„Grundrecht, das nur Deutschen zusteht“: FDP will Versammlungsrecht für Ausländer einschränken

Von: Kilian Beck

NRWs Antisemitismusbeauftragte fordert Einschnitte bei der Versammlungsfreiheit für Ausländer. FDP-General Djir-Sarai trägt das mit. Die Idee könnte rechtlich schwer haltbar sein.

Düsseldorf - Angesichts der antiisraelischen und teils offen islamistischen Demonstrationen in Nordrhein-Westfalen in den vergangenen Wochen, will die Antisemitismusbeauftragte des Landes, Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP), die Versammlungsfreiheit für Ausländer einschränken. Eine Forderung, die Rechtswissenschaftler und NGOs bereits kritisieren. Auch der grüne Justizminister in Nordrhein-Westfalen erhebt Einspruch. Seit Wochen ringt Deutschland um eine Antwort auf die Frage, wie mit den Auswirkungen des Krieges in Israel und der vom Hamas-Angriff ausgelösten antisemitischen Hetze umzugehen ist.

Die Antisemitismusbeauftragte des Landes Nordrhein-Westfalen Sabine Leutheusser-Schnarrenberger spricht bei eine Pressekonferenz in Düsseldorf. © David Young/dpa

Versammlungsrecht für Leutheusser-Schnarrenberger ein „Grundrecht, das nur Deutschen zusteht“

Wörtlich forderte Leutheusser-Schnarrenberger am Sonntag (12. November) im WDR-Politmagazin „Westpol“: Bei der Anmeldung einer Demonstration oder Kundgebung müsse, „geprüft werden, wie die Staatsangehörigkeit ist, denn das ist eines der wenigen Grundrechte, das nur Deutschen zusteht“. Die Volljuristin und bayerische Verfassungsrichterin begründete ihre Forderung mit dem Wortlaut des Grundgesetzes. Unterstützung bekam sie vom FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai: Aus seiner Sicht liege die Parteifreundin „völlig richtig“, sagte er am Montag (13. November) auf einer Pressekonferenz nach der Sitzung des FDP-Präsidiums.

Zur „Aushöhlung des Versammlungsrechts in aufgeheizten Zeiten“ schrieb Clemens Arzt, Professor für Öffentliches Recht an der Hochschule für Wirtschaft und Recht bereits Ende Oktober eine Abhandlung im Fachportal Verfassungsblog. „Alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu versammeln“, so stehe es im Grundgesetz. Er beschrieb also ein Grundrecht, das an die Staatsbürgerschaft gekoppelt ist. Ganz so einfach scheint die Lage bei Thema Versammlungsfreiheit aber nicht ohne Weiteres.

Denn Arzt hielt auch fest: Die Landesverfassungen und das Versammlungsgesetz des Bundes von 1953 weiteten das Versammlungsrecht auf „alle Frauen und Männer“ zum „Jedermannsrecht“ aus. Das gültige nordrhein-westfälische Versammlungsgesetz stellt klar, dass „jede Person“, das Recht hat, sich „friedlich und ohne Waffen mit anderen zu versammeln“. NRW-Justizminister Benjamin Limbach (Grüne) unterstrich das auf „Westpol“-Anfrage. Generelle Versammlungsverbote für Nicht-EU-Ausländer halte er für „rechtlich unzulässig, praktisch nicht realisierbar und die falsche Reaktion“.

FDP-Abgeordnete forderten schon zuvor Einschränkungen des Versammlungsrechts

Zuletzt argumentierten die FDP-Bundestagsabgeordneten Linda Teuteberg und Maximilian Mordhorst ähnlich wie Leutheusser-Schnarrenberger. Der deutsche Rechtswissenschaftler Maxim Bönnemann von der US-amerikanischen University of Michigan nannte auf der Plattform Bluesky Mordhorsts Gedankenspiele damals „unheimlich“. Bijan Moini, Syndikusanwalt bei der Bürgerrechtsorganisation „Gesellschaft für Freiheitsrechte“, schrieb auf seinem privaten Bluesky-Account: Die Freien Demokraten seien zu einer „ethno-liberalen Partei mutiert“. Mordhorst antwortete damals auf eine Anfrage von FR.de von Ippen.Media, er habe lediglich einen „Anstoß“ geben wollen.

Auf der antiisraelischen Demonstration in Düsseldorf wurde am Samstag dieses Plakat mit einer klar antisemitischen Holocaust-Relativierung gezeigt. © Christoph Reichwein/dpa

Antisemitismus-Sorge in Deutschland: Pauschale Versammlungsverbote rechtlich schwer haltbar?

Um eine Versammlung verbieten zu können, muss sie „unfriedlich“ sein. Juraprofessor Arzt führte aus, „unfriedlich“ werde eine Versammlung laut Rechtssprechung des Bundesverfassungsgerichtes erst, wenn sie einen „gewalttätigen oder aufrührerischen Verlauf“ nehme oder unmittelbar anstrebe. Für die propalästinensischen, antiisraelischen und meist antisemitischen Demonstrationen bedeutet dies laut Arzt, dass aus der Demonstration heraus jüdische Einrichtungen oder Menschen angegriffen werden müssten, damit sie als Ganzes als unfriedlich gilt. Wer den Holocaust leugne, Volksverhetzung begehe, Straftaten öffentlich billige oder eine Israel-Flagge verbrenne, für den gelte das Strafrecht, aber vorrangig im Einzelfall und nicht für die ganze Versammlung.

Vorabverbote von Versammlungen, etwa wegen des Verdachts auf eine absehbare Störung der öffentlichen Ordnung, seien nur in Ausnahmefällen möglich. Die teils recht großflächigen Demonstrationsverbote in deutschen Städten bewertete Arzt kritisch. Bisher hielten die meisten der Verbote aber vor Gericht. Allerdings kippte beispielsweise der Bayerische Verwaltungsgerichtshof im Oktober ein Verbot der Stadt München gegen eine Pro-Palästina-Demonstration. Laut einem Bericht des Norddeutschen Rundfunks hält das Verbot propalästinensischer Demonstrationen in Hamburg seit gut vier Wochen. (kibec)