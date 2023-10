Häuser mit „Judensternen“ markiert – Özdemir fordert mehr Einsatz gegen Judenhass

Von: Helmi Krappitz

In deutschen Städten kommt es immer wieder zu Schmierereien an Häusern von jüdischen Bewohnern – mit Davidsternen. Özdemir fordert mehr Solidarität.

Berlin – Im Zuge des Kriegs in Israel heizt sich auch in Deutschland die Stimmung weiter auf. Wünsche besserer Lebensbedingungen in Palästina und antisemitistische Aktionen verschwimmen in einer undurchsichtigen Debatte. Es kommt zu mehr Gewalt gegen Jüdinnen und Juden, sowie antisemitistischen Vandalismus – besonders in der Bundeshauptstadt.

„Judenstern“: Antisemitistische Markierungen an Häusern jüdischer Bewohner

Auf der Kurznachrichtenplattform X (früher Twitter) teilte die Vizepräsidentin der deutsch-israelischen Gesellschaft am Samstag (14. Oktober) Bilder von privaten Wohnhäusern von Jüdinnen und Juden, die mit dem Davidstern markiert wurden. Die Fotos stammen demnach aus der jüdischen Gesellschaft in Berlin. Die Berliner Polizei bestätigte gegenüber IPPEN.MEDIA vermehrte Fälle des antisemitischen Vandalismus.

Der „Judenstern“ diente im Nationalsozialismus zur Kennzeichnung der jüdischen Bevölkerung und gilt in diesem Kontext daher bis heute als Zeichen der brutalen Verfolgung.

„Abgewimmelt“: Vorwürfe gegen die Berliner Polizei

Unter dem Beitrag teilte eine Nutzerin ihren Frust mit dem Umgang mit den Schmierereien. Sie schrieb: „Der Stern im oberen Bild wurde von einer Betroffenen Hausbewohnerin wieder entfernt, nachdem sie die Polizei angerufen und man sie mit dem Verweis auf eine Online-Anzeige abgewimmelt hatte. Eine Schande ist das.“ Im Weiteren teilte sie mit, dass der Davidstern in einem Bild (unten links) erst nachträglich reinkopiert worden sei.

„Strafermittlungsverfahren“: Polizei wurden mehrere Fälle von Davidsternen gemeldet

Auf Anfrage von IPPEN.MEDIA am Sonntag (15. Oktober) teilte die Polizei Berlin mit, dass keine Information des „Abwimmelns“ vorlägen. „Wir haben gestern diverse Schmierereien, auch Davidsterne im Stadtgebiet festgestellt. Und zu allen Feststellungen wurden auch entsprechende Strafermittlungsverfahren eingeleitet – entweder vor Ort, oder auch mittels Internetanzeige“, sagte ein Polizei-Sprecher. Bei Online-Anzeigen wurde demnach auch entsprechende Strafermittlung aufgenommen, hieß es weiter.

Schmiererei: Davidstern auch auf Gebäude einer Senatsverwaltung

Auch in einer Meldung vom Samstag berichtete die Polizei von Zeugen, die Farbschmierereien in Form des Davidsterns an Hauseingängen und Toilettenhäuschen meldeten. Auch die Fassade des Gebäudes der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen sei von einer antisemitischen Schmiererei betroffen gewesen. Diese sei inzwischen unkenntlich gemacht. In anderen Fällen kam es zur Beschädigung von israelischen Flaggen.

Wegen mehr Antisemitismus-Vorfälle: Özdemir fordert mehr Einsatz gegen Judenhass. © picture alliance/dpa | Thomas Banneyer

„Mehr Einsatz“: Özdemir fordert Vorgehen gegen Judenhass von allen

Wegen solcher Bilder fordert Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) mehr Einsatz von der Mehrheitsgesellschaft in Deutschland – um gegen Judenhass anzugehen. „Die Staatsräson kann man sich sparen, wenn wir diese Bilder, wie wir sie in Neukölln, in Duisburg und anderswo hatten, nicht unterbinden“, sagte der Grünen-Politiker am Sonntag (15. Oktober) beim Landesparteitag der baden-württembergischen Grünen in Weingarten. Dafür müssten geltende Gesetze hart angewendet werden. „Das Verbrennen der Fahne ist verboten. Die Leute, die das machen, müssen bestraft werden. Und zwar mit der ganzen Härte des Gesetzes.“ (dpa/hk)