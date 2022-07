11 / 17

Karl Lauterbach ist Bundesminister für Gesundheit im Kabinett Scholz. Der SPD-Politiker ist Professor am Universitätsklinikum Köln und dort Leiter des Instituts für Gesundheitsökonomie und Klinische Epidemiologie. Wegen seines Bundestagsmandats ist er in dieser Funktion derzeit beurlaubt. Zudem ist er Gastprofessor an der „School of Public Health“ der Universität Harvard in den USA. Während der Corona-Pandemie ist er als Mahner aufgetreten und damit für viele zu einer Reizfigur geworden. Als Minister konnte er sich mit seiner Forderung nach einer allgemeinen Corona-Impfpflicht in der Ampel-Koalition nicht durchsetzen. © Stefan Boness/Imago