Scholz überfordert? Hartes Umfrage-Ergebnis nach Haushalts-Debakel

Von: Richard Strobl

Das Karlsruher Urteil reißt ein tiefes Loch in den Ampel-Haushalt. Ist Kanzler Scholz der Situation gewachsen? Eine Umfrage kommt zum klaren Ergebnis: Nein.

Berlin – Finanzkrise bei der Ampel-Koalition. Das Karlsruher Haushaltsurteil stellt die Ampel-Koalition vor grundlegende Probleme, reißt es doch ein Milliardenloch und bedroht Projekte für den Klimaschutz und Investitionen in die Wirtschaft. Die Union warnt in einem Brandbrief an Scholz‘ Kanzleramt vor einer „Vertrauenskrise in die Handlungsfähigkeit unseres Staates“. Ein mögliches Anzeichen dafür: In einer aktuellen Umfrage hält eine große Mehrheit Kanzler Olaf Scholz der Situation nicht gewachsen.

Zwei von drei Befragten, sprich 66 Prozent, sagten im Trendbarometer von RTL und ntv, dass Scholz der Haushaltskrise nicht gewachsen sei. Andersherum gefragt, werden die Zahlen sogar noch verheerender für den SPD-Politiker: Nur 24 Prozent, also jeder vierte Befragte, vertrauen in die Fähigkeiten des deutschen Kanzlers, die Finanz-Krise der Bundesregierung durch seine Kompetenz bewältigen zu können.

Die Ampel um Kanzler Olaf Scholz steckt in der Finanzkrise. Eine Umfrage zeigt nun, dass offenbar Vertrauen in die Regierung fehlt, das Problem zu lösen. (Symbolbild) © Kay Nietfeld/dpa

Umfrage rechnet wegen Haushaltssperre mit Scholz ab

Doch auch FDP-Finanzminister Christian Lindner und Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen trauen die Befragten in der aktuellen Lage nicht den großen Wurf zu. Eine Mehrheit von je mehr als 60 Prozent sprechen den beiden Ministern die nötige Kompetenz in der Sache ab.

Die bittere Gesamtabrechnung für die Ampel: 69 Prozent der Befragten trauen der aktuellen Regierung die Lösung des Problems nicht zu. Selbst 52 Prozent der FDP-Wähler glaub nicht daran, dass die Ampel einen Weg aus der Finanz-Krise finden wird. Da sind SPD-Wähler (62 Prozent trauen es ihrer Partei zu) und Grünen-Anhänger (57 Prozent) noch etwas optimistischer, wie es in dem Bericht von RTL und ntv heißt.

Neuwahlen wegen Ampel-Haushaltssperre? Umfrage zeigt zwiespältiges Ergebnis

Trotz dieser Gefühlslage stellt sich bei der Umfrage auch heraus: 48 Prozent der Befragten sind für eine Fortsetzung der Ampel-Regierung und damit gegen Neuwahlen. 46 Prozent sprachen sich dagegen für einen zeitnahen Gang zur Urne aus.

Die Ampel-Koalition hatte zuvor wegen des Karlsruher Haushaltsurteils den Beschluss des Bundeshaushalts für 2024 verschoben. Das Verfassungsgericht hatte die Umwidmung von 60 Milliarden Euro im Haushalt 2021 für nichtig erklärt. Das Geld war als Corona-Kredit bewilligt worden, sollte aber nachträglich für den Klimaschutz und die Modernisierung der Wirtschaft eingesetzt werden. Nun steht es nicht mehr zur Verfügung. (rist mit dpa)