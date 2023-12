Zustände in Gaza laut UN „apokalyptisch“ – Lawrow mischt sich in Israel-Krieg ein

Von: Nail Akkoyun, Franziska Schwarz

Drucken Teilen

Die WHO macht auf die verheerende humanitäre Lage im Gazastreifen aufmerksam. Die IDF rückt weiter vor. Entwicklungen zum Krieg in Israel im News-Ticker.

Nachricht an Terrormiliz : Netanjahu fordert Hamas-Terroristen zur Aufgabe auf

: Netanjahu fordert Hamas-Terroristen zur Aufgabe auf Vorwurf der „kollektiven Bestrafung“: Russlands Außenminister Lawrow äußert sich zum Krieg in Israel

Die hier verarbeiteten Informationen zum Krieg in Israel und im Gazastreifen stammen von lokalen und internationalen Medien sowie von Nachrichtenagenturen. Unabhängig überprüfen lassen sich viele Angaben nicht. Auch in diesen Fällen bleiben wir transparent.

Update vom 10. Dezember, 21.31 Uhr: Nahe der Grenzen zum Libanon ist es zum Luftalarm gekommen, nachdem die Armee ein „verdächtiges Luftziel“ abgefangen hatte. Dies berichtet die Times of Israel unter Berufung auf die israelischen Streitkräfte. Es sei in den vergangenen Stunden mehrfach zu versuchten Raketenangriffen gekommen. Weitere Einzelheiten wurden zunächst nicht genannt.

Netanjahu fordert Hamas-Terroristen zur Aufgabe auf

Update vom 10. Dezember, 20.14 Uhr: Benjamin Netanjahu hat die Kämpfer der Terrororganisation Hamas aufgefordert, ihre Waffen niederzulegen. „Es ist aus. Sterbt nicht für (den Chef der Hamas im Gazastreifen, Jihia) Sinwar. Ergebt euch – jetzt.“ Israels Armee ist dabei, öffentlich den Eindruck zu vermitteln, dass die Hamas ins Schwanken geraten ist.

Die israelische Zeitung Haaretz schrieb am Sonntag unter Berufung auf namentlich nicht genannte Vertreter der Sicherheitskräfte jedoch, dass unter den bislang mehreren hundert festgenommenen Palästinensern nur rund 10 bis 15 Prozent waren, die der Hamas oder mit ihr verbundenen Organisationen angehörten. Von einer Massenkapitulation könne derzeit keine Rede sein.

Update vom 10. Dezember, 18.35 Uhr: Erneut gehen im Gazastreifen dunkle Rauchwolken über dem Ort Chan Junis auf. Zudem seien im Hintergrund mehrere Explosionen zu hören, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet. Aktuell sind die israelischen Streitkräfte dabei, weiter in den Süden des Gazastreifens vorzurücken.

Aufnahme vom 10. Dezember: Rauch über dem unter Beschuss stehenden Gazastreifen © Menahem Kahana/AFP

Krieg in Israel: WHO macht auf verheerende Lage im Gazastreifen aufmerksam

Update vom 10. Dezember, 17.17 Uhr: Der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, hat am Sonntag die verheerende Lage im Gaza-Streifen geschildert. „Die Folgen des Konflikts auf die Gesundheit sind katastrophal“, sagte er zum Auftakt einer Sondersitzung des WHO-Exekutivrats in Genf. Der Rat nahm am Abend ohne Abstimmung eine Resolution an, die unter anderem eine Ausweitung der humanitären Hilfslieferungen fordert. Die USA, Deutschland und andere Länder bemängelten, dass der Terroranschlag auf Israel am 7. Oktober in dem Text nicht erwähnt und verurteilt wird.

Update vom 10. Dezember, 16.06 Uhr: Die israelische Armee (IDF) hat neues Filmmaterial veröffentlicht, das die Truppen der Golani-Infanteriebrigade zeigt, wie sie im Stadtteil Shejaiya in Gaza-Stadt gegen die Hamas kämpfen. Laut der Times of Israel haben die Truppen dort bisher etwa 15 Tunnelschächte freigelegt, Waffen entdeckt und zahlreiche Hamas-Kämpfer in der Nachbarschaft getötet.

Bei einem Vorfall vor einigen Tagen trafen die Golani-Truppen nach Angaben der IDF auf eine Gruppe bewaffneter Hamas-Kämpfer, die von einer Schule in Shejaiya aus das Feuer eröffneten. Der Schulkomplex war mit Sprengfallen versehen und die Hamas-Terroristen hätten versucht, die Soldaten in einen Hinterhalt zu locken, so die IDF. Die bewaffneten Männer seien nach einem Gefecht getötet worden.

Israel-News: Wladimir Putin verurteilt „düstere“ Lage der Zivilisten im Gazastreifen

Update vom 10. Dezember, 15.29 Uhr: Der russische Präsident Wladimir Putin teilte dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu in seinem Telefongespräch mit, dass Moskau Terrorismus ablehne, die „düstere“ Lage der Zivilbevölkerung im Gazastreifen jedoch nicht unterstützen könne. Der staatlichen Nachrichtenagentur TASS zufolge konzentrierte sich das Gespräch auf „die katastrophale humanitäre Lage im Gazastreifen“. Laut einer Erklärung des Kreml dürfe Israels militärische Reaktion auf den Terroranschlag der Hamas nicht „so schlimme Folgen für die Zivilbevölkerung“ haben.

Moskau sei bereit, „jede erdenkliche Hilfe zu leisten, um das Leid der Zivilbevölkerung zu lindern und den Konflikt zu deeskalieren“, und betonte, dass sowohl Russland als auch Israel weiterhin „zusammenarbeiten“ wollen, sowohl bei der Evakuierung von Russen aus Gaza als auch bei der Befreiung israelischer Geiseln aus dem Gazastreifen.

Update vom 10. Dezember, 14.19 Uhr: Das Golfemirat Katar setzt sich nach Worten seines Ministerpräsidenten und Außenministers Mohammed bin Abdulrahman Al Thani weiter für eine Feuerpause im Israel-Krieg ein. „Wir werden nicht aufgeben“, sagte Al Thani heute in Doha. Sein Land sei sowohl der Freilassung aller Geiseln als auch einem Ende der Bombardements auf palästinensische Zivilisten verpflichtet.

Russlands Außenminister Lawrow äußert sich zum Israel-Krieg

Update vom 10. Dezember, 13.31 Uhr: Russlands Außenminister Sergej Lawrow hat jetzt geäußert, es sei nicht akzeptabel, dass Israel den Hamas-Angriff vom 7. Oktober als Rechtfertigung für eine „kollektive Bestrafung“ des palästinensischen Volkes nutze. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters.

Lawrow rief demnach dazu auf, vor Ort internationale Beobachter einzusetzen. Das israelische Militär hatte erklärt, es begrenze den Schaden für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen, indem es sichere Gebiete auf Karten ausweise. Es gibt der Hamas die Schuld am Tod von Zivilisten und wirft ihr vor, diese als menschliche Schutzschilde zu missbrauchen. Die Islamisten weisen das zurück und werfen Israel vor, mittlerweile einen Krieg gegen die gesamte Bevölkerung zu führen.

Dutzende Hamas-Kämpfer im Gazastreifen festgesetzt: Kapitulation im Krieg in Israel

Update vom 10. Dezember, 12.57 Uhr: Ein Sprecher der israelischen Armee hat jetzt bestätigt, dass Dutzende Hamas-Mitglieder ihre Waffen an Soldaten der IDF (Israel Defense Forces) übergeben haben – die Herrschaft der Hamas im Gazastreifen gerät scheinbar ins Wanken.

Israel setzt auf Bombardement im Gazastreifen: Mehr als 250 im Krieg in Israel beschossen

Erstmeldung: Gazastreifen – Die israelische Armee hat ihr Bombardement von Zielen im Gazastreifen fortgesetzt. Am Samstag seien mehr als 250 Ziele am Boden, aus der Luft und vom Meer aus angegriffen worden, teilte die Armee am Sonntagmorgen mit. In den Stunden zuvor hätten die Truppen Waffenlager zerstört, gezielte Vorstöße auf Militäranlagen vorgenommen, unterirdische Tunnel zerstört sowie Angriffspläne von Terrorzellen zunichte gemacht.

Israel-News: Terrororganisation Hamas meldet Luftangriffe auf Chan Junis

Auch ihre Offensive gegen die radikalislamische Terrororganisation Hamas im Süden des Gazastreifens treibt die Armee m Krieg in Israel weiter voran. Ein AFP-Reporter berichtete am Sonntagmorgen über neuerliche Angriffe in dem Gebiet. Die Hamas meldete „sehr heftige Luftangriffe“ auf Ziele in der Nähe von Chan Junis und auf die Straße Richtung Rafah.

Eine Quelle aus dem Umfeld der Hamas und des Islamischen Dschihad sagte der Nachrichtenagentur AFP, Kämpfer beider Islamistengruppen lieferten sich rund um Chan Junis „heftige Kämpfe“ mit der israelischen Armee. Nach Angaben von Israels Generalstabschef Herzi Halevi „intensivierte“ die Armee dort ihre Offensive. „Wir müssen den Druck erhöhen“, sagte Halevi am Samstagabend. Israels Sicherheitsberater Tzachi Hanegbi sagte im Fernsehen, seit Kriegsbeginn seien mehr als 7000 Hamas-Kämpfer getötet worden.

Vor dem Krieg in Israel: Die Geschichte des Israel-Palästina-Konflikts in Bildern Fotostrecke ansehen

Israel-News: Zustände in Gaza wegen Kämpfen im Krieg in Israel laut UN „apokalyptisch“

Durch die Kämpfe wurden etwa 1,9 Millionen Menschen im Gazastreifen vertrieben. Die meisten von ihnen sind inzwischen Richtung Süden geflohen. Die Region Rafah entlang der Grenze zu Ägypten wurde zu einem riesigen Flüchtlingslager. Aufgrund der Überfüllung und der schlechten sanitären Bedingungen in den Unterkünften des UN-Hilfswerks für palästinensische Flüchtlinge (UNRWA) breiten sich dort Krankheiten aus.

„Fast eine Million Kinder wurden zwangsvertrieben und werden immer weiter in den Süden gedrängt, in winzige, überfüllte Gebiete ohne Wasser, Nahrung und Schutz“, sagte die Direktorin des UN-Kinderhilfswerks (Unicef) für den Nahen Osten, Adele Khodr. Die Beschränkungen und Hindernisse für Hilfslieferungen in den Gazastreifen kämen einem „Todesurteil“ für die Kinder gleich. Die Hilfsorganisation Oxfam nannte die Lage „apokalyptisch“. (mit Nachrichtenagenturmaterial)