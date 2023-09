Aiwanger unter Druck: Jetzt stellt Söder seinem Vize ein Ultimatum

Von: Felix Durach

Im Flugblatt-Skandal erwartet Bayerns Ministerpräsident noch am Freitag „umfassende“ Auskünfte seines Stellvertreters. Aiwanger wittert eine gezielte Kampange.

Update vom 1. September, 12.16 Uhr: Auch nach der Entschuldigung von Hubert Aiwanger im Rahmen des Skandals um ein antisemitisches Flugblatt reißt die Kritik nicht ab. Am Freitag äußerte sich CDU-Chef Merz kritisch zum Umgang des bayerischen Wirtschaftsministers mit den Vorwürfen. Das Krisenmanagement von Aiwanger „ist offen gestanden nicht das, was ich mir vorstelle, wie jemand, der in einer solchen Lage ist, damit umgeht“, sagte der CDU-Chef am Rande einer Klausur der Union-Führungsspitze in Schmallenberg im Sauerland.

„Ich empfinde den ganzen Vorgang in jeder Hinsicht als wirklich hoch verstörend, irritierend und auch grauenhaft“, unterstrich Merz. Welche Schlussfolgerungen aus den Vorgängen zu ziehen seien, könne er nicht sagen, da er weder die Fragen von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) an Aiwanger noch dessen Antworten kenne. Aiwanger müsse jedoch in naher Zukunft „ausreichend nachvollziehbar erklären, was da war, und auch deutlich machen, dass er heute so nicht mehr denkt und handeln würde.“

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sprach von einem Schritt in die richtige Richtung. Sein Eindruck sei, dass Aiwanger am Donnerstag anders als zuvor versucht habe, „der Öffentlichkeit zumindest zu signalisieren, dass es da deutlichste Fehler in der Vergangenheit gegeben hat“.

Söder erhöht den Druck im Flugblatt-Skandal – Aiwanger soll noch am Freitag Antworten liefern

Erstmeldung vom 1. September:

München – CSU-Chef Markus Söder erwartet eine zeitnahe Antwort von seinem Stellvertreter Hubert Aiwanger auf den Fragenkatalog zum Flugblatt-Skandal. „Die Entschuldigung gestern war dringend notwendig. Es bleiben aber noch viele Fragen offen“, erklärte der CSU-Chef am Rande eines Termins im mittelfränkischen Bechhofen. Es sei „wichtig“, dass Aiwanger „umfassend, glaubwürdig und zeitnah beantwortet. Am besten noch heute, im Laufe des Tages“, sagte Söder weiter.

Flugblatt-Skandal: Söder erhöht den Druck auf Aiwanger – CSU-Chef will Antworten auf Fragen

Aiwanger hatte am Donnerstagnachmittag spontan zu einer Pressekonferenz geladen, bei der er sich zu den Entwicklungen der letzten Tage geäußert hatte. Bei dem knapp anderthalbminütigen Statement erklärte der bayerische Wirtschaftsminister, er „bereue zutiefst, falls ich Gefühle verletzt habe“. Zudem entschuldigte Aiwanger sich bei allen Opfern des NS-Regimes und deren Nachkommen. „Ich war nie ein Antisemit, ich war nie ein Menschenfeind“, sagte der Chef der Freien Wähler weiter.

Söder hatte seinem Vize schon am Dienstag einen Katalog mit 25 Fragen zu den im Raum stehenden Vorwürfen zur schriftlichen Beantwortung vorgelegt. Ein Sprecher Aiwangers sagte dazu am Donnerstag, diese würden nun „zeitnah“ beantwortet, er nannte aber keinen Termin.

Aiwanger hatte bereits am Samstag schriftlich zurückgewiesen, zu Schulzeiten ein antisemitisches Flugblatt geschrieben zu haben, über das die Süddeutsche Zeitung in ihrer Wochenendausgabe berichtet hatte. Gleichzeitig räumte er aber ein, es seien „ein oder wenige Exemplare“ in seiner Schultasche gefunden worden. Kurz darauf gestand Aiwangers älterer Bruder ein, das Pamphlet geschrieben zu haben.

Statement statt Rücktritt: Aiwanger sieht Flugblatt-Skandal als gezielte Kampagne

In der Berichterstattung und dem öffentlich Umgang mit dem Thema sah Aiwanger am Donnerstag jedoch auch eine gezielte Kampagne gegen ihn und seine Partei. „Ich soll politisch und persönlich fertig gemacht werden“, erklärte der Chef der Freien Wähler in seinem Statement.. Es sei „ein negatives Bild gezeichnet worden“. Aiwanger stellt klar: „Das bin nicht ich.“ (fd mit dpa)