Nach Corona-Gipfel mit Söder - Merkel lädt zur Sommer-PK: Was sagt die Kanzlerin zur K-Frage?

Angela Merkel hält am Freitag ihre Sommer-Pressekonferenz. Was sagt die Kanzlerin zu den strengeren Corona-Maßnahmen, was über die K-Frage? Die PK im Live-Ticker.

Am Freitag lädt Bundeskanzlerin Angela Merkel* zur traditionellen Sommer-PK.

Die Regierungschefin spricht neben den verschärften Corona-Maßnahmen auch über aktuelle innen- und außenpolitische Entwicklungen.

Wir begleiten die PK für Sie ab 11.30 Uhr im Live-Ticker.

Berlin - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU*) tritt derzeit wieder öfter vor die Kameras. In Zeiten der Corona-Pandemie ist die Regierungschefin gefragter denn je. Am Donnerstag (27. August) hielt sie zusammen mit dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder* (CSU*) und dem Hamburger Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD*) den Corona-Gipfel in Berlin, bei dem sie einige neuen Regelungen und Verschärfungen vorstellte. Dabei sprach Merkel zum Beispiel von „empfindlichen Bußgeldern“ für Urlauber, die wissentlich und vermeidbar in ein Risikogebiet einreisen. Darüber hinaus einigten sich Bund und Länder darauf, dass Großveranstaltungen, bei denen eine Kontaktverfolgung und die Einhaltung von Hygieneregelungen nicht möglich ist, bis mindestens Ende Dezember 2020 nicht stattfinden sollen.

Außerdem verständigten sich Bund und Länder (mit Ausnahme von Sachsen-Anhalt) auf ein Mindestbußgeld von 50 Euro für Maskenverweigerer und diskutierten über die Zukunft von Schulen und Kitas, welche Vorrang vor Sportveranstaltungen im Allgemeinen und der Fußball-Bundesliga im Speziellen habe. CSU-Chef Söder bremste damit die Erwartungen der Deutschen-Fußball-Liga* auf einen Ligastart mit Zuschauern. Bei Feiern im privaten Bereich blieb ein bundesweiter Konsens derweil aus.

Merkel und Söder sprachen angesichts steigender Infektionszahlen im Land zudem von einer kritischen Entwicklung, beteuerten jedoch, „keinen zweiten Lockdown“ haben zu wollen.

+ Eingespieltes Trio: Am Donnerstag standen Bundeskanzlerin Angela Merkel wie auf den Pressekonferenzen zuvor Markus Söder (l.) und Peter Tschentscher zur Seite. © Michele Tantussi/Reuters/Pool/dpa

Merkels Sommer-PK im Live-Ticker: Was sagt die Kanzlerin zur K-Frage?

Am Freitag (11.30 Uhr) wird sich die Kanzlerin dann erneut zu Wort melden. In Berlin steigt ihre traditionelle Sommer-Pressekonferenz. Zentrale Themen dürften in der Innenpolitik die Strategie gegen die Corona-Krise sein sowie das Paket zur Verlängerung der Hilfsmaßnahmen für Bürger und Unternehmen.

In der Außenpolitik dürften die weltweiten Konflikte eine Rolle spielen, voran der Streit zwischen Griechenland und der Türkei um Erdgaserkundungen im östlichen Mittelmeer. Auch der Fall Alexej Nawalny, der mutmaßlich vergiftet worden ist, sowie das Verhältnis zu Russland könnten ein Thema sein, ebenso die Lage in Belarus angesichts der andauernden Proteste gegen Staatschef Alexander Lukaschenko.

Die jährliche Pressekonferenz der Kanzlerin im Sommer hat eine lange Tradition. Die Veranstaltung in diesem Jahr ist die letzte vor dem Bundestagswahlkampf 2021, bei dem sich Merkel nicht um eine weitere Amtszeit bewirbt. Ob sich die 66-Jährige auf der PK auch zur Kanzlerfrage äußert? Wir sind für Sie ab 11.30 Uhr im Live-Ticker mit dabei. (as)

Rubriklistenbild: © Michele Tantussi/dpa