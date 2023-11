Anrufe, SMS, Kandidaten-Chats: Trumps Rivalen buhlen nach Scotts Rückzug um Unterstützung

Die republikanischen Präsidentschaftskandidaten betreten die Bühne bei der dritten republikanischen Debatte im Adrienne Arsht Center for the Performing Arts in Miami am Mittwoch. © Thomas Simonetti/The Washington Post

US-Senator Tim Scott zieht seine Bewerbung für die Kandidatur der Republikaner bei der Präsidentenwahl 2024. Kann jemand davon profitieren?

Washington, D.C. – Die Präsidentschaftskandidaten der Republikaner und ihre Verbündeten versuchten am Montag (13. November), aus dem überraschenden Ausstieg von Senator Tim Scott aus dem Präsidentschaftswahlkampf 2024 Kapital zu schlagen. Sie buhlten um die Spender des Republikaners aus South Carolina und hofften, dass ein verkleinertes Feld den Kampf um die Wiederwahl des ehemaligen Präsidenten Donald Trump beflügeln würde.

Scotts Ankündigung am Sonntagabend – ein Schock für die meisten seiner Mitarbeiter – war eine willkommene Entwicklung für Trump-Gegner, die seit langem argumentieren, dass die GOP eine Wiederholung von 2016 vermeiden muss, als ein großes Feld die Opposition gegen Trump spaltete und ihm half, die Partei als Außenseiter zu stürmen. Damit hat sich der Wettbewerb weiter auf das zubewegt, was viele Strategen jetzt als ein Dreierrennen zwischen dem haushohen Favoriten Trump und dem Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, sowie der ehemaligen UN-Botschafterin Nikki Haley sehen, die beide um den zweiten Platz kämpfen.

US-Republikaner Scott zieht Präsidentschaftsbewerbung zurück

Der hitzige Wettbewerb spielte sich am Montag zum Teil in privaten Gesprächen ab, wobei der Sprint um die Mitglieder seines Netzwerks wohlhabender Gönner in vollem Gange war. „Kann ich Sie mit Nikki verbinden?“, sagt der Scott-Spender Andy Sabin, den ein Mitarbeiter der Haley-Kampagne am frühen Morgen fragte, nachdem er Reportern gesagt hatte, er sei bereit, stattdessen sie zu unterstützen. In der Zwischenzeit haben Trump und DeSantis getrennt voneinander mit Scott telefoniert und Haley hat mit der Senatorin getextet.

Es bleibt jedoch unklar, ob eine Alternative zu Trump die Unterstützung so konsolidieren kann, dass sie ihn ernsthaft herausfordert, da DeSantis und Haley sich zunehmend gegenseitig beschießen. Trumps Kampagne feierte am Montag, als Haley eine 10-Millionen-Dollar-Anzeigenreservierung in den frühen Nominierungsstaaten ankündigte und DeSantis in Iowa, wo er seine Kandidatur ins Spiel gebracht hat, weiter bedrohte.



„DeSantis und Haley verprügeln einander – sie machen wirklich Trumps Arbeit“, sagte Mike DuHaime, ein Berater des ehemaligen Gouverneurs von New Jersey, Chris Christie, der eine auf New Hampshire konzentrierte Kampagne führt und Trump am aggressivsten angegangen ist. Als Berater von Christies erfolgloser Kandidatur im Jahr 2016 hatte DuHaime einen Sitzplatz in der ersten Reihe, um die Kämpfe zwischen den Trump-Rivalen zu beobachten, die letztendlich dem ehemaligen Präsidenten zugutekamen.

Dennoch, so DuHaime, sind diesmal einige Dinge anders: Die Kandidaten haben erkannt, wie gefährlich es ist, sich mit Trump zu befassen, bevor es zu spät ist, und an der nächsten republikanischen Debatte, die am 6. Dezember in Alabama stattfinden soll, könnten nur vier Kandidaten teilnehmen – eine kleinere Gruppe als Ende 2015 im gleichen Zeitfenster.

Trump-Kritiker argumentieren, dass eine weitere Konsolidierung unabdingbar ist, um überhaupt eine Chance zu haben, Trump zu schlagen – doch Konkurrenten mit niedrigeren Umfragewerten wie Christie zeigten am Montag keine Anzeichen für einen Ausstieg. „Wir werden sicherlich nichts tun, bis die Leute tatsächlich wählen. Christie wird zu diesem Zeitpunkt nirgendwo hingehen, weil niemand sonst es wirklich mit [Trump] aufnimmt“, sagte DuHaime, der hinzufügte, dass Christie am Montag die Spenderanforderung für die nächste Debatte erreichte – schneller als sein Team erwartet hatte.

Senator Tim Scott (R-S.C.), Mitte, in Chicago am 23. Oktober. © Joshua Lott/The Washington Post

Laut einer mit der Angelegenheit vertrauten Person hat Scott am Montag nicht nur mit DeSantis und Trump telefoniert, sondern auch mit Christie gesprochen und eine SMS an Haley geschickt. Aber er wird keinem seiner Konkurrenten „in nächster Zeit“ eine Unterstützung geben, fügte diese Person hinzu, die unter der Bedingung der Anonymität sprach, um private Gespräche zu diskutieren. Der Senator aus South Carolina begann nach der dritten Debatte über seinen Rücktritt nachzudenken und beriet sich mit einer kleinen Anzahl von Beratern, sagte die Person.



„Es gab eine Reihe von Meilensteinen, die anstanden, ob es sich um Werbeausgaben, staatliche Anmeldungen, große Veranstaltungen oder Debatten handelte, und als er sich all das ansah und eine Art Gebet und Überlegung anstellte, sagte er, dass dies nicht der richtige Zeitpunkt sei“, fügte diese Person hinzu und sagte, dass die Kampagne genug Geld von ihrer Bank bereitstellen werde, um sich um die Mitarbeiter zu kümmern“. Sie sagten, Scott habe sich am Montag mit den Mitarbeitern im Wahlkampfbüro getroffen, Fotos gemacht und mit seinen Mitarbeitern über ihre nächsten Schritte gesprochen.



Haley könnte von Scotts Rückzug profitieren

Haley schien am Montag gut positioniert zu sein, um prominente Spender für Scott zu gewinnen, von denen einige langjährige Beziehungen zu ihr in South Carolina haben, wo sowohl Haley als auch Scott ihre Karrieren gemacht haben. Ihre Unterstützer hofften, dass viele von Scotts Wählern auch in ihre Richtung abwandern würden, da ihr Team den besten Weg zum Kampf gegen Trump nach Iowa, dem ersten Staat im Nominierungskalender der GOP, gefunden hat.



„Nikki könnte Biden schlagen. Ob sie Trump ausschalten kann oder nicht … Ich weiß nicht, ob irgendjemand Trump aus dem Weg räumen kann. Er ist so gefestigt“, sagte Sabin.

Trump gab keine Erklärung zu Scotts Rücktritt ab, da seine Kampagne stattdessen DeSantis beschimpfte und Haley als „Spatzenhirn“ bezeichnete.



Die Unterstützer von DeSantis sagten unterdessen, dass Scotts Abgang dem Gouverneur helfen würde, die Unterstützung in Iowa zu konsolidieren, wo er umfangreiche Ressourcen eingesetzt hat und hofft, dass ein starkes Abschneiden am 15. Januar ihm Schwung für die folgenden Staaten geben wird. DeSantis, Scott und der ehemalige Vizepräsident Mike Pence – der im vergangenen Monat als erster großer Kandidat ausschied – haben sich alle auf Iowa und insbesondere auf die evangelikalen Konservativen konzentriert, die 2016 fast zwei Drittel der GOP-Caucus-Teilnehmer ausmachten.

Eine Umfrage, die vor einigen Wochen vom Des Moines Register und seinen Partnern durchgeführt wurde, deutet jedoch darauf hin, dass Scotts Rückzug die Gesamtdynamik des Rennens nicht verändern wird, wie eine neue Analyse der Zweitwähler von Scott zeigt.

Interviews mit Wählern unterstreichen auch, dass Trump selbst dann gewinnen kann, wenn seine Rivalen ausscheiden.



„Ich war 2016 kein großer Fan von Trump, aber jetzt scheint er einfach die beste Wahl zu sein“, sagte Matthew Wedemeier, ein Wähler aus Iowa, der sich für den Caucus für Scott angemeldet hatte und am Sonntagabend Fox News schaute, als der Senator seinen Rückzug aus dem Rennen ankündigte.



Die Nachricht überraschte und enttäuschte den Lagerarbeiter, der Scott etwa anderthalb Wochen zuvor in einer Pizza Ranch in Independence, Iowa, hatte sprechen sehen. Wedemeier hielt die Chancen für gering, dass Scotts Kampagne Iowa überstehen würde - hatte aber gehofft, dass er in seinem Bundesstaat besser abschneiden würde als erwartet und der Partei eine neue Alternative bieten könnte.



Jetzt, so Wedemeier, werde er der nächsten Debatte mehr Aufmerksamkeit schenken und alle Optionen in Betracht ziehen. Aber gut zwei Monate vor den Vorwahlen in Iowa hat er begonnen, sich für den einen Kandidaten zu entscheiden, der die Wahl dominiert hat.



Spender und prominente Republikaner in den Bundesstaaten, in denen die Vorwahlen stattfinden, könnten dazu beitragen, das Feld weiter auszudünnen. Der Schritt von Iowas Gouverneur Kim Reynolds letzte Woche, DeSantis zu unterstützen - und die Erwartung, dass der Führer der Evangelikalen in Iowa, Bob Vander Plaats, bald folgen könnte - waren Rückschläge für Scott, der seine Hoffnungen auf den Hawkeye State in diesem Herbst gesetzt hatte, so eine mit seiner Kampagne vertraute Person.



Der Gouverneur von New Hampshire, Chris Sununu (R), plant ebenfalls, einen Herausforderer von Trump zu unterstützen, und sagte kürzlich, er werde wahrscheinlich nach Thanksgiving eine Wahl bekannt geben. Letzte Woche sagte er Reportern, dass er Haley, DeSantis und Christie im Auge hat. Mit allen hat er sich kürzlich getroffen.



Sununu hatte Anfang des Jahres seine eigene Kandidatur für das Weiße Haus erwogen und sich dann zurückgezogen, mit dem Versprechen, zu verhindern, dass eine sich ausbreitende Gruppe von Konkurrenten Trump erneut den Weg ebnet. Er argumentierte in diesem Monat, dass sich das Feld schneller lichtet als in den vergangenen Jahren, dass aber die Verbleibenden sich vor dem Super Tuesday konsolidieren müssen, wenn eine große Zahl von Delegierten auf einen Schlag entschieden wird.



„Es muss nicht vor Iowa oder New Hampshire passieren – Trump könnte sogar Iowa und New Hampshire gewinnen“, sagte Sununu.

New Hampshire wird voraussichtlich kurz nach Iowa gewählt, gefolgt von der Wahl in Nevada Anfang Februar und der GOP-Vorwahl in South Carolina am 24. Februar. Viele Staaten wählen am Super Tuesday, dem 5. März.



Haleys Kampagne kündigte am Montag an, dass sie ab der ersten Dezemberwoche insgesamt 10 Millionen Dollar für Fernseh-, Radio- und Digitalwerbung in Iowa und New Hampshire bereitstellen wird. Damit ist sie in der Lage, die Ausgaben für DeSantis selbst im Hawkeye State, wo er die besten Umfragewerte hat, deutlich zu übertreffen.



Ab Montagnachmittag war der Pro-Haley-Super-PAC SFA Fund der größte Werbetreibende in New Hampshire für den Rest der GOP-Vorwahlen, während der Pro-DeSantis-Super-PAC Never Back Down mit etwas mehr als 1 Million Dollar, die von Montag bis zum Rest des Zyklus reserviert sind, an zweiter Stelle steht.



In Iowa hatten die Super-PACs, die Haley, DeSantis und Trump unterstützen, laut AdImpact jeweils mehr als 2 Millionen Dollar an Anzeigenreservierungen für die Zukunft. Die Kampagne von DeSantis hat ihre eigenen Anzeigen in Iowa geschaltet und verfügt über fast 2 Millionen Dollar, die dort noch ausgestrahlt werden sollen.



In einer Erklärung sagte Haleys Wahlkampfmanagerin Betsy Ankney, dass Haley in mehreren frühen Nominierungsstaaten gut positioniert sei und witzelte, dass DeSantis „selbst mit einem guten Abschneiden in Iowa“ sich „nicht einmal eine Tasse Kaffee im Red Arrow Diner in New Hampshire leisten könne und in South Carolina nur ein Tourist sei“.



Der Sprecher der DeSantis-Kampagne, Andrew Romeo, schoss zurück, dass die Wähler feststellen werden, dass Haley DeSantis‘ „umfangreiche Bilanz konservativer Errungenschaften“ nicht vorweisen kann, und sagte, Haley könne Trump nicht schlagen. Romeo sagte, DeSantis mache Fortschritte bei den evangelikalen Christen in Iowa, wo Scott und Pence ihre „Ressourcen aufgestockt“ hätten.



DeSantis hat einen Großteil seiner Kampagne auf die Trump-Basis ausgerichtet, und die jüngste Umfrage des Des Moines Register ergab, dass etwa 40 Prozent der DeSantis-Wähler in Iowa Trump als ihre zweite Wahl bezeichneten, während 27 Prozent sagten, ihre zweite Wahl sei Haley.

Gleichzeitig erklärten eine Reihe von Scott-Spendern, dass sie kurz nach Scotts Ausstieg Haley unterstützen würden – was darauf hindeutet, dass DeSantis Schwierigkeiten haben könnte, wohlhabende Republikaner zu gewinnen, die sich hinter Scotts optimistischer Botschaft versammelt hatten.

Einstellung zur Abtreibung wird bei den Republikanern zum Thema

Sabin, der einst DeSantis unterstützte, bevor er zu Scott wechselte, argumentierte, die Positionen des Gouverneurs von Florida zur Abtreibung machten ihn „unwählbar“. Während sowohl Haley als auch DeSantis angedeutet haben, dass sie für einige bundesstaatliche Beschränkungen der Abtreibung offen sind, hat DeSantis ein staatliches Verbot von Abtreibungen nach etwa sechs Schwangerschaftswochen unterzeichnet, das einige Großspender verärgert hat – während Haley wiederholt zu einem „Konsens“ bei einem Thema aufgerufen hat, mit dem die Republikaner immer noch kämpfen, wie die landesweiten Wahlen in diesem Monat gezeigt haben.

„Jeder Republikaner, der sich in den Kampf um die Abtreibung einmischt, sollte seinen Kopf untersuchen lassen“, sagte Sabin.



Eric Levine, ein in New York ansässiger Spender, der zuvor für Scotts Kampagne gespendet hatte, sagte, er habe sich verpflichtet, Spenden für Haley zu sammeln, von der er glaubt, dass sie nicht nur Trump, sondern auch Präsident Biden schlagen und den Republikanern helfen kann, sich von kritischen Verlusten in den letzten Wahlen zu erholen.

Der Milliardär und ehemalige Hedge-Fonds-Besitzer Stanley Druckenmiller, der zuvor für Scott und Christie gespendet hatte, sagte, er sei seit August „voll und ganz für Haley“ und teile seine Position nun öffentlich mit, da er der Meinung sei, die Partei müsse sich hinter ihr vereinen.



Chad Walldorf, ein Scott-Spender aus South Carolina, sagte ebenfalls, er habe zu Haley gewechselt und habe von anderen aus seinem Bundesstaat gehört, die dasselbe vorhätten.



„Ich glaube, die Republikaner müssen sich schnell auf eine Alternative einigen“, sagte Walldorf, „und ich habe großen Respekt vor Tim, dass er entschieden hat, dass seine Zeit gekommen ist und er sich schneller aus dem Rennen zurückzieht.“



Zu den Autoren Hannah Knowles ist Reporterin für nationale Politik bei der Washington Post und berichtet über Kampagnen. Zuvor berichtete sie für die allgemeine Abteilung der Post. Meryl Kornfield ist Mitarbeiterin der Politikredaktion der Washington Post. Dylan Wells hat zu diesem Bericht beigetragen.

Dieser Artikel war zuerst am 14. November 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.