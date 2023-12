Ukraine entdeckt Hubschrauber-Versteck von Putin im Strandressort – doch Mittel für die Jagd werden knapp

Von: Victoria Krumbeck

Drucken Teilen

Die Ukraine kann zahlreiche Angriffe auf russische Stützpunkte als Erfolg verzeichnen. Weitere Luftschläge sind möglich, doch die Mittel fehlen.

Kiew – Ukrainischen Streitkräften ist es bereits mehrmals gelungen, russische Hubschrauber im Ukraine-Krieg auszuschalten. Mit Raketenangriffen, wie etwa im Oktober in den besetzten Gebieten Luhansk und Berdjansk, wurden neben den Flugzeugen auch andere militärische Ausrüstungen zerstört. Das Risiko, weitere Ausstattungen durch die ukrainischen Angriffe zu verlieren, ist für Russland hoch. Denn trotz der Verlegung von Stützpunkten könnte die Ukraine auch weiter weg liegende Standorte erreichen. Doch die schwindende Unterstützung des Westens stellt eine Herausforderung dar.

Russland verlegt Stützpunkt aus Angst vor Ukraine-Angriffen

Von ukrainischen Angriffen ist besonders der Hubschrauberstützpunkt der russischen Luftwaffe in Tschaplynka gefährdet, der etwa 40 Kilometer südlich des Dnipro liegt. So könnten ukrainische Raketenwerfer und Drohnen bald die benötigte Reichweite aufbringen, um Russland einen großen Schaden zuzuführen. Wie Forbes berichtete, soll Russland daher einige ihrer in Tschaplynka stationierten Hubschrauber in den von der Dnipro-Frontlinie rund 150 Kilometer entfernten Urlaubsort Strilkowe verlegt haben.

Eine ATACMS-Rakete des US-amerikanischen Militärs wird gestartet. (Archivbild) © U.S. Army/Avalon/IMAGO

Das sollen untersuchte Satellitenbilder der Analysegruppe „Frontelligence Insight“ zeigen. Es wurden Hinweise gefunden, die auf rund 20 Hubschrauber deuten, die innerhalb eines umzäunten Geländes stehen. „Die Evakuierung und Verlegung des Luftwaffenstützpunkts Tschaplynka [...] verdeutlicht die Notwendigkeit Russlands, neue versteckte Standorte einzurichten, da Bedenken hinsichtlich möglicher Angriffe bestehen“, zitierte Forbes eine Bemerkung von Frontelligence Insight. Auch das ukrainische Militär wird diese Bilder bereits gesehen haben.

Bereits im letzten Monat soll die ukrainische Luftwaffe Sturmschatten-Marschflugkörper auf ein Hauptquartier in Strilkowe abgefeuert haben, so Forbes. Auch am 5. Dezember soll es zu einem Angriff auf den Stützpunkt gekommen sein. „Angesichts der wachsenden Reichweite ukrainischer Waffen wird sich dieses Muster fortsetzen“, so Frontelligence Insight.

Trotz „wachsender Reichweite“: Weniger Waffen für Ukraine – USA mit schwindender Unterstützung

Dennoch hat die Ukraine ein Problem. Die Waffen, mit denen die Angriffe durchgeführt wurden, stammten weitestgehend von den westlichen Verbündeten. Die Attacke auf den Hubschrauberstützpunkt in Berdjansk und Luhansk wurden mit ATACMS-Raketen ausgeführt, die die Ukraine aus Beständen der US-Armee erhalten hatte. Laut Forbes könne rund die Hälfte der ukrainischen Tiefschlagwaffen von den Verbündeten stammen.

Die Angriffe der Ukraine auf russische Stützpunkte sind effektiv, doch sie nehmen ab. Dies könnte darauf hindeuten, dass sich der Vorrat der Tiefschlagwaffen der Ukraine dem Ende nähert. Seit sechs Wochen soll die ukrainische Armee keine ATACMS-Raketen mehr verwendet haben. Es wäre möglich, dass der Raketenvorrat bereits ganz ausgeschöpft wurde. Die Unterstützung für die Ukraine schwindet im Westen. Das machte zuletzt eine Senats-Abstimmung in den USA deutlich, bei der republikanische Abgeordnete gegen eine Milliardenhilfe für die Ukraine stimmten.

Waffen für die Ukraine: Ungarn und Bulgarien kritisieren Unterstützung

Auch in der EU wird die Einigkeit über die finanzielle Unterstützung der Ukraine schwerer. Dafür sorgt Ungarns Präsident Viktor Orbán. Dieser droht damit, die für Kiew bis 2027 gedachten Haushaltshilfe von 50 Milliarden Euro zu blockieren und sich gegen die Beitrittsgespräche zu stellen, wie Reuters berichtete. Es wäre nicht das erste Mal, dass Orbán finanzielle Unterstützungen an die Ukraine verhindern will. Die restlichen 26 EU-Staaten wollen jedoch eine Lösung finden, notfalls auch ohne Ungarn der Ukraine finanzielle Mittel zukommen zulassen, wie ein hochrangiger anonymer EU-Beamte Reuters erklärte. So könnte die EU einen geringeren Betrag für einen kürzeren Zeitraum bewilligen oder nationale Beiträge bilateral ausweiten.

Panzer, Drohnen, Luftabwehr: Waffen für die Ukraine Fotostrecke ansehen

Ähnlich wie in Ungarn spricht sich auch der bulgarische Präsident gegen Waffenlieferungen für die Ukraine aus. Präsident Roumen Radev legte ein Veto gegen die Vereinbarung zwischen dem bulgarischen Innenministerium und dem ukrainischen Verteidigungsministerium ein, alte Schützenpanzer (APCs) aus der Sowjetzeit an die Ukraine zu liefern. Das Veto wurde jedoch von der bulgarischen Nationalversammlung am 8. Dezember aufgehoben, wie The Sofia Globe berichtete. Rund 100 Schützenpanzerwagen sowie Ersatzteile und verfügbare Bewaffnung sollen laut Euromaidan Press an die Ukraine geliefert werden. (vk)