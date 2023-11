„Sehr krank“: 31 Frühgeborene aus Al-Schifa-Klinik gebracht

Von: Franziska Schwarz

Wie geht es mit den Geiseln der Hamas weiter? Ein sechs Seiten langes Papier soll aufgetaucht sein. Der News-Ticker zum Israel-Krieg.

Papier von sechs Seiten : Zeitung nennt Details zu möglichem Geisel-Deal

von : Zeitung nennt Details zu möglichem Geisel-Deal „Noch keine Einigung “: Netanjahu dementiert Einigung zu Geisel-Freilassung

“: Netanjahu dementiert Einigung zu Geisel-Freilassung Die hier verarbeiteten Informationen zum Krieg in Israel stammen von lokalen und internationalen Medien sowie von Nachrichtenagenturen. Unabhängig überprüfen lassen sich viele Angaben zur Situation in Israel und im Gazastreifen nicht. Auch in diesen Fällen bleiben wir transparent.

Update vom 19. November, 22.55 Uhr: Die Zahl der im Gazastreifen getöteten Palästinenser ist seit Kriegsbeginn nach Angaben der islamistischen Hamas auf mehr als 13.000 gestiegen. Mehr als 30 000 Menschen seien verletzt worden, teilte die Regierungspressestelle in Gaza am Sonntagabend mit. Tausende Menschen würden weiter vermisst. Diese Zahlen lassen sich derzeit nicht unabhängig überprüfen. Die Hamas wird von der EU und den USA als Terrororganisation eingestuft.

Das Gesundheitsministerium im Gazastreifen veröffentlichte zuletzt kein tägliches Update der Opferzahlen mehr. Als Gründe führten Beobachter die israelischen Angriffe, den zunehmenden Zusammenbruch des Gesundheitswesens und das Vorgehen der israelischen Truppen im Norden des abgeriegelten Küstenstreifens an. Zuletzt hatte die Pressestelle der Hamas von rund 12.300 Toten gesprochen.

Update vom 19. November, 21.45 Uhr: Die israelische Armee hat Aufnahmen von Überwachungskameras veröffentlicht, die zeigen sollen, dass die Hamas am Tag ihres Großangriffs auf Israel Geiseln in das Al-Schifa-Krankenhaus in der Stadt Gaza gebracht hat. Die Videos seien ein Beleg dafür, dass die radikalislamische Palästinenserorganisation das Klinikgelände „am Tag des Massakers als terroristische Infrastruktur nutzte“, teilten das israelische Militär und die Geheimdienste am Sonntag in einer gemeinsamen Erklärung mit. Die Nachrichtenagentur AFP konnte die Aufnahmen zunächst nicht verifizieren.

Auf den Aufnahmen sind zwei Männer zu sehen, die von bewaffneten Männern offenbar in die Al-Schifa-Klinik gebracht werden. Nach Angaben des israelischen Armeesprechers Daniel Hagari stammen die beiden Geiseln aus Nepal und Thailand. Die Armee habe sie noch nicht ausfindig machen können. „Wir wissen nicht, wo wie sind“, sagte Hagari.

Krieg in Israel: Babys aus Schifa-Krankenhaus in Gaza gebracht

Update vom 19. November, 19.40 Uhr: Aus dem größten Krankenhaus des Gazastreifens sind am Sonntag 31 Frühgeborene gebracht worden. Die „sehr kranken“ Babys seien unter „extrem intensiven und risikoreichen Sicherheitsbedingungen“ aus dem Al-Schifa-Krankenhaus in der Stadt Gaza in eine Klinik in Rafah im Süden des Gazastreifens verlegt worden, schrieb der Chef der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, in vormals Twitter genannten Onlinedienst X. Derweil verdichteten sich die Anzeichen für eine mögliche Einigung auf ein Abkommen zur Freilassung der von der radikalislamischen Hamas in den Gazastreifen verschleppten Geiseln.

Die Frühgeborenen würden nun auf der Neugeborenen-Intensivstation versorgt, schrieb Tedros weiter. Ein Fotograf der Nachrichtenagentur AFP sah die winzigen Babys im Krankenhaus, die teils zu dritt oder viert in Bettchen lagen und von Ärzten versorgt und Krankenpflegern mit Fläschchen gefüttert wurden.

Dem WHO-Chef zufolge wurden die Frühgeborenen in sechs Krankenwagen der Palästinensischen Rothalbmondgesellschaft nach Rafah gebracht. Neben den Frühchen wurden demnach auch sechs medizinische Mitarbeiter und zehn Familienangehörige des Personals transportiert. Es seien „weitere Missionen“ zum Transport von Patienten und Personal aus dem Al-Schifa-Krankenhaus geplant, jedoch müssten die Konfliktparteien dafür eine sichere Passage garantieren. Die WHO hatte die Klinik nach einem einstündigen Besuch von WHO-Mitarbeitern als „Todeszone“ beschrieben.

Krieg in Israel: Irischer Regierungschef beklagt „Doppelmoral“ im Umgang mit Gaza

Update vom 19. November, 17.40 Uhr: Irlands Regierungschef Leo Varadkar hat anderen Staaten angesichts der Eskalation im Nahen Osten eine Doppelmoral vorgeworfen. In einem Interview mit dem irischen Rundfunksender RTÉ erwähnte er die EU und andere westliche Staaten. „Es wird als Doppelmoral wahrgenommen, dass die absolute Ablehnung dessen, was (Wladimir) Putin in der Ukraine getan hat, nicht mit einer ähnlichen Reaktion in Bezug auf Israel einhergeht“, sagte Varadkar am Sonntag.

Irlands Regierung hatte bereits kurz nach dem Terrorangriff der islamistischen Hamas gewarnt, dass Israel bei seiner Reaktion im Gazastreifen nicht zu weit gehen dürfe, weil es sonst Gefahr laufe, die Unterstützung anderer Staaten zu verlieren.

Varadkar setzt sich für einen Waffenstillstand ein. Irland habe früh die klare Position vertreten, dass Israel ein Recht auf Selbstverteidigung habe, sagte Varadkar. Israel habe aber nicht das Recht, humanitäres Recht zu brechen. Er habe zudem die Sorge, dass die Doppelmoral einiger Länder nun den Kampf der Ukraine untergrabe. Er und europäische Regierungschefs hätten hart gearbeitet, um aus dem globalen Süden Unterstützung für die Ukraine zu gewinnen.

Krieg in Israel: Zusammenstöße zwischen israelischer Armee und Hisbollah

Update vom 19. November, 15 Uhr: An der Grenze zwischen Israel und dem Libanon ist es am Sonntag erneut zu gegenseitigem Beschuss gekommen, wie die Deutsche Presse-Agentur berichtete. Die Hisbollah teilte demnach mit, sie habe mehrere Ziele in der Grenzregion beschossen und den Kibbutz Hanita auf israelischer Seite „direkt getroffen“. Die Hisbollah habe auch einen Ort mit Raketen und Artilleriegranaten angegriffen und eine „Versammlung feindlicher Personen und Fahrzeuge“, erklärte die Miliz laut dpa.

Israels Armee teilte mehreren israelischen Medien zufolge mit, sie habe mehrere „verdächtige Luftziele“ angegriffen, die aus dem Libanon in Richtung Israel geflogen seien. Eines davon sei erfolgreich abgefangen worden. Zudem habe es weitere Angriffe aus dem Libanon gegeben, auf die Israel mit Beschuss reagiert habe. Berichte über Verletzte gab es nicht.

Krieg in Israel: Verhandlungen zur Freilassung von Geiseln – Katar meldet Fortschritte

Update vom 19. November, 12.59 Uhr: Katar hat indirekt fortgeschrittene Verhandlungen über eine Freilassung der Hamas-Geiseln bestätigt. Man sei zuversichtlicher als zuletzt, dass es zu einer Vereinbarung komme, sagte Ministerpräsident Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani auf einer Pressekonferenz mit dem EU-Außenbeauftragten Josep Borrell.

Die Herausforderungen im Zusammenhang damit seien inzwischen nur noch sehr gering. Die Gespräche würden aber noch andauern. Die strittigen Punkte bezögen sich auf praktische und logistische Fragen.

Israel und Hamas stehen angeblich kurz vor Geisel-Deal

Erstmeldung vom 19. November: Tel Aviv/Gazastreifen – Israel, die USA und die radikal-islamische Palästinenser-Gruppe Hamas haben sich einem Medienbericht zufolge auf eine fünftägige Kampfpause für den Gazastreifen geeinigt. Die vorläufige Einigung sehe im Gegenzug die Freilassung dutzender Frauen und Kindern vor, die von der Hamas als Geiseln gehalten werden, berichtete die Washington Post am Wochenende unter Berufung auf mit der Vereinbarung vertrauten Personen.

Die Pause solle auch dazu dienen, die humanitäre Hilfe im Gazastreifen deutlich auszuweiten. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sagte indes, es gebe noch keine Einigung.

Krieg in Israel: Zeitung nennt Details zu möglichem Geisel-Deal

Die Washington Post berichtete unter Berufung auf eine sechsseitige Vereinbarung, die Freilassung der Geiseln könnte in den nächsten Tagen beginnen, sofern es nicht noch zu Problemen komme. Es sei geplant, dass alle Seiten die Kampfhandlungen für mindestens fünf Tage einstellen, während alle 24 Stunden mindestens 50 Geiseln in Gruppen freigelassen werden sollten.

Die Hamas hatte während ihres Angriffs auf Israel, bei dem sie etwa 1200 Menschen tötete, rund 240 Geiseln genommen und in den dicht besiedelten Gazastreifen mit seinen 2,3 Millionen Einwohnern verschleppt. Laut Washington Post wurde der Entwurf für die Vereinbarung zu der Kampfpause während wochenlanger Gespräche in Katar ausgearbeitet.

Aufnahme vom 18. November: Ein Panzer rollt durch Gaza-Stadt, Zivilisten fliehen. © Belal Al Sabbagh/AFP

Krieg in Israel: Netanjahu dementiert Einigung zu Geisel-Freilassung

Netanjahu sagte zu dem Bericht auf einer Pressekonferenz am Samstagabend (18. November), mit Blick auf die Geiseln gebe es viele unbegründete Gerüchte und falsche Berichte. „Ich möchte klarstellen: Bis jetzt gibt es noch keine Einigung.“ Wenn es etwas zu sagen gebe, werde darüber informiert werden.

Ein Sprecher des Weißen Hauses sagte, Israel und die Hamas hätten sich noch nicht auf einen vorübergehenden Waffenstillstand geeinigt. Die USA würden sich aber weiter um eine Einigung bemühen. (mit Nachrichtenagenturmaterial)