Merkel im Italien-Urlaub gesichtet: Infinity Pool, Sauna, Weingut und Tennisplatz

Angela Merkel und ihr Ehemann Joachim Sauer 2021 bei einem Urlaub auf der Insel Ischia in Italien. Zur Zeit macht die Altkanzlerin Urlaub in Südtirol.

Im „Dorf auf sieben Hügeln“

Von Stephanie Munk schließen

Angela Merkel und ihr Mann Joachim Sauer machen Urlaub in Südtirol, im malerischen Ort Gufidaun. Auch nach ihrer Amtszeit ist die Ex-Kanzlerin dort eine Attraktion.

Gufidaun - Ex-Kanzlerin Angela Merkel (69) frönt derzeit wieder ihrer Lust am Wandern und macht mit ihrem Ehemann Joachim Sauer Urlaub in Südtirol. Für ihre Sommerfrische in den Bergen hat sich Merkel laut Neue Südtiroler Tageszeitung ein 500-Seelen-Dorf in der Nähe von Klausen in Südtirol ausgesucht: Gufidaun. Der Ort liegt im Eisacktal bei Bozen und bezeichnet sich selbst malerisch als „das Dorf auf sieben Hügeln“.

Direkt vor ihrem Aufenthalt in Gufidaun waren die CDU-Altkanzlerin und Joachim Sauer offenbar schon in Sulden, ebenfalls in Südtirol. Das berichtet das Portal Südtirol News. Am Mittwoch (26. Juli) seien sie dort angereist.

Angela Merkel und Joachim Sauer in Südtirol: Strenge Sicherheitsvorkehrungen

Auch in Sulden galten – genau wie jetzt in Gufidaun – strenge Sicherheitsvorkehrungen. „Rund um Angela Merkel, ihren Mann Joachim Sauer und den Sohn Sauers hat sich ein Team aus Polizeikräften aus dem In- und Ausland versammelt“, berichtet der italienische Sender Rai über Merkels Urlaub. Kurz vor ihrer Reise nach Norditalien war Merkel noch bei den Bayreuther Festspielen gewesen, und traf dort auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder samt Gattin.

Merkel macht Urlaub in Südtirol – Hotel mit Infinity-Pool und Weingut

Schon im vergangenen Jahr seien Angela Merkel und ihr Mann im Eisacktal gewesen, und zwar in Brixen, schreibt die Neue Südtiroler Zeitung „Offenbar machte das Eisacktal einen guten Eindruck auf sie“, so das Portal. Merkel und Sauer würden im Hotel Gnollhof in Gufidaun übernachten, einem familiengeführten Vier-Sterne-Hotel mit eigenem Weingut, Infinity Pool, Sauna und Tennisplatz. Die Woche im Doppelzimmer kostet dort laut Auskunft auf der Hotel-Homepage rund 2000 Euro.

Merkel in Südtirol - Nachricht verbreitete sich schnell

Wie lange Merkel in Südtirol bleibt, ist nicht bekannt. „Im Dorf hat sich die Nachricht über ihre Ankunft jedenfalls schnell verbreitet“, schreibt die Neue Südtiroler Tageszeitung über den Aufenthalt der ehemaligen Kanzlerin in Gufidaun. Merkel und ihr Mann seien stets mit Leibwächtern unterwegs.

Angela Merkel ist ein Fan von Südtirol und verbringt ihren Sommerurlaub schon seit Jahren in den Bergen Norditaliens. Mit Gufidaun hat sie sich diesmal einen Ort ausgesucht, der laut Südtiroler Fremdenverkehrsamt geprägt ist von seinen grauen Burgen, einem dichten Ortskern, dem spitzen Kirchturm und den Geislerspitzen im Hintergrund. Die vielen Hügelkuppen seien charakteristisch für den Ort auf einer Höhe von 734 Metern.

