Steigerung um 285 Prozent: Judenhass bricht in Bayern offen aus – Söders Ministerin „bestürzt“

Von: Jens Kiffmeier

Folgen des Israel-Krieges: Seit dem Hamas-Angriff nimmt der Antisemitismus in Bayern deutlich zu. Söders Landesregierung zeigt sich entsetzt – und will handeln.

München – Pöbeleien, Beleidigungen, aber auch Angriffe: Im Schatten des Nahost-Krieges zeigt sich der Judenhass in Bayern immer stärker. So hat die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus (RIAS) jetzt eine massive Zunahme von antisemitischen Vorfällen beklagt und Alarm geschlagen. Seit dem Hamas-Massaker vom 7. Oktober habe man es mit einer „ungekannten Explosion“ der Gewalt im Freistaat zu tun, teilte RIAS-Bayern-Leiterin Annette Seidel-Arpacı am Dienstag (21. November) mit und fügte hinzu: „Viele Jüdinnen und Juden fühlen sich in ihrer Heimat nicht mehr sicher.“ Die Landesregierung von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) zeigte sich tief bestürzt – und versprach eine bessere Gegenwehr.

Antisemitismus in Bayern: RIAS verzeichnet Steigerung der Vorfälle

Laut RIAS ist der wachsende Antisemitismus in Bayern spürbar. Seit Beginn des Israel-Krieges verzeichnete der Verein zwischen dem 7. Oktober und dem 7. November 2023 nach eigenen Angaben insgesamt 149 Übergriffe. 91 Prozent der Fälle stünden dabei in einem direkten Zusammenhang mit dem Hamas-Massaker und der daraus resultierenden Militäroffensive der israelischen Streitkräfte im Gazastreifen, hieß es. Dies entspreche im Vergleich zum Vorjahreszeitraum einer Steigerung von 285 Prozent. Mit 35 Vorfällen spielte sich der kleinere Teil im Internet ab. Bei dem Rest handelte es sich um direkte Beleidigungen, Morddrohungen oder Angriffen auf der Straße. Vor allem im Bereich von anti-israelischen und pro-palästinensischen Versammlungen gebe es häufig Hetze und Übergriffe.

RIAS Bayern existiert seit 2019, befindet sich in der Trägerschaft des Vereins für Aufklärung und Demokratie e.V. (VAD) und wird vom Bayerischen Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales gefördert. In diesem Zusammenhang dokumentiert der Verein regelmäßig auch die antisemitischen Vorfälle im Freistaat. Seidel-Arpacı geht nach eigenem Bekunden davon aus, dass aber nicht alle Vorfälle gemeldet und registriert werden. Die Dunkelziffer in diesem Bereich sei sehr hoch, sagte sie. Auch in anderen Bundesländern wie Niedersachsen gibt es einen Anstieg von Antisemitismus.

„Ich bin bestürzt“: Landesregierung will Judenhass unterbinden

In der bayerischen Landesregierung stoßen die neu veröffentlichten Zahlen auf Entsetzen. „Ich bin bestürzt über den Anstieg antisemitischer Vorfälle“, sagte Bayerns Staatsministerin Ulrike Scharf (CSU) in der gemeinsamen Erklärung und fügte hinzu: „Es ist für mich schier unerträglich, dass jüdische Bürgerinnen und Bürger in Deutschland wieder Angst haben müssen und sich nicht mehr sicher fühlen. In diesen Zeiten des Terrors der Hamas auf Israel müssen wir unsere uneingeschränkte Solidarität mit Israel zum Ausdruck bringen und gegen die Angriffe auf Jüdinnen und Juden auf unseren Straßen und Plätzen mit allen Mitteln des Rechtsstaates vorgehen.“

Unterstützung bekam sie von Ludwig Spaenle, Beauftragter der Bayerischen Staatsregierung für jüdisches Leben und gegen Antisemitismus. Staat und Gesellschaft müssten nun alles daran setzen, jüdisches Leben zu fördern und zu schützen und Judenhass mit allem Nachdruck zu verfolgen, teilte er mit.

Razzia gegen Judenhass: Polizei und Justiz ermitteln wegen Volksverhetzung

Ein kleiner Anfang wurde am Dienstagmorgen gemacht. Bei landesweiten Razzien gingen Polizei und Justiz gegen 17 Beschuldigte vor, die in sozialen Netzwerken zu Judenhass aufgerufen hatten. Die Vorwürfe lauten unter anderem Volksverhetzung, Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen sowie Billigung von Straftaten. Der Tatverdacht richtet sich nach Angaben des Bayerischen Landeskriminalamts (LKA) gegen 15 Männer und zwei Frauen im Alter zwischen 18 und 62 Jahren, wie der Bayerische Rundfunk (BR) am Morgen berichtete.

Unter anderem soll ein junger Verdächtiger in einem WhatsApp-Chat den Sticker eines Clowns mit der Aufschrift „Gas the Jews“ („Vergast die Juden“) verschickt haben. Ein Mann mit deutschem und türkischem Pass soll nach LKA-Angaben über seinen Account gepostet haben, dass die „jüdischen Söhne“ nichts anderes verdient hätten, als „abgeschlachtet und ausgelöscht zu werden“ – verbunden mit der Forderung „Free Palestine“. Ähnliche Vorfälle wurden in Kaufbeuren, Passau, im Landkreis Coburg, aber auch vor allem in München geahndet.

Positionspapier der CSU: Regierungsfraktion fordert Abschiebung von ausländischen Straftätern

In der Landesregierung kündigte man die Bekämpfung des Antisemitismus in Bayern an. Jedoch zieht man in der Regierungsfraktion der CSU dabei vor allem auch eine Verbindung zu islamistischen Einwanderern. Am Dienstag, nur wenige Stunden nach der erfolgten Razzia, wurde ein neues Positionspapier bekannt. Darin enthalten ist auch die Forderung, dass Zugewanderte ein Bekenntnis zur deutschen „Leitkultur“ ablegen sollen und ein harter Kurs bei antisemitischen Straftaten angeschlagen werden soll.

„Wer antisemitische Straftaten begeht, kann nicht deutscher Staatsbürger werden“, zitierte der Nachrichtensender n-tv aus dem Papier. Straftätern mit doppelter Staatsbürgerschaft müsse die deutsche Staatsangehörigkeit aberkannt werden, „wenn sie sich in erheblicher Weise strafbar gemacht haben“, hieß es. Und weiter: „Mit allen Mitteln des Rechtsstaates“ müsse gegen Antisemitismus vorgegangen werden. (jeki)