„Wie sollen wir uns denn verteidigen?“ Politik-Legende ist im ARD-Talk fassungslos

Von: Nadja Zinsmeister

Bei „Hart aber Fair“ gab es am Montag düstere Ausblicke für Deutschland. Besonders Bundesinnenminister a.D. Gerhart Baum zeigte sich in der ARD fassungslos.

Berlin – „2023 – ein Jahr, das uns das Fürchten lehrt“ hieß das Thema in der letzten Sendung „Hart aber Fair“ am Montag. Der Name war Programm: Neben dem anhaltenden Haushaltsstreit in der Ampel-Regierung diskutierten die Teilnehmer mit Moderator Louis Klamroth vor allem über den Hamas-Terror in Israel und den Ukraine-Krieg. Dabei rückte eine düstere Zukunftsvision für Deutschland in den Fokus der ARD-Debatte.

„Hart aber Fair“-Sendung mit düsteren Themen zum Jahresabschluss: Wie geht es mit der Ukraine weiter?

Zu Gast bei „Hart aber Fair“ waren Carlo Masala, Professor für internationale Politik an der Bundeswehr Universität München und Katrin Eigendorf, internationale Sonderkorrespondentin des ZDF. Auch der Spiegel-Journalist Markus Feldenkirchen saß mit am Tisch. Aus der Politik war am Montagabend nur die FDP vertreten: Zum einen durch Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Vorsitzende des Verteidigungsausschusses und zum anderen durch Bundesinnenminister a.D. Gerhart Baum.

Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann (li.-re.), Journalist Markus Feldenkirchen, Sicherheitsexperte Carlo Masala, Moderator Louis Klamroth, Journalistin Katrin Eigendorf und Politiker Gerhart Baum. © Horst Galuschka/IMAGO

Ein großer Teil der Diskussionen drehte sich um den Krieg in der Ukraine, der auch im Jahr 2023 kein Ende finden wird. Der Politik-Experte Carlo Masala erklärte, dass sich die Ukraine aktuell auf die Verteidigung konzentriere, bis wieder ausreichend Waffen für Gegenoffensiven gegen Russland beschafft werden könnten. Er kritisierte, dass Deutschland als Lieferant mittlerweile stark hinterherhinke. „Wir sind nicht in der Lage, die industrielle Basis auf die Beine zu stellen, um eine langfristige Unterstützung der Ukraine mit genau diesen Basics – da rede ich nicht von F16 und Taurus – sondern ganz simples Zeug“, zu gewährleisten, setzte Masala während der Sendung an.

Alt-Politiker Baum vollkommen fassungslos: „Um Himmels Willen, wie sollen wir uns denn verteidigen“

In diesem Moment unterbrach ihn Gerhart Baum überrascht. „Haben wir denn keine Munition, die wir denen liefern können?“, fragt der Bundesinnenminister a.D. sichtlich irritiert. „Wir liefern immer wieder“, so Masala. Aber die Produktion sei nicht ausreichend hochgefahren. „Die EU-Kommission hat sich vor einem halben Jahr dazu hinreißen lassen zu sagen, eine Million Schuss werden produziert“, sagte der Experte weiter. Tatsächlich seien nur 300.000 produziert worden. „Das Ziel von einer Million ist wieder einkassiert worden, weil Europa es nicht hinbekommt.“

Gerhart Baum schüttelt den Kopf, muss für den nächsten Satz zweimal ansetzen. „Um Gottes Willen, wie verteidigen wir uns dann selbst?“, wirft er in die Runde. „Das glaube ich wollen wir heute Abend nicht vertiefen, wir wollen ja fröhlich ins neue Jahr gehen“, entgegnet die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Als Moderator Klamroth doch nachhakt, gibt sie zu: „Kein Land in Europa kann sich alleine verteidigen.“ Dafür müsse man in der EU zusammenarbeiten. Die Kamera schwenkt immer wieder zurück zu Baum. Er sitzt still da, als würden ihm die Worte fehlen. Strack-Zimmermann sagt unterdessen weiter, dass Rüstungsunternehmen in Deutschland in den letzten dreißig Jahren kaum eine Geschäftsgrundlage bekommen hätten. Laut der FDP-Politikerin müsse sich das ändern. (nz)