrief in die Agrardebatte ein, die zwischen Bund und Ländern ausgetragen wird. Dabei geht es um die Kürzungen der Mittel für die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK) im Bundeshaushalt 2024. Es ist nicht das erste Mal, dass Aiwanger in Themengebiete der CSU einmischt.

Aiwanger-Brandbrief an Regierung: „Schlag ins Gesicht der Landbevölkerung“

Statt 1,1 Milliarden Euro sind für die GKA nur noch 840 Millionen Euro für das Haushaltsjahr 2024 vorgesehen. Die Agrarminister der Bundesländer und auch die CDU äußerten bereits viel Kritik für die Streichung der Fördergelder. Der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion, Steffen Bilger, bezeichnete die Streichung als „einen massiven Kahlschlag“ für „ländliche Entwicklung, die Klimaanpassung oder den Waldschutz“.

Hubert Aiwanger (Freie Wähler), Staatsminister für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie von Bayern, hat kurz vor der bayerischen Landtagswahl einen Brandbrief nach Berlin verfasst. © Lennart Preiss/dpa

In einem Brandbrief vom 6. Oktober – zwei Tage vor der Landtagswahl – an Rolf Mützenich (SPD), Britta Haßelmann, Katharina Dröge (Grüne) und Christian Dürr (FDP) hatte Aiwanger die Vorsitzenden der Regierungsfraktionen, aufgefordert, die Kürzung der GAK abzuwenden. „Die Mehrheit der bayerischen Bürgerinnen und Bürger lebt im ländlichen Raum. Die nun geplanten drastischen und ersatzlosen Kürzungen der GAK-Mittel für das kommende Jahr um fast 300 Millionen Euro sind vor diesem Hintergrund ein Schlag ins Gesicht der Landbevölkerung“, schrieb Aiwanger, wie aus einer Pressemitteilung des bayerischen Wirtschaftsministeriums hervorgeht.

Aiwanger-Brief kurz vor Landtagswahl: „Vielerorts spürbare Verzweiflung“

„Die angedrohten Einsparungen verunsichern die Bürgerinnen und Bürger vor Ort und hemmen jetzt schon dringend nötige Investitionen von privater, kommunaler und staatlicher Seite. Ich warne ausdrücklich davor, durch eine solche Maßnahme den Spalt zwischen Stadt und Land weiter zu vertiefen“, appellierte Aiwanger an die Regierung. Er fügte hinzu: „(...) die vielerorts spürbare Verzweiflung hinsichtlich der weiteren Aufnahme Geflüchteter durch eine verfehlte Migrationspolitik haben insbesondere im ländlichen Raum enorme Entrüstung ausgelöst. Wir brauchen jetzt dringend positive Signale aus Berlin, um weiter steigende Enttäuschung und Frustration bei der Landbevölkerung zu vermeiden.“

Damit begibt sich Aiwanger mal wieder auf ein Gebiet der CSU. Denn die Partei von Ministerpräsident Markus Söder stellt mit Michaela Kaniber die Landwirtschaftsministerin. Dennoch taucht der gelernte Agraringenieur gerne mal bei Ortsterminen auf, um etwa ins oberbayerische Pähl zu fahren, das mit Kuhfladen auf der Straße für Aufsehen sorgte. Bereits damals wurde darüber spekuliert, ob Aiwangers Ausflug nicht als Provokation gegen die CSU zu sehen sei.

Während des Wahlkampfes warf Aiwanger der CSU jahrzehntelange Versäumnisse bei der Landwirtschaft vor. Auch in Sachen Düngeverordnung soll die Luft zwischen der beiden Koalitionspartner dünn geworden sein. Die CSU wird nach den Wahlen dennoch mit ziemlich hoher Sicherheit eine erneute Zusammenarbeit mit den Freien Wählern eingehen wollen. Neben der Landwirtschaft werden wohl auch noch die Themen Wohnen und Steuern für Differenzen zwischen den beiden Parteien sorgen. (vk)