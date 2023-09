Amtsenthebungsverfahren gegen Biden: Politisches Manöver oder ernsthafte Anklage?

Der Sprecher des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy (R-Calif.), kündigt am 12. September 2023 während einer Pressekonferenz im US-Kapitol ein formelles Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Biden an. © Ricky Carioti/The Washington Post

Kevin McCarthy spricht gerne über das Amtsenthebungsverfahren, doch wenn es um grundlegende Regierungsaufgaben geht, herrscht Schweigen. Seine Kritiker sind nicht besänftigt.

Washington D.C – Der Sprecher des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, spricht gerne über das Amtsenthebungsverfahren, das er diese Woche gegen Joe Biden eingeleitet hat. Man darf ihn nur nicht fragen, wie er versucht, die grundlegenden Aufgaben des Regierens zu bewältigen.

Am Mittwoch, nach einer einfachen Frage über seine Vorgehensweise bei der Amtsenthebungsuntersuchung, sprach McCarthy drei Minuten und 49 Sekunden lang über jeden möglichen Aspekt der Finanzgeschäfte von Präsident Bidens Sohn.

Die meisten seiner Kommentare kamen in Form von Fragen, die darauf abzielten, die Medien zu weiteren Nachforschungen zu veranlassen. Sie zeigten aber auch, dass die Republikaner selbst noch keine Antworten haben.

Nach weiteren vier Minuten, in denen es um die Anklageerhebung ging, stellte sich McCarthy ein paar Fragen zur grundlegenden Regierungsführung: Wird die Regierung am 1. Oktober geschlossen werden? Kann das Repräsentantenhaus einen Gesetzentwurf zur Finanzierung des Pentagons verabschieden?



Schweigen. Fast völliges Schweigen.



Abgesehen von einer kurzen Erwähnung der Unterstützung von Katastrophenhilfegeldern verlor McCarthy kein Wort darüber, ob seine rechtsextreme Flanke ihn wieder einmal regierungsunfähig gemacht hatte. Schließlich erreichte er einen Aufzug, in den er sich duckte, und wieder herrschte Schweigen.



Dieser Moment am Mittwochmorgen brachte McCarthys politisches Ansehen auf den Punkt.

McCarthy hat keinen Zugriff auf den rechten Flügel der Republikaner

Die Republikaner im Repräsentantenhaus, die regelmäßig von einer Gruppe von etwa 20 rechtsextremen Konservativen dominiert werden, haben die grundlegendsten legislativen Aufgaben in Hochseilakte verwandelt. Am frühen Nachmittag schwenkten die GOP-Führer erneut die Kapitulationsflagge und verzögerten die Behandlung des Gesetzentwurfs zur Finanzierung des Verteidigungsministeriums. Ein traditionell parteiübergreifendes Projekt, das beim letzten Mal, als die Republikaner die Kammer kontrollierten, eine überwältigende Mehrheit von 359 Stimmen im 435 Mitglieder zählenden Haus erhielt.

Jetzt, wo der Sprecher eine zusätzliche Woche Zeit hat, um Stimmen unter den Hardlinern zu finden, steht es 50:50, denn McCarthy kann seine rechtsextreme Flanke nie ausreichend besänftigen.



Unter dem Beschuss der Rechten im Repräsentantenhaus und angesichts eines vereinigten Senats, der bereit ist, ihn im Herbst zu überrollen – sowohl beim Pentagon-Gesetz als auch bei einer Reihe anderer Ausgaben, die für die Aufrechterhaltung des Regierungsbetriebs erforderlich sind – hat McCarthy versucht, einfach das Thema zu wechseln.

Das Amtsenthebungsverfahren soll ablenken

Deshalb hat er auf einer ungeplanten Pressekonferenz am Mittwochmorgen, nachdem er eine mehr als einstündige GOP-Sitzung hinter verschlossenen Türen verlassen hatte, die keinen Weg zur Vermeidung eines Regierungsstillstands offen ließ, gerne ein paar Fragen zur Amtsenthebung beantwortet. Diese Schließung könnte bereits am 1. Oktober erfolgen, wenn der Kongress kein Überbrückungsgesetz zur Verlängerung der derzeitigen Ausgaben verabschiedet.



Das Problem für McCarthy ist, dass einige der gleichen Konservativen, die ihm so viel Ärger bereitet haben, sein Amtsenthebungsverfahren als das sehen, was es ist – ein Versuch, von den Fehlern seiner Führung abzulenken.

„Ich denke, dass dies ein glänzendes Objekt ist. Die Amtsenthebungsuntersuchung ist eine Ablenkung. Wir sollten uns auf die Ausgaben konzentrieren“, sagte der republikanische Abgeordnete Ken Buck, ein konservativer Kritiker, am Dienstag vor Reportern.

„Er redet gerne über ein Amtsenthebungsverfahren, weil es eine Möglichkeit ist, von der im Januar eingegangenen Verpflichtung abzulenken“, sagte der Abgeordnete Matt Gaetz (Republikaner), dessen Abneigung gegen den Sprecher aus jeder Silbe spricht, am Mittwoch vor Reportern im Repräsentantenhaus.

Gaetz hielt am Dienstag eine Rede im Plenarsaal, in der er McCarthy vorwarf, sich nicht an die informellen Vereinbarungen von Anfang Januar gehalten zu haben.

Kurz bevor Gaetz seine Kritik und die Drohung, McCarthy abzusetzen, veröffentlichte, rief der Sprecher Reporter in sein Büro, um zu verkünden, dass ein Amtsenthebungsverfahren eingeleitet wurde.



Nach dem Plan des Sprechers könnten drei Ausschüsse des Repräsentantenhauses viele Wochen oder sogar Monate damit verbringen, Vorladungen auszustellen, private Zeugenaussagen zu hören, Anhörungen abzuhalten – und dann, wenn sie sich dafür entscheiden, in die eigentliche Ausarbeitung der Anklageartikel überzugehen und sie dem gesamten Repräsentantenhaus zur Abstimmung vorzulegen.

Hat das seine Kritiker auf der extremen Rechten besänftigt? Nein.



Gaetz mit dem Bedürfnis nach Dramatik

Gaetz sagte Reportern am Mittwoch, dass er und eine kleine Gruppe konservativer Abtrünniger ihre Kollegen im Repräsentantenhaus dazu zwingen wollen, direkt und ohne weitere Untersuchungen ein Amtsenthebungsverfahren anzustrengen.



„Ich denke, Joe Biden verdient ein Amtsenthebungsverfahren, keine Frage. Wir werden in den nächsten Tagen und Wochen vielleicht einige Abstimmungen darüber erzwingen“, sagte Gaetz, der sich mit seinem Bedürfnis nach Dramatik regelmäßig in den Mittelpunkt des Chaos stellt.



Das ist genau die Art von Abstimmungen, die die GOP-Führer ihren Mitgliedern in den Swing-Distrikten ersparen wollen, aus Angst, unabhängige Wähler zu verprellen, die von den politischen Dramen in Washington erschöpft sind. McCarthy will eine längere Untersuchung, um die Finanzen der Familie Biden zu erforschen und, solange die Anschuldigungen noch dünn sind, möglicherweise einige Vergehen zu finden, die zeigen, dass der Präsident korrupt von der Arbeit seines Sohnes Hunter profitiert hat.



Oder, was wahrscheinlicher ist, wenn Bidens Berater sich weigern, Dokumente herauszugeben, könnten die Republikaner eine Anklage wegen Behinderung in einen Artikel zur Amtsenthebung aufnehmen und versuchen, ihre politisch gefährdeten Amtsinhaber davon zu überzeugen, die Anklage zu unterstützen.



Dass es bei den zentralen Vorwürfen um die Geschäfte von Hunter Biden mit einem ukrainischen Energieunternehmen geht, ist das politische Sahnehäubchen für McCarthy, der stets versucht, sich auf die Seite von Donald Trump zu stellen.

Der Ex-Präsident ist immer noch wütend darüber, dass er selbst vor vier Jahren, als das Repräsentantenhaus in demokratischer Hand war, vor einem Amtsenthebungsverfahren stand, weil er dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj angeblich Militärhilfe vorenthielt, weil Selenskyj ihm keine Informationen über Hunter Biden gab. Trump spricht seit Monaten mit seinen rechtsextremen Verbündeten über die Einleitung eines Amtsenthebungsverfahrens gegen Biden, den er im November 2024 absetzen will.

„Direkt oder indirekt war diese Amtsenthebungsuntersuchung ein Ergebnis von Präsident Trumps Druck“, sagte Buck.



Auf der anderen Seite des Kapitols haben McCarthys nominelle Verbündete in der Senatsfraktion der GOP ein Amtsenthebungsverfahren offen abgelehnt.



„Ich weiß nicht, was die Beweise sind. Ich weiß nicht, wovon sie reden“, sagte der republikanische Senator Shelley Moore Capito, der acht Jahre lang mit McCarthy im Repräsentantenhaus zusammenarbeitete, am Dienstag gegenüber Reportern.

McCarthy setzte die Reps. James Comer und Jim Jordan, die Vorsitzenden der beiden Ausschüsse, die mit der Amtsenthebungsuntersuchung betraut sind, nahmen am Mittwoch an einem Mittagessen der republikanischen Senatoren teil, um die offene Kritik an den Ermittlungen einzudämmen. Sie hatten einigen Erfolg, denn die Republikaner, die zuvor einer Amtsenthebungsklage skeptisch gegenüberstanden, erklärten sich bereit, die Ermittlungen gegen die Bidens etwas auszuweiten.

Nichts davon wird McCarthy helfen.

Die Republikaner im Senat haben sich mit den Demokraten verbündet: Bei einer Verfahrensabstimmung am Dienstag schlossen sich 37 Republikaner 48 Demokraten an, um die Debatte im Senat über einen Gesetzentwurf zur Finanzierung mehrerer wichtiger Behörden zu eröffnen. Diese GOP-Senatoren sind bereit, McCarthy in den Verhandlungen über ein Überbrückungsgesetz zu überrollen, um die Regierungsbüros über den 30. September hinaus offenzuhalten, über die detaillierten Budgets, die später im Jahr geprüft werden sollen, und über den Wunsch des Senats, der Ukraine weiterhin zu helfen.

Und wenn er vom Senat überstimmt wird, könnte sein Ansehen im Repräsentantenhaus bröckeln, unabhängig davon, wie er mit Bidens Amtsenthebung umgeht. Seine rechtsextremen Gegner haben sich geweigert, McCarthy die mit Biden im Mai ausgehandelte Schuldenvereinbarung einhalten zu lassen, und ihn stattdessen gezwungen, vom Haushaltsausschuss des Repräsentantenhauses drakonische Kürzungen für 2024 zu verlangen.



So viel dazu, dass ein Amtsenthebungsverfahren von seinen anderen Problemen ablenken soll.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 14. September 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung und leicht gekürzt auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.