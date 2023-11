Wirbel um „Anne Frank“-Kita im Osten: Kritik an Umbenennung auch aus Frankfurt

Von: Nadja Zinsmeister

Seit Ausbruch des Gaza-Kriegs nimmt Antisemitismus in Deutschland zu. In dieser schwierigen Zeit will eine Kita ihren Namen „Anne Frank“ ändern. Es hagelt Kritik.

Tangerhütte - Die geplante Namensänderung einer Kita in Sachsen-Anhalt sorgt seit Montag für starke Diskussionen. „Anne Frank“ lautet der Name der Tagesstätte in Tangerhütte, die im Zuge eines neuen pädagogischen Konzepts umbenannt werden soll. Doch die Überlegungen stoßen bundesweit auf Kritik. Besonders vor dem Hintergrund der Gewalteskalation im Nahen Osten und zunehmenden antisemitischen Vorfällen in Deutschland sprechen sich viele gegen eine Änderung zum aktuellen Zeitpunkt aus.

Zuvor hatte die Magdeburger Volksstimme berichtet, das Kuratorium der städtischen Einrichtung habe sich für einen neuen Namen ausgesprochen. Die Kita soll demnach künftig nicht mehr nach dem weltweit bekannten jüdischen Mädchen benannt werden, sondern könnte schon bald „Weltentdecker“ heißen. Der Bürgermeister der Stadt in Sachsen-Anhalt, Andreas Brohm (parteilos), stellte am Montag klar, dass noch nichts entschieden sei. Er betonte aber, die Diskussion um einen neuen Namen sei weit vor den aktuellen Geschehnissen im Nahen Osten entstanden. Man habe die Kita grundlegend umstrukturiert, hin zum Konzept der offenen Arbeit. Dies bedeute, dass Kinder statt in Altersgruppen unterteilt stärker nach eigenen Bedürfnissen und Interessen aufgeteilt würden.

Wirbel um „Anne Frank“-Kita in Sachsen-Anhalt: Scharfe Kritik an Umbenennung

Nach Einschätzung der Bildungsstätte Anne Frank sei die Umbenennung der Kita in Sachen-Anhalt jedoch ein fatales Signal - insbesondere angesichts des wachsenden Antisemitismus in allen Teilen der Gesellschaft. Wie die Direktorin Deborah Schnabel am Montag in Frankfurt, erklärte, würde das Vorhaben „zu einer Unsichtbarmachung von jüdischem Leben und jüdischen Opfergeschichten bei[tragen], den Grundlagen unserer Erinnerungskultur“.

Auch das Internationale Auschwitz Komitee kritisierte die Pläne und fordert in einem offenen Brief, diese noch einmal zu überdenken. „Wenn man die eigene Geschichte gerade in diesen Zeiten von neuem Antisemitismus und Rechtsextremismus so leichtfertig abzuräumen bereit ist und der Name von Anne Frank im öffentlichen Raum als ungeeignet wahrgenommen wird, kann einem im Blick auf die Erinnerungskultur in unserem Lande nur angst und bange werden“, schreibt der Geschäftsführende Vizepräsident Christoph Heubner.

„Anne Frank“-Kita in Sachsen-Anhalt soll neuen Namen bekommen - Bürgermeister verteidigt Werte der Stadt

Anne Frank wurde 1929 in einer jüdischen Familie in Frankfurt am Main geboren. Nachdem sie 1933 vor den Nationalsozialisten in die Niederlande geflohen war, versteckte sich ihre Familie in einem Hinterhaus. Anne Frank schrieb in dieser Zeit ein Tagebuch, das später als Buch veröffentlicht wurde und mittlerweile zu den meistgelesenen Werken der Weltliteratur gehört. Im Alter von 15 Jahren starb Anne Frank 1945 im Konzentrationslager Bergen-Belsen an Typhhus, nachdem ihre Familie verraten und an die Nazis ausgeliefert wurde.

Tangerhüttes Bürgermeister begrüßt laut eigener Ansage die zahlreichen „konstruktiven Anregungen und Vorschläge“. Diese würden „dem Abwägungsprozess eine neue Dynamik verleihen“. Mit den Plänen zu Namensänderung habe man keine falschen Signale senden wollen. Die Stadt stehe „für ein weltoffenes Deutschland, das sich gleichzeitig seiner historischen Verantwortung genauso bewusst ist wie seinem Bildungsauftrag“. (nz/dpa/afp)