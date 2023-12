Schmutzige Geschäfte bei Klimakonferenz? Sultan Al Jaber streitet ab, COP für fossile Deals nutzen zu wollen

Die Rolle von Al Jaber als COP-Präsident ist umstritten. © Bernd Elmenthaler/Imago

Sultan Al Jaber, Präsident der COP28, streitet ab, dass die Vereinigten Arabischen Emirate die Klimakonferenz dazu nutzen wollten, Öl und Gas-Deals auszuhandeln.

Am Montag hatten die BBC und das Centre for Climate Reporting berichtet, dass Al Jaber sich auf Verhandlungen über Fossile mit mindestens 15 Ländern vorbereitet habe. Die Berichterstattung bezog sich auf geleakte Dokumente. Sie sollen beispielsweise Vorbereitungen für Gespräche mit China über LNG-Lieferungen aus Mosambik, Kanada und Australien zeigen. Die geleakten Dokumente beziehen sich auf vorbereitende Treffen mit Ministern aus verschiedenen Ländern.

Laut Al Jaber sind diese Vorwürfe „falsch, nicht wahr, unrichtig, nicht zutreffend“. Die Berichterstattung darüber sei ein Versuch, seine Präsidentschaft der COP zu untergraben. Schon im Vorfeld hatte es Kritik an Al Jabers COP-Präsidentschaft gegeben. Er hat eine Reihe von hochrangigen Positionen in der Regierung und in der Wirtschaft inne, unter anderem als Vorstandsvorsitzender des staatlichen Ölriesen Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC). Al Jaber selbst sieht sich als Mediator zwischen Klimabewegung und der fossilen Industrie. Diese Kontroverse diskutieren wir auch im heutigen Portrait des COP-Präsidenten. rtr/kul