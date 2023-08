„Räume streitig machen“: Antifa veröffentlicht vor Hessenwahl private Daten der AfD – LKA im Einsatz

Von: Stefan Schmid

Teilen

Die Antifa Frankfurt startet eine umstrittene Aktion. Verbunden ist dies mit dem Aufruf, sich „mit der AfD auseinanderzusetzen“.

Frankfurt - Zwei Monate vor der Landtagswahl in Hessen veröffentlicht die Antifa Frankfurt auf einer extra dafür eingerichteten Webseite umfassende Daten zu den AfD-Kandidierenden. Verbunden ist die interaktive Karte mit der Aufforderung, der AfD auf „militante Weise“ zu begegnen. Die Partei, die Unterstützung vom Landeskriminalamt erhält, kündigte bereits rechtliche Schritte an. Auch das Bundesinnenministerium und die betreffenden Minister Hessens haben bereits auf die Aktion reagiert.

Antifa stellt „kritisch die 40 KandidatInnen der AfD-Liste“ vor

Die von der Antifa eigens veröffentlichte Homepage enthält neben den Privatadressen der AfD-Kandidierenden auch die Anschriften der Geschäftsstellen sowie Veranstaltungsorte, an denen sich die Partei trifft. Ziel sei, „die 40 KandidatInnen der hessischen Landesliste der AfD kritisch vor(zustellen).“ Verbunden ist dies mit dem Aufruf, sich „mit der AfD auseinanderzusetzen“.

Dabei kommen im längeren Begleittext zur Veröffentlichung die Aufrufe nicht immer so verklausuliert daher. Es sei „längst überfällig, die Partei und ihre handelnden Individuen entschlossen zu bekämpfen.“ Gemeinsam mit den Adressaten wolle man der AfD „vor allem auf militanter Weise begegnen, ihnen das Leben zur Hölle machen und zeigen, was wir von ihrer menschenverachtenden Politik halten. Ob das der antifaschistische Hausbesuch, die Zerstörung von Wahlkampfständen oder die klassische Konfrontation mit PolitikerInnen der Partei bedeuten – wir freuen uns über jede sinnvolle Intervention!“

Die Einstellung von Antifa-Aktivisti gegenüber der AfD ist kein Geheimniss. Nun hat die Frankfurter Gruppe umfassende private Daten der Kandidierenden zur Hessenwahl veröffentlicht. © IMAGO/xWireStockx

Antifa vertraut nicht auf „vermeintliche Brandmauern gegen Rechts“

Als Begründung für die Aktion benennt die Antifaschistische Aktion Frankfurt, die „Gewalttaten von AfDlern oder ihren SympathisantInnen“, die „weder Einzelfälle noch Zufall“ seien, sondern in „einem rassistischen, antisemitischen, sexistischen und chauvinistischen Weltbild verankert“ sind. Neben den Mord an Walter Lübcke, der von einem Rechtsextremisten erschossen wurde, nennt die Gruppe den rassistischen Anschlag von Hanau als Beispiel, bei denen AfD-Gedankengut die Grundlage gewesen sei.

Darüber hinaus wird im Text der Auffassung entgegengetreten, man müsse sich mit der AfD „nach den Spielregeln des Parlamentarismus befassen“. „Dieses Gerede“ halte man „für politisch falsch und angesichts der deutschen Geschichte gefährlich“. Aus Sicht der Antifa ist es nicht richtig, „auf vermeintliche Brandmauern gegen Rechts“ zu vertrauen, was diese schlussendlich dazu bewegt, auch zu gewaltvollen Aktionen aufzurufen.

LKA unterstützt betroffene AfD-Kandidierende

Während sich ein Sprecher des Bundesinnenministeriums zuerst über den Fall äußerte und diesen verurteilte, haben mittlerweile auch Hessens Innenminister Peter Beuth und Justizminister Roman Poseck reagiert. Beide verweisen darauf, dass „die Auseinandersetzung mit der AfD und ihren Repräsentanten muss mit politischen und friedlichen Mitteln geführt werden“ müsse. Der Weg, den die Antifa Frankfurt mit ihrer Aktion eingeschlagen habe, sei „der völlig falsche Weg“. Man wolle keine „Eskalation zwischen radikalen Kräften“ zulassen, so die beiden CDU-Minister weiter.

0 Lesen Sie auch LESEN LESEN LESEN LESEN LESEN

Zum Schutz der betroffenen AfD-Kandidierenden habe das Landeskriminalamt (LKA) mit diesen bereits Kontakt aufgenommen und Beratung und Betreuung angeboten. Die Verantwortlichen hinter der Veröffentlichung müssen hingegen mit rechtsstaatlichen Konsequenzen und entsprechender Strafverfolgung rechnen, so die Mitteilung weiter.

Hessens Innenminister Peter Beuth verurteilt die Veröffentlichung privater Daten von AfD-PolitikerInnen. © IMAGO / rheinmainfoto

AfD-Landesvorstand Lichert fühlt sich „für vogelfrei“ erklärt

Wie die AfD mitteilte, haben bereits erste KandidatInnen eine Anzeige „wegen Androhung von Gewalt“ bei der Polizei gestellt. Mit Andreas Lichert hat sich schon am Dienstag (8. August) einer von zwei Landesvorständen zu dem Vorgang geäußert. „Was die Antifa Frankfurt hier macht, ist nichts anderes als ein verklausulierter Aufruf zur Einschüchterung und zu Gewalt gegen AfD-Politiker“, sagt der 47-Jährige, der auf Listenplatz zwei zur Hessenwahl steht. Ihn bezeichnet die Antifa in ihrem Steckbrief als „fest in neu-rechten Netzwerken verankert“ und zählt ihn „als massiven Unterstützer der IB (Identitäre Bewegung)“ auf.

Lichert, dessen KfZ-Kennzeichen veröffentlicht wurde, fühle sich nach eigener Aussage „für vogelfrei“ erklärt. Außerdem zeigt er sich um seine ParteikollegInnen mit Familie besorgt: „Wer Familie hat und in der AfD aktiv ist, macht sich große Sorgen, wenn eine solche interaktive Karte zusammen mit einem Aufruf zur Bekämpfung veröffentlicht wird.“ (sch/dpa)