Angriff auf Kostjantyniwka: War ukrainische Rakete schuld an der Tragödie?

Von: Stefan Krieger

Teilen

Wer steckt hinter dem Anschlag auf den Markt von Kostjantyniwka? Indizien deuten nicht, wie zuerst vermutet, auf Russland.

Kostjantyniwka – Ein Raketeneinschlag auf einem belebten Markt in der ukrainischen Stadt Kostjantyniwka, bei dem mindestens 17 Zivilisten getötet wurden, könnte durch eine von der Ukraine abgefeuerte Rakete verursacht worden sein. Dies berichtet die New York Times in einer Analyse des Vorfalls.

Weitere 32 Menschen waren am 6. September durch den Einschlag einer Rakete 20 Kilometer hinter der Frontlinie in der Region Donezk in der Ostukraine verletzt worden. Der Vorfall gilt als einer der schlimmsten in den letzten Monaten im Ukraine-Krieg, was Opferzahlen unter der Zivilbevölkerung anbelangt. Auf einem Video waren Brände in zerstörten Gebäuden und Soldaten zu sehen, die Leichensäcke vom Schauplatz wegtragen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj beschuldigte wenige Stunden später Russland. Moskau sei für den Angriff verantwortlich zu machen.

Anschlag auf Markt von Kostjantyniwka durch ukrainische Flugabwehrrakete

Von der New York Times gesammelte und analysierte Hinweise deuten jedoch darauf hin, dass es sich bei dem Einschlag um „eine von einem Buk-Raketenwerfer abgefeuerte ukrainische Flugabwehrrakete“ handelte. Die Rakete soll ihr eigentliches Ziel verfehlt haben und stattdessen im belebten Zentrum von Kostjantyniwka eingeschlagen sein.

Mindestens 17 Menschen kamen bei dem Raketenangriff auf den Markt von Kostjantyniwka ums Leben. © IMAGO/Ministry of Internal Affairs of

„Raketenfragmente, Satellitenbilder, Zeugenaussagen und Beiträge in sozialen Medien deuten stark darauf hin, dass der katastrophale Einschlag das Ergebnis einer irrtümlich abgefeuerten ukrainischen Luftabwehrrakete war“, heißt es in dem Bericht.

Die von der Zeitung ausgewerteten Aufnahmen von Sicherheitskameras zeigen, dass „die Rakete aus Richtung des von der Ukraine gehaltenen Territoriums in Kostjantyniwka einschlug und nicht hinter den russischen Linien“. Als die sich nähernde Rakete zu hören war, schienen mindestens vier Fußgänger gleichzeitig ihre Köpfe in Richtung des ankommenden Geräuschs in das von der Ukraine gehaltene Gebiet zu drehen. Auf der Webseite des Blattes wurde auch ein Video veröffentlicht, auf dem kurz vor dem Einschlag die Reflexion der Rakete zu sehen ist, die über zwei geparkte Autos hinwegfliegt. Offensichtlich schien das Geschoss aus Richtung Nordwest zu kommen.

Experten sehen fehlgeleitete ukrainische Rakete verantwortlich

Nach Angaben des Blattes sagten zwei unabhängige militärische Bombenentschärfungsexperten, die anonym bleiben wollten, dass die Fragmente und Schäden am Einsatzort am ehesten mit einer 9M38 übereinstimmen, wie sie von einem mobilen Buk-Flugabwehrsystem abgefeuert wird, und nicht von einer russischen S-300 stammen.



Luftverteidigungsexperten vertreten in dem Bericht die Ansicht, dass Raketen wie diejenige, die in Kostjantyniwka einschlug, aus verschiedenen Gründen vom Kurs abkommen können. Ursache könnte eine elektronische Fehlfunktion oder ein beim Start beschädigtes oder abgeschertes Leitwerk gewesen sein.

Ein russisches Boden-Luft-Raketensystem des Typs S-300. (Archivbild) © Imago Images

Die New York Times hat nach eigenen Angaben auch Belege dafür, dass das ukrainische Militär wenige Minuten vor dem Einschlag zwei Boden-Luft-Raketen aus der Stadt Druschkiwka, 16 Kilometer nordwestlich von Kostjantyniwka gelegen, in Richtung der russischen Frontlinie abgeschossen hatte.

Der Sicherheitsdienst der Ukraine (SBU), der wichtigste Nachrichtendienst der Regierung in Kiew, erklärte unmittelbar nach dem tödlichen Vorfall, man untersuche den Vorgang, den er schon bald als „von Russland begangenes Kriegsverbrechen“ bezeichnete.

Moskau lehnt Verantwortung für Vorfall in Kostjantyniwka ab

„Den Ermittlungen zufolge hat der Feind diese zivile Einrichtung mit einem S-300-System beschossen. Dies wird insbesondere durch die identifizierten Raketenteile belegt, die am Ort der Tragödie gefunden wurden“, hieß es im Ermittlungsbericht. „Die Ermittlungen umfassen auch eine Reihe anderer Materialien, die auf eine Beteiligung des Feindes an diesem Angriff hindeuten“, fügte das SBU hinzu, ohne weitere Einzelheiten zu nennen.



Moskau hat eine Verantwortung stets dementiert. Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Marija Sacharowa, behauptete, die Rakete sei von ukrainischen Streitkräften abgefeuert worden. „Selbst wenn dies unbeabsichtigt geschah, ist es für jeden offensichtlich: Die vollständige Entmilitarisierung des Kiewer Regimes ist nicht nur eine Forderung, sondern eine lebenswichtige Notwendigkeit“, so Sacharowa.

Panzer, Drohnen, Luftabwehr: Waffen für die Ukraine Fotostrecke ansehen

Bereits am 15. November 2022 hatte es einen ähnlichen Vorfall gegeben. Damals schlug eine Rakete im polnischen Dorf Przewodów nahe der Grenze zur Ukraine ein und tötete zwei Menschen. Während die Ukraine darauf beharrte, dass sie „keinen Zweifel“ daran habe, dass die Rakete von Russland abgefeuert worden sei, kam eine Untersuchung der polnischen Behörden zu einem anderen Ergebnis. In einem Bericht hieß es, dass die Rakete „höchstwahrscheinlich von der ukrainischen Flugabwehr abgefeuert wurde“ und „unglücklicherweise auf polnisches Gebiet fiel“.

Unabhängig vom Vorfall in Kostjantyniwka hat Moskau seit Beginn der russischen Invasion in der Ukraine wiederholt Angriffe auf zivile Einrichtungen in der Ukraine durchführt. Mehrere tausend Wohnhäuser, mehr als 300 Krankenhäuser und über 3000 Schulen und Universitäten wurden bombardiert, was zum Tod von Tausenden von Zivilisten geführt hat. (skr)