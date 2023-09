„Die Spitze des Eisbergs“ – Argentinien geht gegen Nazi-Druckerei vor

Ausstellung beschlagnahmter Nazi-Devotionalien in Buenos Aires (Symbolbild). © Claudio Santisteban/Imago

Der Fund von hunderten Nazi-Devotionalien in einer Druckerei in Argentinien löst eine Schockwelle im Land aus. Behörden rechnen mit weiteren Funden.

Buenos Aires - Als die argentinische Bundespolizei diese Woche eine Razzia in einem Haus am Stadtrand von Buenos Aires durchführte, fand sie Hunderte von Büchern, die mit Hakenkreuzen und Reichsadlern verziert waren. Einige der Werke verherrlichten Adolf Hitler, während andere den Holocaust leugneten und eine revisionistische Geschichte des Zweiten Weltkriegs lieferten.

Sie alle waren Teil der größten Beschlagnahmung von Nazi-Propagandamaterial in den letzten Jahren, wie die Behörden am Mittwoch auf einer Pressekonferenz mitteilten.



Die Texte - insgesamt mehr als 200 - wurden von einer „produktiven“ illegalen Druckerei produziert, die unter dem Namen Librería Argentina firmierte, so die Beamten. Am Dienstag wurde der mutmaßliche Besitzer des Online-Buchladens, ein 45-jähriger Mann, der nicht öffentlich identifiziert wurde, wegen diskriminierender Handlungen verhaftet, nachdem die Polizei das Haus seiner Eltern durchsucht hatte.



Nazi-Material in Argentinien - „erstaunt über die Menge“

„Wir sind immer noch erstaunt über die Menge des Materials“, sagte der Chef der Bundespolizei Juan Carlos Hernández auf der Pressekonferenz. „Es ist historisch. Es handelt sich wirklich um eine Druckerei, die Nazi-Symbolik, Bücher und Indoktrination verbreitet und verkauft.“



Die Razzia in Béccar, einer Stadt nördlich von Buenos Aires, war der Höhepunkt einer Untersuchung, die 2021 begann, nachdem die Delegation der israelitischen Vereinigungen Argentiniens, der Dachverband der jüdischen Gemeinde des Landes, Alarm geschlagen hatte.



Die Organisation mit Verbindungen nach Israel hatte Beschwerden über eine Website erhalten, die antisemitische Inhalte verbreitete und das Material über Mercado Libre, die größte E-Commerce-Plattform Südamerikas, verkaufte. Damit verstieß sie gegen ein argentinisches Gesetz, das Diskriminierung und „Propaganda auf der Grundlage von Ideen oder Theorien der Überlegenheit einer Rasse oder einer Gruppe von Personen einer bestimmten Religion, ethnischen Herkunft oder Farbe“ verbietet.

Verkauf von Nazi-Devotionalien aus Argentinien über das Internet

Der Verkäufer, so Hernández, verkaufte „hochwertiges Material“ und hatte „ein hohes Maß an Käufen und Anfragen“. Irgendwann nach der Anzeige der Delegation wurde das Mercado Libre-Konto des Mannes gekündigt, woraufhin er die Materialien über eine eigene Website verkaufte, so die Polizei.



Die Website Librería Argentina stellt sich als Online-Buchhandlung vor, die sich auf Kriegsthemen spezialisiert hat und „Platz für alle Bücher bietet, die in den populärsten Buchhandlungen an den Rand gedrängt wurden, unabhängig von ihrer Tendenz, insbesondere für alle Formen des Nationalismus und der Geschichte alter oder vergessener Bewegungen“.



Polizisten in Buenos Aires (Symbolbild). © Alejo Manuel Avila/Imago

Obwohl die Buchhandlung behauptet, „jede Form von Gewalt, Diskriminierung oder Rassismus zu missbilligen“, wimmelt es auf ihrer Website von Nazi-Symbolen, von Othala-Runen über keltische Kreuze bis hin zu Reichsadlern. Zu ihrem Repertoire gehören auch Werke des belgischen Nazi-Kollaborateurs León Degrelle, des italienischen Faschisten Julius Evola und des Nazi-Theoretikers und Ideologen Alfred Rosenberg - sowie „Mein Kampf“ von Hitler.



Schließlich gelang es der Polizei, den 45-jährigen Mann mit dem Mercado Libre-Konto und der Website des Buchladens in Verbindung zu bringen, wobei sich herausstellte, dass er die Wohnung seines Vaters als Druckerei nutzte.



Am Dienstag beschlagnahmte die Polizei 222 Bücher, 140 Buchumschläge für ungedruckte Exemplare und zwei Bürodrucker. Die Menge des Materials war für die beteiligten Behörden und die Organisation, die die Ermittlungen veranlasste, „verblüffend“.



Nazi-Funde löst Schockwellen in Argentinien aus

„Wir sind schockiert über die Fülle des Materials“, sagte Marcos Cohen von der Delegation der argentinischen israelitischen Verbände auf der Pressekonferenz. „Ich kann mich nicht erinnern, dass so etwas schon einmal gefunden wurde“. Die Entdeckung löste in ganz Argentinien Schockwellen aus, einem Land, das sich mit seinem Erbe als Zufluchtsort für Nazis auseinandersetzt, die nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs vor der Justiz flohen.

In dem südamerikanischen Land fanden sie eine einladende Regierung unter Präsident Juan Perón vor, der faschistische Verbindungen hatte, sagte Gerald J. Steinacher, Professor für Geschichte an der University of Nebraska-Lincoln.



„Argentinien war ein traditionelles Land mit einer starken italienischen und deutschen Einwanderung, so dass es dort bereits Gemeinschaften und Verbindungen gab“, so Steinacher. „Ein weiterer Grund ist, dass Argentinien nach dem Krieg aus sehr pragmatischen Gründen bereit war, Menschen mit nationalsozialistischem Hintergrund aufzunehmen, weil man das deutsche Know-how und die deutsche Technologie brauchte, insbesondere um das Militär zu modernisieren.“

In Argentinien werden Erinnerungen an Nazi-Arzt Mengele wach

Zu denjenigen, die ihren Weg nach Argentinien fanden, gehörten Josef Mengele, der Arzt, der Menschenversuche durchführte, Erich Priebke, ein ehemaliger SS-Hauptmann, der an der Ermordung von 335 Menschen in einer italienischen Höhle beteiligt war, und Adolf Eichmann, einer der Hauptorganisatoren des Holocausts. Bis 1997 hatte das Land eine Kommission zur Untersuchung der Nazi-Aktivitäten und der Rolle Argentiniens als Zufluchtsort für Nazis und deren persönliches oder gestohlenes Vermögen eingesetzt.



Seitdem ist Argentinien gegen weitere Fälle von Nazi-Propaganda und Antisemitismus vorgegangen - was Steinacher als „sehr wichtigen Schritt nach vorn“ lobte. „Es ist wichtig, nicht passiv zu sein und zuzulassen, dass der Hass unkontrolliert um sich greift“, sagte er. „Das ist eine der Lehren, die wir aus dem Studium der deutschen Geschichte gezogen haben: dass eine Demokratie bereit sein muss, sich gegen Menschen zu wehren, die die Demokratie stürzen wollen.“

Argentinien ist das Land mit der größten jüdischen Gemeinde in Lateinamerika

Die Tatsache, dass in Argentinien - dem Land mit der größten jüdischen Bevölkerung in Lateinamerika - immer noch antisemitisches und nationalsozialistisches Material umherschwirrt, sei jedoch sehr besorgniserregend, sagte Cohen auf der Pressekonferenz.



„Es ist erstaunlich, dass es Menschen gibt, die diese Art von Material produzieren, und es ist besorgniserregend, dass es Menschen gibt, die es konsumieren“, sagte Cohen. „Und das ist die Herausforderung, die wir bewältigen müssen.“ Hernández, der Chef der Bundespolizei, sagte, die Razzia und die Verhaftung vom Dienstag seien nur der Anfang dessen, was sich zu einer ausgedehnten Untersuchung entwickeln könnte.

„Wir schließen nicht aus, dass dies nur die Spitze eines Eisbergs ist“, sagte er. „Im Moment haben wir die Verteilerleitungen gekappt, aber das Gesetz bestraft auch diejenigen, die solches Material konsumieren.“

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 15. September 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.