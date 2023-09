„Alles elektrisch ist ein Fehler“

Von: Christiane Warnecke

Wie der 49-Jährige Hessen auf einen liberalen Kurs trimmen will

Offenbach -Stefan Naas möchte der nächste hessische Wirtschaftsminister werden und präsentiert sich unter dem Slogan „Anti-Al-Wazir“ gerne als Gegenentwurf zum Amtsinhaber von den Grünen. Wie der Spitzenkandidat der hessischen FDP die Liberalen bei der Landtagswahl am 8. Oktober so stark machen will, dass sie nach zehn Jahren wieder mitregieren könnten, umreißt der 49-Jährige im Interview.

Sie sagen, die FDP stehe für neue Energie in Hessen. Was meinen Sie damit?

Wir wollen Hessen an die Spitze zurückführen: Wir wollen das Land wirtschaftlich stärker machen und die Bildung verbessern. Unter Schwarz-Grün sind wir abgestiegen und hatten wiederholt ein unterdurchschnittliches Wirtschaftswachstum. Wir haben kaum noch Gründungen, sind bei den Start-Ups hintendran, der Bankplatz Frankfurt fällt zurück. Wir haben die IAA verloren und die Wärmepumpentechnik von Viessmann. Auch in den Straßenbau, die Bahninfrastruktur und in Radschnellwege wird viel zu wenig investiert.

Sie zeichnen ein sehr düsteres Bild von Hessen. Deshalb auch Ihr düsterer Blick auf den Wahlplakaten?

Ja, die Zeiten sind ernst, denn die Bilanz der Landesregierung ist sehr schlecht. Da passen Grinsekatzenbilder nicht.

In Umfragen zeigen sich viele Hessen aber gar nicht so unzufrieden mit der Arbeit der Landesregierung. Ihre Partei hingegen dümpelt knapp über der 5-Prozent-Hürde. Wie wollen Sie mehr Menschen von Ihren Positionen überzeugen?

Hessen ist ein wohlhabendes Land, es könnte aber noch viel mehr aus sich machen. Wir wollen mehr als 7,5 Prozent der Stimmen holen, mehr als zehn Prozent wären sensationell. Wir haben in der Opposition eine gute Arbeit geleistet. Allerdings haben wir keinen Rückenwind aus Berlin, obwohl wir unsere Arbeit in der Ampel exzellent machen.

Die Arbeit der Ampel steht aber insgesamt in der öffentlichen Kritik . . .

Die Ampel ist besser als ihr Ruf. Nehmen Sie das Deutschlandticket von Volker Wissing und nehmen Sie die Planungsbeschleunigung. In Hessen bremst die Landesregierung, und die Grünen nehmen zehn Autobahnprojekte aus der Planung raus. Das Schlimme ist, dass die CDU das mit sich machen lässt.

Sie kritisieren die Grünen sehr stark, obwohl auch in Hessen - wenn überhaupt - eine Ampelkoalition für die FDP die einzige Machtoption wäre, oder?

Das sehe ich nicht so. Am besten fände ich ein Zweierbündnis mit der CDU, und wenn wir einen dritten Partner bräuchten, würde ich die SPD dazunehmen. Die Grünen nehme ich als Bremser wahr. Ich bin der Anti-Al-Wazir. (lacht)

CDU und SPD hätten aber wohl auch ohne die FDP eine Mehrheit . . .

Aber nur eine knappe. Und 42 Prozent der Wähler sind noch unentschieden. In einer Deutschland-Koalition könnten wir liberale Inhalte sehr viel besser umsetzen als in einer Ampel.

Sie wollen Wirtschaftsminister werden und präsentieren sich als Wirtschaftsliberaler wie er im Buche steht. Ganz im Gegensatz zu Ihrem Vorgänger René Rock, der stark auf Themen wie frühkindliche Bildung setzte. Besinnt sich die FDP zurück auf ihren Markenkern?

Wir setzen auf die Freiheit der Wirtschaft und lehnen zu viel Regulierung ab. Bildung ist aber ebenso ein ganz wesentlicher Bestandteil unseres Programms, auch die frühkindliche.

Sie sagen, es gibt ein Leben ohne Elektroautos und Wärmepumpen. Passt das in eine Zeit, in der der Klimawandel das größte Problem ist?

Lassen wir doch die Verbraucher entscheiden. Es gibt doch alternative Kraftstoffe. Außerdem kann ja jeder ein Elektroauto kaufen oder eine Wärmepumpe in sein Haus einbauen. Die Bundesregierung hat dafür ja gerade eine bis zu 70-prozentige Förderung beschlossen. Ich sage nur, dass ich den Kampf gegen das Auto, gegen den Verbrenner, nicht führen will. Und die Wärmepumpe ist auch nicht für alle Menschen das Alleinseligmachende. Die Heizung muss zum Haus passen und nicht das Haus zur Heizung. Alles elektrisch, wie es die Grünen wollen, ist ein Fehler. Am Ende soll es der Markt regeln.

Ist diese Haltung nicht geradezu fahrlässig auch im Hinblick auf die CO2-Bepreisung der EU?

Die CO2-Bepreisung wird dazu führen, dass neue Heizformen an Attraktivität gewinnen. Aber Verbote von Öl- und Gasheizungen sind ein Fehler.

Sie wollen auf Wasserstoff, Kernfusion und Geothermie setzen. Technologien, die mit hohen Kosten und Risiken verbunden sind. Halten Sie das für mehrheitsfähig?

Es muss nicht alles über Wind und Sonne laufen. Windenergie ist okay, wenn es eine Akzeptanz und genügend Ertrag gibt. Wir werden aber weiter ein Stromimportland bleiben. Photovoltaik finden wir gut auf den Dächern, aber nicht auf Äckern. Laserfusion ist ein ernstzunehmendes Forschungsthema. Geothermie ist gerade im oberen Rheingraben sehr spannend und in mittleren und geringen Tiefen risikoarm.

In der Bildungspolitik fordern Sie Informatik als Pflichtfach und den Ausbau der ökonomischen Bildung in Hessens Schulen. Sind das die Kernprobleme?

Nein, aber das sind zwei wichtige Punkte. Das Hauptproblem ist der Lehrermangel. Wir müssen auch mal über eine Leistungskomponente für Lehrer nachdenken. Außerdem müssen wir die Berufsschulen und damit das duale Ausbildungssystem stärken.

In der frühkindlichen Bildung sind mangelnde Deutschkenntnisse oft ein Problem. Wie können gerade Eltern mit schlechten Deutschkenntnissen dazu bewegt werden, ihre Kinder in die Kitas zu schicken?

Ein Pflichtkindergarten oder verpflichtende Vorschulen wären eine harte Einschränkung der Freiheit. Wir setzen eher auf Vorlaufkurse, um die sprachlichen Defizite zu beheben.

Unternehmer sehen den Fachkräftemangel als größtes Problem für die Wirtschaft. Wie sehen Ihre Lösungsansätze aus? Das Einwanderungsgesetz allein wird nicht reichen . . .

Wir haben keinen Fachkräftemangel, sondern einen Arbeitskräftemangel. Außer auf Kräfte aus dem Ausland müssen wir auch auf die Kräfte im Land setzen und zum Beispiel die Studien- und Schulabbrecherquote reduzieren. Und wir müssen das Handwerk stärken.

Wenig hört man von der FDP zum Mangel an bezahlbarem Wohnraum. Ist das nicht die Sorge Ihrer Klientel?

Auch wir wollen mehr Wohnraum schaffen, aber es kann nicht nur um staatlichen Wohnungsbau gehen. Wir wollen den privaten Wohnungsbau mit einem Bau-Booster in Gang setzen und den Erwerb von Wohneigentum fördern.

Die Kommunen stoßen mit der Aufnahme von Flüchtlingen an ihre Grenzen. Was muss sich ändern?

Ich weiß nicht, wer all diese Menschen versorgen will: medizinisch, schulisch und sozial. Die Bundesinnenministerin muss dringend die illegale Migration reduzieren.

Interview: Christiane Warnecke und Tom KaufFmann

Zur Person:

Stefan Naas ist Spitzenkandidat der FDP für die Landtagswahl. Mitglied des Landtags ist der 49-Jährige seit 2019. Zudem fungiert er als Fraktionschef der FDP im Kreistag Hochtaunus. Von 2009 bis 2018 war er Bürgermeister von Steinbach im Taunus. Der promovierte Jurist ist Vater einer neunjährigen Tochter und lebt in Steinbach. ch