Andreas Scheuer: Verkehrsminister sagt im Untersuchungsausschuss aus - Schicksalsstunde für seine Karriere?

Berlin - Der Parlamentarische Untersuchungsausschuss zur PKW-Maut will Bundesverkehrsminister Andreas Scheuers Rolle bei dem geplatzten Projekt und seine problematische Informationspolitik gegenüber dem Bundestag aufarbeiten. Dazu sollen Scheuer, aber auch die Chefs der Maut-Betreiberfirmen am Donnerstag aussagen. Wegen gekündigter Verträge haben diese mit dem Bund noch eine Rechnung über Millionen offen.

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) kippte mit einem Urteil im Juni 2019 die deutschen PKW-Mautpläne, da sie ausländische Autofahrer diskriminierten. Doch Scheuer hatte bereits zuvor Milliardenverträge mit Mautbetreibern abgeschlossen: einen im Oktober über die Mautkontrolle mit MTS Maut & Telematik Services und der Kapsch TrafficCom aus Österreich sowie im Dezmeber einen mit AutoTicket, Kapsch und CTS Eventim zur Erhebung der Infrastrukturabgabe.

Der CSU*-Politiker veranlasste die Kündigung der Verträge über insgesamt zwei Milliarden Euro. Doch die Betreiber fordern nun vom Bund Entschädigungen über 560 Millionen Euro. Scheuer argumentiert, die Betreiber hätten ihre „vertraglichen Leistungen nicht erfüllt“, das Ministerium reichte im Februar eine außergerichtliche Schiedsklage gegen die Maut-Betreiber ein, um die Entschädigungszahlung zu verhindern.

Andreas Scheuer: Seine Aussagen widersprechen Protokollen von „Geheimtreffen“

Auch Protokolle heimlicher Treffen zwischen Scheuer und den Mautbetreibern sorgten für Kritik*. Denn die darin enthaltenen Informationen passen nicht zu Scheuers Aussagen. Beispielsweise hatte am 29. November 2018 ein Vertreter der Betreibergesellschaften CTS Eventim und Kapsch TrafficCom Scheuer laut Gedächtnisprotokoll angeboten, „mit einer Vertragsunterzeichnung bis zu einer Entscheidung des EuGH zu warten“. Scheuer habe dies abgelehnt, da die Maut „noch im Jahr 2020 eingeführt werden solle“. Darüber hinaus soll Scheuer lukrative „optionale Leistungen“ versprochen haben für den Fall, dass der geforderte Preis für den Aufbau des Mautsystems „reduzieren“. Ist die Aussage wahr, hätte Scheuer im Bundestag gelogen und Leistungen angeboten, die womöglich hätten ausgeschrieben werden müssen.

Auch aufgrund seiner intransparenten Kommunikation geriet Scheuer unter Druck. Beispielsweise ließ er nachträglich die Geheimhaltungsstufe von Akten zum Vergabeverfahren neu festlegen, wodurch sie als vertrauliche Verschlussache galten.

Andreas Scheuer: Für manche steht sein Abtritt bereits fest

All dies dürfte am Donnerstag unangenehme Fragen an den Verkehrsminister erfordern. Einige Beobachter sehen den Termin am Donnerstag als Schicksalsstunde für seine weitere politische Karriere. FDP-Obmann Christian Jung ist schon jetzt der Meinung, dass der Minister den Posten wird räumen müssen. Er forderte, Bundeskanzlerin Angela Merkel* müsse ihn entlassen, sollte er nicht freiwillig zurücktreten. *Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Zentralnetzwerks.

