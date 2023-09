„Sachverhalt ist wirklich so“: Aiwanger gibt Merz recht – doch Zahnärzteverband widerspricht

Von: Felix Durach

Hubert Aiwanger (Freie Wähler) hat CDU-Chef Merz bei seinen Aussagen über Asylsuchende und das Gesundheitssystem zugestimmt. © Hafner/imago-images

Bayerns Wirtschaftsminister Aiwanger stimmt den „Zahnersatz“-Aussagen von Friedrich Merz zu – und fordert eine Wende in der Asylpolitik.

Berlin – Zwei Tage nach dem kontroversen Auftritt von CDU-Chef Friedrich Merz in der Sendung „Welt-Talk“ dauern die Debatten über seine Aussagen an. Lassen sich in der Bundesrepublik tatsächlich abgelehnte Asylbewerber die Zähne neu machen, während die „deutschen Bürger nebendran“ keine Termine mehr bekommen?

Fest steht zunächst: Mit seinen Aussagen befindet sich Merz wohl genau auf der Parteilinie. Diverse Vertreter von CDU und CSU stärkten dem Fraktionsvorsitzenden den Rücken.

Aiwanger stimmt Merz bei Asyldebatte zu – „Sachverhalt ist wirklich so“

Doch auch abseits der Union erhält Merz Zuspruch für seine Aussagen. Der Chef der Freien Wähler in Bayern, Hubert Aiwanger, gab dem CDU-Parteichef in der Sache recht. „Das ist natürlich etwas zugespitzt und flapsig formuliert und erregt damit die Gemüter“, sagte der Freie-Wähler-Chef dem Fernsehsender Welt-TV am Freitag. „Aber der Sachverhalt ist wirklich so, dass eben viele Menschen in unseren Sozialkassen sind oder Zugriff auf unsere Sozialkassen und medizinische Versorgung haben, die uns viel Geld kosten.“

Merz hatte am Mittwochabend ebenfalls bei Welt-TV gefordert, mehr über sogenannte Pull-Faktoren für Geflüchtete zu sprechen. Die Gesundheitsversorgung in Deutschland sei einer davon. Wörtliche sagte der CDU-Chef über abgelehnte Asylbewerber: „Die sitzen beim Arzt und lassen sich die Zähne neu machen, und die deutschen Bürger nebendran kriegen keine Termine.“ SPD und Grüne warfen ihm daraufhin Populismus vor.

„So viele Menschen gar nicht ins Land zu lassen“ – Aiwanger steigt in Asyl-Debatte um Merz ein

Bayerns Vize-Ministerpräsident pflichtete Merz dagegen bei. „Zunächst mal ist es so, dass ja wirklich Hunderttausende illegal in Deutschland sind“, sagte Aiwanger. „Natürlich müssen diese Menschen medizinisch versorgt werden und stehen dann anderen Behandlungen im Weg.“ Als Konsequenz Behandlungen zu verweigern, wäre aber „inhuman“. Sein Lösungsansatz sei, „so viele Menschen gar nicht ins Land zu lassen“, sagte Aiwanger knapp eine Woche vor der Bayern-Wahl.

Bundeszahnärztekammer widerspricht Merz und Aiwanger – niemand muss auf Termine warten

Doch gerade in Bezug auf den Vorwurf, Behandlungen von Asylbewerbern würden anderen Behandlungen „im Weg stehen“, hat sich die Bundeszahnärztekammer zu Wort gemeldet und widersprochen. Christoph Benz, Präsident der Kammer, sagte gegenüber der FAZ: „Ich habe noch von keinem Kollegen gehört, dass in der Praxis gerade viele Termine blockiert sind, weil so viele Geflüchtete behandelt werden müssen.“ In Deutschland müsse aktuell niemand auf einen Termin beim Zahnarzt warten, wenn die Behandlung dringend sei. „Kein Deutscher und kein Flüchtling.“

Die Gesetzeslager zur medizinischen Behandlung von Geflüchteten ist wie folgt: „Eine Versorgung mit Zahnersatz erfolgt nur, soweit dies im Einzelfall aus medizinischen Gründen unaufschiebbar ist“, heißt es in Paragraph 4 des Asylbewerberleistungsgesetzes. Nach 18 Monaten steht Asylbewerbern – auch dann, wenn ihr Gesuch abgelehnt wurde – dieselbe medizinische Versorgung zu, wie gesetzlich Versicherten. Dies betrifft dann auch Zahnbehandlungen und Zahnersatz. (fd mit dpa)