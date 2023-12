Ampel-Koalition – Lindner sieht keinen Anlass für Vetrauensfrage

Von: Nils Hinsberger

Nach der aufwühlenden Ampel-Debatte um den Bundeshaushalt für 2024, sieht Christian Lindner einen klaren Zusammenhalt in der Koalition – trotz ausstehender Mitgliederbefragung.

Berlin – Der Streit um den geplatzten Haushalt für 2024 hat in der Bevölkerung und auch der Ampel-Koalition für Ärger und Zweifel am Regierungsbündnis gesorgt. Nun hatte CDU-Chef Friedrich Merz auch noch eine Vertrauensfrage für Olaf Scholz gefordert. Bei dieser würden die Mitglieder der Ampel darüber abstimmen, ob sie den Bundeskanzler weiter unterstützen wollen.

Die Forderung von Merz tat Christian Lindner ab und meinte, es gehöre zum „üblichen oppositionellen Bodenturnen.“ Eine Vertrauensfrage müsse der Kanzler erst stellen, wenn er sich seiner Mehrheit in der Koalition nicht mehr sicher sei. Diesen Rückhalt würde es nach Lindners Einschätzung aber weiterhin geben, berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

„Keine Zweifel“ an Mehrheit für Ampel-Koalition

„Der Haushalt 2024 steht, und der Kanzler muss keinen Zweifel an der Mehrheit für seine Regierung im Parlament haben“, sagte Christian Lindner dem RND. Dabei steht noch eine Mitgliederbefragung innerhalb der FDP an, ob die Partei in der Regierung bleiben sollte oder die Mitglieder austreten möchten. Darüber scheint sich der Finanzminister keine Sorgen zu machen.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD, M), Christian Lindner (FDP, l) und Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen, r). Lindner betont die Einigkeit innerhalb der Ampel-Koalition. © picture alliance/dpa | Michael Kappeler

Die Befragung sieht Lindner vielmehr als „eine Gelegenheit, deutlich zu machen, dass die FDP die Richtung der Regierung mitprägt.“ Nebenbei schießt der Minister auch gegen mögliche andere Regierungsbildungen. Eine neue Ampel, also das Bündnis aus CDU und SPD, oder eine Minderheitenregierung zwischen SPD und Grüne, seien „für unser Land sicher nicht die besseren Alternativen.“

Kubicki für einen Verbleib in der Ampel-Regierung

Der Vize-Chef der FDP, Wolfgang Kubicki, hatte die Mitglieder seiner Partei aufgefordert, für einen Verbleib in der Ampel zu stimmen. Der Stuttgarter Zeitung sagte er, er rechne damit, „dass es keine Mehrheit für einen Ausstieg aus der Regierung geben wird.“ Ein Austritt würde das Vertrauen in die FDP deutlich beeinflussen. Ein Austreten der Freien Demokraten wäre „ein Ausweis von politischer Schwäche.“ Kubicki selbst gilt dabei als passionierter Kritiker der Entscheidungen der Ampel-Koalition.

Die Abstimmung über den Verbleib in der Regierung soll online stattfinden und voraussichtlich am kommenden Montag (18. Dezember) durchgeführt werden. Damit könne ein Stimmungsbild der Partei eingeholt werden. Große Konsequenzen sind bei der Befragung aber nicht zu erwarten. Die Entscheidungsträger seien „nicht an das Ergebnis der Mitgliederbefragung gebunden“, heißt es in der Bundessatzung. (nhi)