Amtsenthebung gegen Biden: McCarthy macht Verfahren zur politischen Abrechnung

Kevin McCarthy strebt ein Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Biden an, basierend auf Anschuldigungen gegen dessen Sohn. Doch fehlen ihm die Beweise.

Washington D.C. – Der Sprecher des Repräsentantenhauses, der Republikanre Kevin McCarthy, sagte, der Grund für seine Entscheidung, ein Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Biden einzuleiten, seien „Anschuldigungen“ im Zusammenhang mit Hunter Bidens Geschäftsbeziehungen. Diese würden auf eine „Kultur der Korruption“ in der Familie Biden hindeuten. Allerdings lieferte er bislang nicht einmal annähernd einen Beweis für diese Behauptung, die den Präsidenten betrifft.

Seine Aussage, die er in der vergangenen Woche feierlich vortrug, als sei sie von großer Bedeutung für die Republik, erinnerte an eine Bemerkung, die Rudy Giuliani zugeschrieben wird, der nach der Wahl 2020 in seiner Vertretung des damaligen Präsidenten Donald Trump unablässig wilde, falsche Behauptungen über Wahlbetrug aufstellte.

Der Sprecher des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, kündigt auf einer Pressekonferenz am Dienstag ein formelles Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Biden an. © Ricky Carioti/The Washington Post

„Wir haben eine Menge Theorien. Wir haben nur keine Beweise“, sagte Giuliani laut dem damaligen Sprecher des Repräsentantenhauses von Arizona, Rusty Bowers, der vor dem Sonderausschuss des Repräsentantenhauses aussagte, der den Angriff auf das Kapitol am 6. Januar 2021 untersuchte.

Verfahren gegen Joe Biden: Zugeständnis an den rechten Flügel der Republikaner

Ein Amtsenthebungsverfahren sollte nicht mit Theorien beginnen. In einer Welt, die auf dem Kopf steht, hat McCarthy aber genau das getan. Der wahre Grund für McCarthys Entscheidung, die Untersuchung gegen Joe Biden einzuleiten, ist für alle offensichtlich. Es war eine Verbeugung vor den rechtsgerichteten Mitgliedern seiner Partei, die dies zu einem Zeitpunkt verlangten, zu dem der Sprecher in interne Auseinandersetzungen mit diesen Mitgliedern über die Finanzierung der Regierung bis zum 30. September verwickelt ist.

Einige dieser Mitglieder haben damit gedroht, McCarthy als Sprecher abzusetzen; seine Position im Parlament ist wackelig. In scharfen Worten sagte er ihnen bei einer Sitzung hinter verschlossenen Türen, man wolle ihn absetzen. Dies ist das Klima, das dazu geführt hat, dass einer der schwerwiegendsten und bis vor kurzem kaum genutzten Mechanismen der Verfassung zur Disziplinierung eines Präsidenten angewandt wird.

Die Uneinigkeit unter den Republikanern im Repräsentantenhaus über die Ausgaben könnte schließlich zu einem Regierungsstillstand führen, der der Republikanischen Partei auf dem Weg zu den Wahlen 2024 politischen Schaden zufügen könnte. Sollte das Amtsenthebungsverfahren aus dem Ruder laufen oder ergebnislos sein, könnte es das Gleiche oder Schlimmeres bewirken. Insbesondere für die 18 Republikaner im Repräsentantenhaus, die in Bezirken sitzen, die Biden 2020 gewonnen hat. Angesichts ihrer knappen Mehrheit können es sich die Republikaner im Repräsentantenhaus nicht leisten, es ihren Wackelkandidaten schwer zu machen.

Politische Motive als Grund für das Verfahren

Das Amtsenthebungsverfahren ist definitionsgemäß eine politische Übung mit rechtlichen Aspekten. Mit dieser jüngsten Wendung ist es nun fast ausschließlich politisch, eine Herabwürdigung dessen, was als Mittel zur Absetzung eines Präsidenten wegen Fehlverhaltens gedacht war, selbst wenn keine strafrechtliche Anklage vorliegt. Wie Senator Mitt Romney in einem Interview in der vergangenen Woche sagte: „Dies ist kein Amtsenthebungsverfahren. Es handelt sich um eine Untersuchung, und ich habe keine Anschuldigungen gehört, die den Anforderungen der Verfassung für schwere Verbrechen und Vergehen genügen.“

Auch ein Leitartikel des Wall Street Journal, das eher den traditionellen als den Trump'schen Konservatismus vertritt und Biden in Bezug auf die Geschäfte seines Sohnes immer wieder kritisiert hat, warnte die Republikaner im Repräsentantenhaus.

„Der Kongress läuft Gefahr, die ernste Sanktion eines Amtsenthebungsverfahrens in ein neues Misstrauensvotum umzuwandeln - eine Erklärung des Tadels statt der Androhung einer Amtsenthebung“, heißt es in dem Artikel. „Die Republikaner werden Beweise für echte Korruption von Biden brauchen, wenn sie eine Mehrheit der Amerikaner davon überzeugen wollen, dass er bei den kommenden Wahlen im Jahr 2024 aus dem Amt entfernt werden sollte.“

Derselbe Leitartikel kritisierte das erste der beiden Amtsenthebungsverfahren gegen Trump und sagte, dass die Untersuchung der Ukraine auf „fadenscheinigen Beweisen basierte, um die Progressiven zu beschwichtigen“. Das Ergebnis dieses Amtsenthebungsverfahrens war eine fast parteiübergreifende Abstimmung im Senat, um Trump freizusprechen. (Romney war der einzige Republikaner, der mit den Demokraten für eine Verurteilung stimmte.)



Andere Amtsenthebungsverfahren wurden mit mehr Substanz eröffnet

Doch dieses Amtsenthebungsverfahren begann mit mehr als McCarthy in diesem Moment in Händen hält. Es gab die Bestätigung eines Telefongesprächs zwischen dem Präsidenten und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, in dem Trump, der zu dieser Zeit die Hilfe für das Land zurückhielt, Selenskyj dazu drängte, Negatives über Biden auszugraben, was bei den Wahlen 2020 gegen den Demokraten verwendet werden könnte.

Auch andere Amtsenthebungsverfahren wurden mit mehr Substanz eingeleitet. Der Watergate-Skandal, eine riesige Verschwörung von vielen, brachte Richard M. Nixon an den Rand eines Amtsenthebungsverfahrens, das er nur durch den Rücktritt von der Präsidentschaft vermeiden konnte. Bill Clinton wurde angeklagt, weil er in einer eidesstattlichen Erklärung über eine Affäre mit einer Praktikantin im Weißen Haus gelogen hatte. Die Demokraten verteidigten Clintons Verhalten zwar nicht, hielten ein Amtsenthebungsverfahren jedoch nicht für das richtige Mittel, und das Verfahren endete mit einem Freispruch durch die Parteien. Das zweite Amtsenthebungsverfahren gegen Trump kam nach dem Anschlag vom 6. Januar und seiner Rolle bei der Aufstachelung des Mobs. Romney und sechs weitere Republikaner schlossen sich den Demokraten im Senat an, um eine Verurteilung zu erreichen, doch die erforderliche Mindestzahl wurde nicht erreicht.



McCarthy hatte zuvor erklärt, dass er ohne eine Abstimmung im Repräsentantenhaus kein Amtsenthebungsverfahren einleiten würde. Er nahm sein Wort zurück und ordnete stattdessen einseitig die Einleitung des Verfahrens an. Ein offensichtliches Eingeständnis, dass ihm die Stimmen dafür im Repräsentantenhaus fehlten, und ein Hinweis darauf, dass dies eher auf politischen Druck als auf ein Übergewicht an Beweisen zurückzuführen war.

So wie die Republikaner im Repräsentantenhaus vorgehen, ist das Amtsenthebungsverfahren eher eine Abrechnung als ein ernsthaftes Unterfangen, eine Retourkutsche für die vier strafrechtlichen Anklagen gegen Trump in diesem Jahr und die Behauptung, das Justizministerium sei mit Waffen ausgestattet. Dies könnte in den kommenden Jahren zu einem stetigen Strom von Amtsenthebungsverfahren führen, wenn die Kontrolle über das Weiße Haus und den Kongress wechselt.



Die Ausschüsse des Repräsentantenhauses ermitteln schon seit langem gegen Hunter Biden und andere Mitglieder der Familie Biden. Warum gerade jetzt? McCarthy sagte, durch die Einleitung eines Amtsenthebungsverfahrens hätten die Ermittler bessere Möglichkeiten, an Informationen heranzukommen, die helfen könnten zu beweisen, dass der Präsident persönlich von den Verträgen seines Sohnes mit ausländischen Unternehmen profitiert hat.



Bisher ist bekannt, dass Biden in seiner Zeit als Vizepräsident mit seinem Sohn und dessen Geschäftspartnern telefoniert hat und dass er an zwei Abendessen mit ähnlichen Teilnehmern teilgenommen hat. Devon Archer, ein Geschäftspartner von Hunter, hat vor dem Kongress ausgesagt, dass all dies dazu beigetragen hat, die Marke der Familie zu fördern, aber er sagte auch, dass Biden bei keinem dieser Treffen über Geschäfte gesprochen hat. Die Republikaner sind auch deshalb misstrauisch, weil Biden in E-Mails mehrere Pseudonyme verwendet.



Archers Aussage zeigt, dass Hunter Biden die Position seines Vaters ausnutzte und potenziellen Kunden suggerierte, dass er mehr Einfluss auf seinen Vater habe als er selbst. Bidens Urteilsvermögen, sich auch nur beiläufig mit den Geschäftspartnern seines Sohnes zu befassen – eines Sohnes, der zu dieser Zeit seinerseits mit einer Drogensucht zu kämpfen hatte, – kann infrage gestellt werden. Aber die Republikaner haben nach monatelangen Versuchen noch immer nicht ihre ultimative Behauptung untermauert, dass Biden finanziell profitiert hat oder dass die US-Politik dadurch geändert wurde.

Zum Autor Dan Balz ist Chefkorrespondent bei The Washington Post. Er war stellvertretender Redakteur der Zeitung, politischer Redakteur, Korrespondent für das Weiße Haus und Korrespondent für den Südwesten.

Einige Republikaner im Repräsentantenhaus sind nervös über das, was McCarthy begonnen hat. Einige haben sich klar geäußert, keiner vielleicht mehr als der Abgeordnete Ken Buck (R-Colo.), der in einem Kommentar in der Post schrieb, dass seine Kollegen, die ein Amtsenthebungsverfahren anstreben, „sich auf eine imaginäre Geschichte verlassen“, während das Verfahren „auf felsenfesten Fakten beruhen sollte“.



Nun, da die Untersuchung eingeleitet ist, könnte sie sich verselbstständigen. In diesem Fall könnte es schwierig werden, sie zu stoppen, bevor ein Amtsenthebungsantrag gestellt wird. Oder die Untersuchung könnte sich über Monate hinziehen, ohne zu einem Ergebnis zu kommen, so dass es nie zu einem förmlichen Amtsenthebungsverfahren kommt, ohne dass jemand die Untersuchung stoppt.



McCarthy hat behauptet, die Amtsenthebungsuntersuchung sei ein „natürlicher Schritt“ nach der geleisteten Arbeit, aber an diesem Schritt ist nichts natürlich. Es ist ein politischer Schritt, der unter dem Zwang des Sprechers unternommen wurde. Die Beweislast liegt weiterhin bei McCarthy und seinen republikanischen Kollegen.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 16. September 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung und leicht gekürzter Version auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.