Medizinische Versorgung im Al-Schifa-Krankenhaus in Gaza vor dem Kollaps

Israel geht weiter gegen Terroreinheiten der Hamas im Gazastreifen vor. Die humanitäre Lage ist dramatisch. US-Präsident Joe Biden schaltet sich ein.

Beirut - Das israelische Militär erklärte am frühen Mittwoch, es führe eine „präzise und gezielte Operation gegen die Hamas“ im Al-Schifa-Krankenhaus durch. Die Einrichtung ist der größte medizinische Komplex in Gaza, in dem Hunderte von Patienten und medizinischem Personal sowie Tausende von Vertriebenen untergebracht sind.

Das Gesundheitsministerium des Gazastreifens, das vollständig von der Terrormiliz Hamas kontrolliert wird, teilte mit, es habe kurz vor Beginn der Operation eine Warnung der Streitkräfte Israels (IDF) erhalten, dass sich Truppen auf das Eindringen in den Komplex vorbereiten würden. Die IDF „informierte das Gesundheitsministerium über ihre Absicht, den Shifa Medical Complex zu stürmen, nachdem sie ihn mehrere Tage lang belagert hatten“, schrieb der Hamas-Sprecher Ismail al-Thawabta auf WhatsApp.

Israels Bodentruppen marschieren in Gazastreifen ein

Mit dem Vormarsch der israelischen Bodentruppen im nördlichen Gazastreifen sind Krankenhäuser ins Kreuzfeuer geraten, wobei das Shifa zu einem Brennpunkt wurde. Israel wirft der Terrormiliz Hamas vor, Krankenhäuser zu nutzen, um die eigene Infrastruktur zu verbergen - einschließlich einer angeblichen Kommandozentrale unter dem Schifa-Krankenhaus. Verletzte und Vertriebene auf dem Gelände würde die Hamas bewusst als menschliche Schutzschilde nutzen.

Freiwillige Helfer in Rafah bereiten am 12. November in einer Notunterkunft kostenlose Mahlzeiten für Hunderte von Vertriebenen zu. © Loay Ayyoub/The Washington Post

Die Hamas hat Israel beschuldigt, Gesundheitseinrichtungen ins Visier zu nehmen, um eine Lebensader für die Bewohner abzuschneiden und sich für den brutalen Angriff der Gruppe auf den Süden Israels am 7. Oktober zu rächen.

Die Vereinigten Staaten unterstützten am Dienstag die israelischen Anschuldigungen gegen Schifa. „Wir haben Informationen, dass die Hamas und der Palästinensische Islamische Dschihad einige Krankenhäuser im Gazastreifen, darunter auch al-Schifa, und darunter liegende Tunnel benutzt haben, um ihre militärischen Operationen zu verbergen und zu unterstützen und um Geiseln zu nehmen“, sagte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates, John Kirby, unter Berufung auf eine Reihe von Geheimdienstquellen.

Am Tag zuvor, als israelische Soldaten das Schifa umstellten, forderte US-Präsident Joe Biden, dass die Krankenhäuser im Gazastreifen „geschützt werden müssen“. Die wenigen im Norden des Gazastreifens verbliebenen Ärzte und Mitarbeiter von Hilfsorganisationen, die unter immer schlechteren Bedingungen arbeiten, haben Behauptungen zurückgewiesen, dass Militante sie als Deckung benutzen.

Israel geht weiter gegen Hamas-Gruppen im Gazastreifen vor

Während die israelischen Streitkräfte in das Herz von Gaza-Stadt vordringen und versprechen, die militante Hamas-Gruppe zu zerstören, trägt die Zivilbevölkerung die Hauptlast, und die Krankenhäuser, die einst die Versorgung sicherstellten, müssen schließen.

Nachdem die Treibstoffreserven am Freitag versiegt waren, musste das medizinische Personal des Schifa-Krankenhauses den Strom für Inkubatoren und andere lebensrettende Maschinen auf der Intensivstation abstellen. Am Dienstag wurde von Al Jazeera ein Video ausgestrahlt. Auf dem ist zu sehen, wie eine Reihe von medizinischen Mitarbeitern in Kitteln, junge Männer mit verwirrten Gesichtern und ein Junge eilig durch eine Tür gehen, wobei jeder von ihnen behutsam die winzige Gestalt eines gewickelten Frühgeborenen aus der Kinderstation in den Arm nimmt. Die Babys wurden von der Säuglingsstation in einen Operationssaal verlegt, der noch über einen gewissen Stromanschluss verfügte.

Kaum Informationen über die Lage in Gaza während des Israel-Kriegs

Der Zusammenbruch der Infrastruktur im Gazastreifen bedeutet auch, dass es kaum Informationen über die Geschehnisse und die Zahl der Betroffenen im Krieg in Israel gibt.

„Es gibt im Grunde kein Ministerium, das Zahlen herausgeben könnte“, sagte Medhat Abbas, einer der Direktoren des Al-Schifa-Krankenhauses in Gaza. Er sagte, er habe nicht mit seinen Kollegen sprechen können, von denen viele im Schifa seien. „Die Leichen liegen auf der Straße, deshalb können wir im Moment keine Zahl nennen“, sagte er. „Die Bombardierung dauert an.“

Der Mangel an Treibstoff in den Krankenhäusern im Gazastreifen sowohl im Norden als auch im Süden hat zu einem Zusammenbruch der Kommunikation geführt und macht eine Zählung der Toten unmöglich. Die Schäden durch die Kämpfe haben auch das Mobilfunknetz stark beeinträchtigt.

Das von der Hamas kontrollierte Ministerium beendete die Zählung am Freitag bei 11.078 Toten, schätzt aber, dass seitdem noch Tausende mehr gestorben sind. Seit der Einstellung der Zählung gab es Angriffe auf das Flüchtlingslager Jabalya und auf Khan Younis.

Offensive im Gazastreifen nach Terrorangriff der Hamas auf Israel

Israel begann seine Operation im Gazastreifen als Reaktion auf den Hamas-Angriff auf Südisrael am 7. Oktober, bei dem mehr als 1.200 Menschen in Israel getötet und etwa 240 Geiseln genommen wurden.



Kirby sagte am Dienstag, die Biden-Administration befinde sich „in diesem Moment in aktiven Gesprächen mit Partnern in der Region“ über eine mögliche Vereinbarung zur Freilassung einiger der israelischen und ausländischen Geiseln. Brett McGurk, der NSC-Koordinator für Angelegenheiten des Nahen Ostens, reiste in die Region, um die Gespräche zwischen den USA, Israel und Katar fortzusetzen, das als Vermittler mit der Hamas fungiert, so Kirby.

Israel räumt Waffenfabriken der Hamas

Inmitten ihres Vorstoßes in den Gazastreifen gaben die israelischen Streitkräfte bekannt, dass sie das Gebäude des Parlaments und andere Regierungseinrichtungen, ein Polizeipräsidium und eine technische Fakultät, die angeblich Waffen herstellt, übernommen haben.



Basem Naim, ein Hamas-Beamter, erklärte gegenüber der Washington Post, dass das Regierungsgebäude durch israelischen Beschuss zerstört worden sei und das Polizeipräsidium leer stehe. „Dies ist ein Versuch, einen fiktiven Sieg vorzutäuschen“, sagte er. Der Legislativrat sei „schon mehr als einmal zerstört worden, und es sind keine Kräfte darin, selbst wenn sie es betreten haben“.

Seit Freitag durften keine Krankenwagen mehr das Al-Schifa-Krankenhaus anfahren, in dem derzeit rund 10.000 Patienten, Mitarbeiter und Vertriebene untergebracht sind. Der Hamas-Sprecher des Gesundheitsministeriums in Gaza, Ashraf al-Qudra, sagte, dass der Krankenhausdirektor und israelische Beamte über die Evakuierung verhandeln, aber noch keine Lösung gefunden haben.

„Wir sind in den Gebäuden eingeschlossen. Wir können nicht nach draußen gehen“, sagte Qudra am Dienstag in einem seltenen Telefongespräch aus Schifa. „Innerhalb des Krankenhauses gibt es nichts - weder Wasser noch Lebensmittel noch medizinische Versorgung. Deshalb verlieren wir Patienten.“ Er sagte, drei Frühgeborene seien als direkte Folge des Mangels an Strom und grundlegenden Dingen wie Wasser gestorben; 37 weitere Menschen seien seit Freitag gestorben.

Am Dienstag war das unbeleuchtete Krankenzimmer von Schifa völlig leergeräumt: Al Jazeera zeigte einen Raum voller leerer Brutkästen. In einem Operationssaal, der noch über einen gewissen Stromanschluss verfügte, lagen die 34 verbliebenen Säuglinge nebeneinander auf drei Betten, eingewickelt in blaugrüne Decken, ihre winzigen Gliedmaßen fuchtelten, während sie leise wimmerten. Vier wurden von toten Müttern geboren, berichtete Al Jazeera. Die Berichte und Filmaufnahmen konnten von der Washington Post nicht unabhängig überprüft werden.

„Wir haben keine Einwände, die Patienten zu evakuieren“, sagte Qudra, „aber wir brauchen einen sicheren Weg. Es gibt noch keinen Ort, an dem wir 650 Patienten unterbringen können.“



Auch im Norden des Gazastreifens tobt der Krieg mit der Hamas

Nirgendwo im nördlichen Gazastreifen ist es sicher, dorthin evakuiert zu werden: Das UN-Entwicklungsprogramm teilte am Dienstag mit, dass sein Gebäude in Gaza-Stadt von einer von einem Panzer abgefeuerten Granate getroffen worden sei, es aber keine Verletzten gegeben habe. „Es handelte sich um den zweiten Vorfall dieser Art innerhalb von zwei Tagen“, so die Organisation, nachdem das Gelände am Samstag ebenfalls beschossen worden war. Israel reagierte nicht sofort auf Anfragen zu diesem Angriff.

Nach Schätzungen der Vereinten Nationen halten sich Hunderttausende im Norden des Landes auf, die nicht in der Lage oder nicht willens sind, das Gebiet zu verlassen. Das Welternährungsprogramm hat sich besorgt über Unterernährung und Hungersnot geäußert. Medizinische Fachkräfte wiederholen diese Befürchtungen seit Wochen.



Das Al-Schifa-Krankenhaus im Gazastreifen vor dem Terrorangriff der Hamas und dem sich anschließenden Beginn des Kriegs in Israel. (Archivbild) © Michael Bunel / Le Pictorium via www.imago-images.de

Die Vereinigten Staaten haben kürzlich den Druck auf Israel erhöht, damit es sich mit den katastrophalen humanitären Auswirkungen seiner Invasion im Gazastreifen befasst. Die Operationen haben weltweit Proteste ausgelöst, bei denen ein Waffenstillstand gefordert wurde.



Joe Biden will Sicherheit der Krankenhäuser im Gazastreifen gewährleisten

Präsident Biden sagte am Montag auf einer Pressekonferenz im Oval Office, er stehe mit Israel in Kontakt, um die Sicherheit der Krankenhäuser in Gaza zu gewährleisten. „Ich hoffe und erwarte, dass die Maßnahmen in diesem Bereich weniger aufdringlich sein werden“, sagte er. Außenminister Eli Cohen, der am Montag mit israelischen Journalisten sprach, schätzte, dass die Armee noch zwei oder drei Wochen Zeit hätte, um ihre Mission zu beenden, bevor internationaler Druck einen Waffenstillstand erzwingen würde.

Israel hat letzte Woche täglichen Pausen zugestimmt, damit die Zivilbevölkerung auf den von ihm festgelegten Routen evakuiert werden kann. Medizinisches Personal und humanitäre Gruppen haben jedoch erklärt, dass Evakuierungen aufgrund der Kämpfe um Krankenhäuser nicht möglich sind.



Human Rights Watch erklärte, Israels wiederholte Angriffe auf medizinische Einrichtungen, Personal und Transporte „sollten als Kriegsverbrechen untersucht werden“. In einem Bericht vom Dienstag erklärte die in New York ansässige Gruppe, dass die Besorgnis über „unverhältnismäßige Angriffe bei Krankenhäusern noch größer ist. Selbst die Androhung eines Angriffs oder geringfügige Schäden können massive Auswirkungen auf Leben und Tod von Patienten und Pflegepersonal haben“.



200.000 Menschen fliehen aus dem nördlichen Gazastreifen

Seit den Waffenstillständen sind schätzungsweise 200.000 Menschen im Krieg in Israel aus dem nördlichen Gazastreifen über einen vom israelischen Militär geöffneten Korridor in den Süden geflohen, teilte das humanitäre Büro der Vereinten Nationen am Dienstag mit. Das israelische Militär bezeichnet den südlichen Gazastreifen als „sicherere Zone“. Es bezeichnet ihn nicht als „sichere Zone“.

Die Bedingungen im Süden sind in der Tat alles andere als sicher: Die Bombardierungen gehen weiter, die Generatoren der Krankenhäuser funktionieren auch dort nicht mehr und Trinkwasser ist knapp.



Die UN-Agentur für palästinensische Flüchtlinge erklärte am Montag, sie rechne damit, dass ihre humanitären Maßnahmen innerhalb von 48 Stunden eingestellt würden, wenn ihre Treibstoffreserven erschöpft seien. Die beiden Hauptauftragnehmer für die Wasserversorgung stellten am Montag ihren Betrieb ein, wodurch 200 000 Menschen von der Trinkwasserversorgung abgeschnitten wurden.



Die Gesellschaft des Palästinensischen Roten Halbmonds gab bekannt, dass der Stromgenerator des ihr angegliederten al-Amal-Krankenhauses in Khan Younis im Süden des Landes ausgefallen ist, wodurch das Leben von 90 Patienten, die dort behandelt werden, und von 9.000 Vertriebenen, die auf dem Gelände Zuflucht gesucht haben, bedroht ist.



Gewaltsame Zusammenstöße auch im Westjordanland

Im besetzten Westjordanland kam es weiterhin zu sporadischer Gewalt mit Zusammenstößen in der Stadt Tulkarm. Mindestens sieben Palästinenser wurden dort getötet, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtete.

Ein gepanzertes Fahrzeug des israelischen Militärs im Einsatz in Tulkarm, einer Stadt im Westjordanland. Auch dort kommt es zu Gefechten zwischen israelischen Soldaten und militanten Palästinensern. © IMAGO/Nidal Eshtayeh

Die IDF teilte mit, dass sie dort „Anti-Terror-Aktivitäten“ durchführten und dass „eine Reihe von Angreifern getötet wurde“. Der Palästinensische Rote Halbmond twitterte, dass ein Krankenwagen in der Nähe des Lagers von Tulkarm von israelischen Streitkräften „umzingelt, inspiziert und eine verwundete Person darin festgehalten wurde“.



Balousha berichtete aus Amman, Jordanien, und Berger aus Jerusalem.

Zu den Autoren Sarah Dadouch ist Nahost-Korrespondentin der Washington Post in Beirut. Zuvor war sie als Reuters-Korrespondentin in Beirut, Riad und Istanbul tätig. Miriam Berger berichtet für die Washington Post aus Washington, D.C. über Auslandsnachrichten. Bevor sie 2019 zur Post kam, lebte sie in Jerusalem und Kairo und berichtete freiberuflich aus dem Nahen Osten sowie aus Teilen Afrikas und Zentralasiens. Maham Javaid ist Reporterin für allgemeine Aufgaben und arbeitet seit 2022 für die Washington Post. Zuvor war sie als Reporterin in der Live-Abteilung der New York Times tätig.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 15. November 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.