Temporäre Waffenruhe in Gaza? Netanjahu-Büro dementiert Öffnung des Rafah-Übergangs

Von: Robert Wagner

Angeblich soll eine Waffenruhe im Gazastreifen gelten. Die Hamas weiß aber von nichts, Israel dementiert offenbar. Aktuelle Entwicklungen im Liveticker.

Krieg in Israel : Ägyptische Quellen sprechen von Waffenruhe im Gazastreifen

in : Ägyptische Quellen sprechen von Waffenruhe im Gazastreifen Keine Bestätigung : Weder Hamas noch Israel wissen von einer Waffenruhe, Netanjahu dementiert

: Weder Hamas noch Israel wissen von einer Waffenruhe, Netanjahu dementiert Dieser News-Ticker zum Krieg in Israel wird laufend aktualisiert. Informationen zur Situation in Israel und zur Hamas lassen sich allerdings nicht immer sicher bestätigen.

Kairo/Jerusalem – Es gibt widersprüchliche Berichte über eine angebliche Waffenruhe im Gazastreifen, der im Zuge des Krieges in Israel seit über einer Woche intensiv von Israel bombardiert wird. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtete am Montagmorgen (16. Oktober), dass sich die USA, Israel und Ägypten auf eine Waffenruhe geeinigt haben, die demnach bereits seit 7 Uhr deutscher Zeit in Kraft ist. Die genaue Dauer sei aber unklar.

Krieg in Israel: Ägyptische Quellen sprechen von Waffenruhe im Gazastreifen

Reuters bezieht sich auf zwei Quellen aus ägyptischen Sicherheitskreisen, laut denen die Waffenruhe vereinbart worden sei, um eine Öffnung des einzigen Grenzübergangs von Gaza nach Ägypten bei Rafah zu ermöglichen. Eine Wiedereröffnung dieser Grenze wird von den Menschen im Gazastreifen sehnlichst erwartet, seitdem Israel sie zur Flucht gen Süden aufgerufen hat. Sie solle der Evakuierung von Palästinensern mit ausländischem Pass und der Einfuhr von Hilfsgütern dienen.

Diese Grenze, die als einziger Übergang in den und aus dem von der Hamas kontrollierten Gazastreifen nicht von Israel kontrolliert wird, soll demnach bis 15 Uhr deutscher Zeit geöffnet sein. Über die Dauer der Waffenruhe waren sich die ägyptischen Quellen von Reuters jedoch nicht im Klaren.

Krieg in Israel: Weder Hamas noch Israel wissen von einer Waffenruhe, Netanjahu dementiert

Das US-Magazin Newsweek berichtete jedoch unter Berufung auf den X-Account OSINTdefender, dass diese Waffenruhe fünf Stunden, das heißt bis 12 Uhr deutscher Zeit, dauern solle. Außerdem sei sie ohne Rücksprache mit der von Israel erbittert bekämpften Hamas vereinbart worden sei. Die in Gaza regierende Terrororganisation erklärte gegenüber arabischsprachigen Medien, sie habe noch keine Mitteilungen von ägyptischer Seite bezüglich der Öffnung des Grenzübergangs Rafah erhalten und bestätigte die Waffenruhe nicht.

Auch das israelische Militär habe laut Newsweek „keine Kenntnis“ von einer Waffenruhe. Der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu bestätigte eine solche Vereinbarung ebenfalls nicht und scheint sie sogar zu dementieren. „Es gibt derzeit keinen Waffenstillstand und keine humanitäre Hilfe im Gazastreifen als Gegenleistung für die Evakuierung von Ausländern“, hieß es in einer Erklärung aus seinem Büro.

Die Bombardierung des von der Hamas regierten Gazastreifens wurde unterdessen in der Nacht zu Montag (16. Oktober) fortgesetzt, um die erwartete Bodenoffensive im Gaza-Streifen vorzubereiten. Bewohner sprachen laut Reuters von der bisher schwersten Bombardierung des laufenden Konflikts.