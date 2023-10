Israel-Krieg gegen Hamas: Bodenoffensive im Gazastreifen könnte zum Blutbad werden

Teilen

Israel setzt die Stationierung von Soldaten, Panzern und gepanzerten Fahrzeugen in der Nähe der Grenze zum Gazastreifen in Sderot, Israel, am 15. Oktober 2023 fort. © Saeed Qaq/Imago

Israelische Soldaten stehen vor einer komplexen Herausforderung: Eine Bodenoffensive im dicht besiedelten Gazastreifen. Die Operation könnte das größte militärische Unterfangen Israels seit Jahren sein.

Gaza – Israelische Soldaten, die sich auf eine Bodenoffensive im Gazastreifen vorbereiten, werden mit einem höllischen Dickicht aus dicht gedrängten Gebäuden, Minen und Tunneln konfrontiert sein. Dies alles, während sie militante Hamas-Kämpfer jagen, die sich unter die Zivilbevölkerung mischen – eine prekäre Situation, die unermessliches menschliches Leid verursachen und andere Länder in den Krieg hineinziehen könnte, so US-Beamte und Analysten, die mit dem Konflikt vertraut sind.

Es wird erwartet, dass die Operation die bedeutendste der israelischen Streitkräfte seit Jahren sein wird. Sie wird gegen die im Gazastreifen ansässige militante Gruppe Hamas geführt, die seit dem 7. Oktober ein beispielloses Massaker in Israel verübt hat, bei dem mehr als 1.300 Menschen getötet und bis zu 150 entführt wurden. Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu sagte, dass „jeder Hamas-Kämpfer“ vernichtet werde, während die israelische Regierung die Zivilbevölkerung im Gazastreifen aufforderte, Gaza-Stadt zu evakuieren.



Krieg in Israel: Tausende neue Opfer werden erwartet

Beamte in der gesamten Region bereiten sich auf einen umfassenden Angriff auf ein dicht besiedeltes Gebiet vor, der wochenlang andauern, Tausende von Menschen töten und ganze Stadtviertel zerstören könnte. Am Sonntag erklärten palästinensische Beamte, dass seit Beginn der Kämpfe mehr als 2.600 Menschen im Gazastreifen getötet worden seien.



The Washington Post vier Wochen gratis lesen Ihr Qualitäts-Ticket der washingtonpost.com: Holen Sie sich exklusive Recherchen und 200+ Geschichten vier Wochen gratis.

„Ich glaube, sie werden wieder zurückgehen, und zwar mit voller Wucht, und es wird ein Blutbad für alle werden“, sagte Kenneth „Frank“ McKenzie Jr., ein pensionierter General des Marine Corps, der bis letztes Jahr Chef des US Central Command war. Er sagte voraus, dass sich die Gewalt über einen viel längeren Zeitraum hinziehen wird als der Hamas-Angriff, wobei sich die Israelis in den chaotischen Unwägbarkeiten der städtischen Kriegsführung verzetteln werden.



Die IDF haben Erfahrung mit Operationen im Gazastreifen, einer 140 Quadratkilometer großen Enklave an der südwestlichen Ecke Israels, die an das Mittelmeer und Ägypten grenzt. Begrenzte Bodenoffensiven in den Jahren 2014 und 2009 dienten dazu, die Hamas zu bestrafen und zu schwächen, aber der Umfang und das Ausmaß der jüngsten Gräueltaten – einschließlich eines bewaffneten Angriffs auf ein Musikfestival, bei dem mindestens 260 Menschen ums Leben kamen, und der Tötung von Kindern und älteren Menschen – haben die israelischen Rufe nach einer Invasion laut werden lassen, die die militante Gruppe „beenden“ würde.

Zivilbevölkerung soll fliehen

Israelische Beamte haben ihre Absichten seit Tagen verkündet und Flugblätter über Gaza-Stadt abgeworfen, die die Zivilbevölkerung auffordern, nach Süden zu fliehen und bis auf weiteres nicht zurückzukehren. Mehr als die Hälfte der mehr als 2 Millionen Einwohner wurde aufgefordert, den Gazastreifen zu verlassen, was humanitäre Organisationen und die Vereinten Nationen alarmierte, die erklärten, dass dies für viele Menschen „unmöglich“ sei. IDF-Beamte erklärten am Samstag, sie würden in Kürze einen „integrierten und koordinierten Angriff“ zu Lande, zu Wasser und in der Luft starten, und beschuldigten die Hamas, die Zivilbevölkerung an der Ausreise aus dem nördlichen Gazastreifen zu hindern.



Gian Gentile, ein pensionierter Oberst der Armee und Militärhistoriker der Rand Corporation, sagte, dass der Umfang der israelischen Offensive jetzt „offensichtlich viel größer sein wird“ als die Operationen der letzten Jahre und Herausforderungen mit sich bringen wird, die die Vereinigten Staaten bei einigen ihrer intensivsten Stadtkämpfe, wie dem Angriff auf Fallujah im Irak im November 2004, vermeiden konnten. Während die 250.000 Einwohner zählende Stadt isoliert in der Wüste lag und die meisten Zivilisten sie vor Beginn der US-Offensive verließen, wird es für Zivilisten dieses Mal schwieriger sein zu fliehen, so Gentile.



Israels Offensive wird davon profitieren, dass es über gut ausgebildete Streitkräfte verfügt, die sich auf eine Militärtechnologie stützen, die nur von den Vereinigten Staaten übertroffen wird, sagte Bruce Hoffman, ein Experte für Terrorismusbekämpfung und Professor an der Georgetown University.



Keine militärische Lösung zur Bekämpfung des Terrorismus

Hoffman sagte aber auch, dass die Herausforderungen für die israelischen Soldaten im Gazastreifen „exponentiell größer“ seien als die, mit denen die US-Truppen in Fallujah konfrontiert waren. Hamas-Offizielle hätten ihren Angriff auf Israel mehrere Jahre lang vorbereitet und geplant und wahrscheinlich erwartet, dass die IDF mit einer Bodeninvasion antworten würden. Beide Seiten würden wahrscheinlich Drohnen einsetzen, was zu „Hundekämpfen“ zwischen ihnen führen könnte, die Parallelen zum Einsatz von bemannten Flugzeugen in früheren Kriegen aufweisen.



Hoffman sagte, es sei mittlerweile eine Binsenweisheit, dass es keine militärische Lösung zur Bekämpfung des Terrorismus gebe.



Als Gegenbeispiel nannte er die Kampagne gegen die Tamil Tigers, eine militante Gruppe, die jahrzehntelang Selbstmordattentate auf Beamte und Zivilisten in Indien und Sri Lanka verübte. Sie wurde schließlich 2009 nach einer brutalen Militäroffensive der srilankischen Regierungstruppen in das von den Tamil Tigers kontrollierte Gebiet ausgelöscht. Ein UN-Gremium stellte später fest, dass dabei möglicherweise bis zu 40 000 Zivilisten getötet wurden, die meisten durch den Beschuss der srilankischen Streitkräfte.



„Gott bewahre uns davor, dass sich ein solches Gemetzel heute ereignet“, sagte Hoffman. „Aber wenn man entschlossen ist, eine terroristische Organisation zu zerstören, kann man es schaffen. Das geht mit einer gewissen Rücksichtslosigkeit einher.“



Experten erwarten Häsuerkampf

Mick Mulroy, ein ehemaliger hochrangiger Pentagon-Beamter und Mitbegründer des Lobo-Instituts, sagte, dass die IDF über bessere Truppen, Waffen und Ausrüstung als die Hamas verfügen. Aber die Hamas sei „sehr effizient“ im Kampf in städtischem Gebiet geworden und habe sich wahrscheinlich auf die israelischen Streitkräfte vorbereitet.



„Um Gebäude, Keller und das ausgedehnte Tunnelnetz zu räumen, werden sie ihre Infanterie abziehen und in den bebauten Gebieten im Wesentlichen Soldat gegen Soldat und Block für Block kämpfen müssen“, sagte Mulroy. „Sondereinsatzkräfte könnten mit chirurgischen Schlägen vorpreschen, um die Hamas-Führung auszuschalten und Geiseln zu befreien.



Mulroy, der sowohl beim Marine Corps als auch bei der CIA gedient hat, sagte, dass die IDF bei der Planung der Bodenoffensive wahrscheinlich Informationen sammelt und Luftangriffe einsetzt, um das Schlachtfeld zum Vorteil der israelischen Streitkräfte zu gestalten. Er sagte voraus, dass die Hauptangriffstruppe aus Israel über den Erez-Übergang am nördlichen Ende des Gazastreifens kommen und Kampfpanzer und gepanzerte Mannschaftstransporter umfassen wird. Die IDF könnten auch versuchen, von Osten her in den Gazastreifen einzudringen, um das Gebiet in zwei Hälften zu teilen und die Möglichkeiten der Hamas, Kämpfer und Ausrüstung zu transportieren, einzuschränken, sagte er.



In einer Bewertung der letzten israelischen Bodenoperation im Gazastreifen im Jahr 2014 stellte eine Arbeitsgruppe, die sich aus mehreren pensionierten US-Militärs zusammensetzte, fest, dass die Hamas versuchte, „Kollateralschäden“ zu provozieren - also den Tod von Zivilisten bei legalen Militäroperationen - und dann die Fakten darüber zu verdrehen, „um die internationale Legitimität Israels zu untergraben.“



In der vom Jüdischen Institut für Nationale Sicherheit von Amerika veröffentlichten Bewertung wird festgestellt, dass die Hamas „ein anderes und gefährlicheres Operationskonzept als die Vereinigten Staaten . . im Irak und in Afghanistan kennengelernt haben“, und stellte die israelischen Militäroperationen als „wahllos und unverhältnismäßig“ dar, obwohl es sich um „rechtmäßige, defensive Reaktionen auf Aggressionen“ handelte.



Doch während die Taktik der Offensivoperation immer deutlicher wird, ist das Endspiel unklar.



Blaise Misztal, Vizepräsident für Politik bei JINSA, sagte, eine Überlegung der israelischen Beamten sei, wie die IDF aus dem Gazastreifen abgezogen werden können, nachdem die israelischen Beamten glauben, ihre Ziele erreicht zu haben. Israel ist seit 2005 nicht mehr dauerhaft im Gazastreifen präsent, als die Regierung von Ariel Sharon die IDF abzog, weil sie der Meinung war, dass eine Besatzung dort nicht haltbar sei.



„Sie wollten nicht wieder in den Gazastreifen gehen. Sie wollten ihn nicht besetzen. Sie wollten nicht für die Verwaltung des Gebiets verantwortlich sein“, sagte Misztal. „Aber was werden sie jetzt tun, wenn sie dieses viel maximalistischere Ziel haben?“



Ein hochrangiger US-Verteidigungsbeamter, der aufgrund der vom Pentagon festgelegten Regeln anonym bleiben wollte, sagte am Donnerstag, dass die Biden-Administration nicht vorhabe, zusätzliche US-Streitkräfte in Israel zu stationieren - schloss aber nicht aus, dass es zu einem Einsatz kommen könnte, wenn sich der Konflikt ausweitet. Verteidigungsminister Lloyd Austin sagte am Samstag in einer Erklärung, dass er die Flugzeugträgergruppe USS Dwight D. Eisenhower in das östliche Mittelmeer verlege und sich damit der Flugzeugträgergruppe USS Gerald R. Ford anschließe, was eine seltene Konzentration von US-Militärmacht darstelle.



Eine kleine Anzahl von US-Soldaten ist der US-Botschaft in Israel zugeteilt und berät israelische Beamte.



Zum Autor Dan Lamothe arbeitet seit 2014 für die Washington Post und berichtet über das US-Militär. Er schreibt seit mehr als 15 Jahren über die Streitkräfte, ist viel gereist, hat fünf Teilstreitkräfte kennengelernt und über Kampfeinsätze in Afghanistan berichtet.

Austin, der am Freitag während eines Besuchs in Israel sprach, warnte andere potenzielle Kriegsparteien, sich aus dem Kampf herauszuhalten. Er machte einen Unterschied zwischen der Taktik der Hamas und der Art und Weise, wie Israel seine Bodenoffensive durchführen kann.



„Terroristen wie die Hamas zielen absichtlich auf Zivilisten, aber Demokratien tun das nicht“, sagte Austin. „Dies ist eine Zeit der Entschlossenheit und nicht der Rache, der Entschlossenheit und nicht der Panik, der Sicherheit und nicht der Kapitulation.“



Israels jüngste Rhetorik lässt jedoch die Möglichkeit von Massentötungen in der Bodenoffensive aufkommen, sagte Yousef Munayyer, ein Senior Fellow am Arab Center Washington DC. Die israelische Operation, so Munayyer, könnte nicht nur den Gazastreifen verwüsten, sondern auch zu einem regionalen Konflikt führen, in den die Vereinigten Staaten verwickelt werden.



„Es ist schwer vorstellbar, dass sich andere Akteure nicht einmischen. Und dann bricht die Hölle los“, sagte Munayyer und merkte an, dass die Hamas es begrüßen würde, wenn sich andere militante Gruppen und arabische Länder dem Kampf anschließen würden.



„Mit jedem Tag, der vergeht, wird es schwieriger und schwieriger, die Ergebnisse und Auswirkungen zu kontrollieren“, sagte er. „Ich habe das Gefühl, wir schlafwandeln in eine Situation hinein, von der die Menschen in Generationen sagen werden: ‚Was tun wir da?‘“



Missy Ryan in Washington hat zu diesem Bericht beigetragen.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 15. Oktober 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.