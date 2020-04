Corona-Talk bei Anne Will: Diskussion um „neue Normalität“: Wie kommt Deutschland aus der Krise?

Die Corona-Krise hat Deutschland im Griff - und ist Thema beim Talk von Anne Will (ARD). Es geht um die Frage, wie es weitergeht - unter anderem mit Peter Altmaier.

Die Corona-Krise* bestimmt den ARD-Talk von Anne Will am Sonntag (19. April).

Unter anderem mit Peter Altmaier (CDU) geht es um die Frage, ob sich die Politik ausreichend auf ein Ausstiegsszenario vorbereitet.

Diskutiert wird unter dem Titel „Mit Vorsicht aus der Corona-Krise - wie hart trifft uns die neue Normalität?

Berlin - Die Corona-Krise beherrscht das öffentliche Leben und auch den Diskurs. Nicht verwunderlich also, dass es beim Talk von „Anne Will“ am Sonntagabend (19. April) noch einmal um das Coronavirus* geht. Konkret wird in der ARD-Sendung über die Krise sowie mögliche Exit-Pläne gesprochen. „Mit Vorsicht aus der Corona-Krise - wie hart trifft uns die neue Normalität?“, lautet der Titel des Talks, der um 21.45 Uhr beginnt.

Corona-Talk bei Anne Will (ARD): Wie kommt Deutschland aus der Krise?

Mit verschiedenen Gästen spricht Anne Will über die Corona-Krise* - und die nun beschlossenen weiteren Maßnahmen. Gehen die künftigen Lockerungen nicht weit genug - oder ist es andersherum nötig, mehr Vorsicht walten zu lassen? Folgende Gäste mit wohl ganz unterschiedlichen Ansichten nehmen dazu Stellung:

Peter Altmaier (CDU): Bundesminister für Wirtschaft und Energie

Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP): Richterin am Bayerischen Verfassungsgerichtshof und Bundesjustizministerin a.D.

Michael Kretschmer (CDU): Ministerpräsident von Sachsen

Michael Hüther : Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln

Michael Meyer-Hermann: Leiter der Abteilung System-Immunologie am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig



Diskutiert werden soll auch über weiterhin bestehende Kita-Schließungen - und über die Frage, ob sich die Politik ausreichend auf ein Ausstiegsszenario vorbereitet hat.

