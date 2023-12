Argentiniens rechtsextremer Präsident verspricht „Schock für das System“

Drucken Teilen

Der neue argentinische Präsident Javier Milei hält eine Rede vor der Menge auf einem Balkon des Präsidentenpalastes Casa Rosada in Buenos Aires, Argentinien, 10. Dezember 2023 (Symbolbild). © Xinhua/Imago

Argentiniens neuer Präsident Javier Milei stimmt sein Volk in seiner Antrittsrede auf eine wirtschaftliche Rosskur ein. Die Sparmaßnahmen dürften schmerzhaft werden.

Buenos Aires – Javier Milei, der libertäre Wirtschaftswissenschaftler, der von rechtsextremen Politikern auf der ganzen Welt geliebt wird, wurde am Sonntag als Präsident Argentiniens vereidigt. Er gewann das Amt mit dem Versprechen, die Staatsausgaben zu kürzen und das Land, das mit der schlimmsten Wirtschaftskrise seit zwei Jahrzehnten konfrontiert ist, drastisch zu verändern.

Milei brach sofort mit der Tradition und hielt seine erste Rede als Präsident außerhalb des Nationalkongresses, in dem die Zeremonie stattfand, und kehrte der politischen Elite symbolisch den Rücken, als er direkt zu seinen Anhängern sprach.

Neben ihm saßen Staatsoberhäupter aus aller Welt, darunter der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und Verbündete wie der ehemalige brasilianische Präsident Jair Bolsonaro.

Argentiniens neuer Präsident Milei kündigt „Schocktherapie“ für sein Land an

In seiner mit düsteren Statistiken gespickten Rede machte Milei die scheidende linke Regierung für die rasant ansteigende Inflations- und Armutsrate des Landes verantwortlich, dafür, dass sie das Leben der argentinischen Bürger „ruiniert“ und das Land an den Rand der „tiefsten Krise unserer Geschichte“ gebracht habe.

„Die schwierigen Entscheidungen, die in den kommenden Wochen getroffen werden müssen, sind weder gewollt noch erwünscht. Aber leider haben sie uns keine andere Wahl gelassen“, sagte Milei. „Wir werden alle notwendigen Entscheidungen treffen, um das Problem zu lösen, das durch 100 Jahre Verschwendung durch die politische Klasse entstanden ist, auch wenn es am Anfang schwer ist. Wir wissen, dass sich die Situation kurzfristig verschlimmern wird, aber dann werden wir die Früchte unserer Bemühungen sehen“.

The Washington Post vier Wochen gratis lesen Ihr Qualitäts-Ticket der washingtonpost.com: Holen Sie sich exklusive Recherchen und 200+ Geschichten vier Wochen gratis.

Milei, ein politischer Außenseiter, der hier als Fernsehkommentator bekannt wurde, übernimmt das Amt genau 40 Jahre nach der Rückkehr Argentiniens zur Demokratie nach dem Sturz der brutalen Militärdiktatur.

Der Libertäre Milei hat im vergangenen Monat einen überwältigenden Sieg über den scheidenden Wirtschaftsminister errungen, weil er versprochen hatte, das gesamte System umzukrempeln. Während des Wahlkampfs versprach Milei, die Wirtschaft zu auf den Dollar umzustellen, die Zahl der Ministerien um mehr als die Hälfte zu reduzieren und die Zentralbank zu schließen. Doch in den vergangenen Wochen hat der Radikale mit den wilden Haaren einen Rückzieher gemacht. Die Dollarumstellung und die Schließung der Zentralbank scheinen nicht mehr auf seiner unmittelbaren Agenda zu stehen; seit der Wahl hat er sich stattdessen auf das konzentriert, was er als das dringendste Problem bezeichnet: die Reduzierung des Haushaltsdefizits.

„Ich muss es Ihnen noch einmal sagen. Es gibt kein Geld“, sagte Milei in seiner Rede am Sonntag, ein Mantra, das er seit seinem Wahlsieg in jedem seiner Interviews wiederholt hat. „Es gibt keine Alternative zu Anpassungen und zu Schocks.“

Argentiniens neuer Präsident Milei kündigt wirtschaftliche Rosskur an

Argentinien, das seit Jahrzehnten mit Inflation und Verschuldung zu kämpfen hat, ist von der internationalen Kreditaufnahme ausgeschlossen und hat die Bedingungen eines Rettungsabkommens mit dem Internationalen Währungsfonds nicht erfüllt. Die drittgrößte Volkswirtschaft Lateinamerikas hat einen abstürzenden Peso, eine Armutsquote von 40 Prozent und eine Zentralbank mit praktisch keinen Reserven.

Mileis Büro sagte, dass die Schließung der Zentralbank „nicht verhandelbar“ sei, aber seine jüngsten Schritte deuten darauf hin, dass der Schritt zumindest aufgeschoben werden wird. Die Ernennung von Luis Caputo zum Leiter des Wirtschaftsministeriums - der pragmatische frühere Mitte-Rechts-Finanzminister und Zentralbankchef wurde als „Messi der Finanzen“ bezeichnet - wurde als unerwartet orthodoxe und marktfreundliche Wahl begrüßt.

Einige von Mileis jüngsten Entscheidungen, so der Politologe Juan Germano, deuten darauf hin, dass er versucht, etwas anderes zu schaffen, als erwartet wurde.

Milei ist auch von einigen seiner aggressiveren außenpolitischen Positionen abgerückt, da er versucht, die Beziehungen zu führenden Politikern und Ländern, mit denen er nun zu tun haben wird, zu verbessern. Während des Wahlkampfs nannte er China einen „Mörderstaat“, Papst Franziskus einen „Vertreter der bösen Linken“ und den brasilianischen Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva einen „Kommunisten“.

Seit seinem Wahlsieg hat er Franziskus als den „wichtigsten Argentinier in der Geschichte“ bezeichnet, Lula zu seiner Amtseinführung eingeladen (der Brasilianer hat abgelehnt) und dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping für seine Glückwünsche gedankt und ihm das Wohlergehen des chinesischen Volkes gewünscht.

Prominente Staatsoberhäupter aus aller Welt, darunter der spanische König, nahmen an der Zeremonie am Sonntag teil. Unter ihnen befanden sich mehrere Persönlichkeiten der weltweiten extremen Rechten, darunter der ungarische Premierminister Viktor Orban und der Vorsitzende der spanischen Partei Vox, Santiago Abascal.

Trump fehlt bei Amtseinführung von Milei

Der frühere US-Präsident Donald Trump sagte seinen Beratern, dass er gerne an der Amtseinführung teilnehmen würde, aber logistische Hürden verhinderten den Besuch, wie zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten, die unter der Bedingung der Anonymität sprachen, um private Überlegungen zu berücksichtigen.

„Die Unterstützung von der Rechten, von Trump und Bolsonaro verleiht seiner Figur und seinem politischen Projekt eine gewisse Legitimität“, sagte die argentinische Politologin Ana Iparraguirre. Diese Allianzen tragen dazu bei, einem Präsidenten Glaubwürdigkeit zu verleihen, der laut Iparraguirre mehr Außenseiter ist als Trump oder Bolsonaro, da er weder über Trumps Erfahrung in der amerikanischen Wirtschaft noch über Bolsonaros Erfahrung im militärischen Establishment Brasiliens verfügt.

Zu Beginn seiner Präsidentschaft steht Milei laut dem Politologen Andrés Malamud vor einer gewaltigen Herausforderung: Er muss die politische und soziale Unterstützung finden, die für die Umsetzung von Reformen erforderlich ist, „die die Mehrheit für notwendig hält, für die aber niemand zahlen will“. Da er weniger als 15 Prozent der Sitze im argentinischen Unterhaus und weniger als 10 Prozent im Oberhaus kontrolliert, muss Milei im Kongress Allianzen bilden, wenn er seine Agenda durchsetzen will.

Diese Agenda wird am Montag einem unmittelbaren Test unterzogen, wenn Milei voraussichtlich einen umfassenden Gesetzentwurf zur Überholung des argentinischen Systems mit einer erheblichen Deregulierung des Staates, einer Überarbeitung des Arbeitsrechts, einer Steuervereinfachung und der Abschaffung der Vorwahlen vorlegen wird. Dies könnte auch die Privatisierung der defizitären Staatsunternehmen beinhalten.

Anstieg der Preise in Argentinien erwartet

Es wird erwartet, dass sich die Wirtschaft erst verschlechtert, bevor sie besser wird. Die Preise sind seit Mileis Sieg gestiegen. Wirtschaftswissenschaftler erwarten allein im Dezember einen Anstieg um 20 Prozent, der sich in den ersten Monaten einer Regierung Milei fortsetzen wird, wenn die künstlichen Preisobergrenzen der derzeitigen Regierung aufgehoben werden.

Doch all dies schien die Anhänger von Milei nicht zu beunruhigen. Während er sprach, versammelte sich eine Menge von Tausenden unter der strahlenden Sonne. Sie riefen „Kettensäge! Kettensäge!“ - eine Anspielung auf das Elektrowerkzeug, das Milei oft zu Wahlkampfauftritten mitbrachte und mit dem er versprach, die staatlichen Mittel zu kürzen.

Junge Männer und Familien füllten den Platz mit argentinischen Flaggen, Trikots von Lionel Messi und Ansteckern mit einem Löwen, einem Symbol, das von Mileis Anhängern sehr geschätzt wird.

Nach seiner Rede fuhren der neue Präsident und seine Schwester in einem Cabrio zur Casa Rosada, dem Präsidentenpalast.

„Er hat die Dinge gesagt, wie sie sind, anstatt Lügen zu erzählen“, sagte ein Unterstützer, der 18-jährige Enzo Bucci, ein Wirtschaftsstudent und Zusteller, der überlegt hatte, das Land zu verlassen, weil es ihm an Möglichkeiten mangelt.

„Ich glaube nicht, dass wir jemals einen solchen Plan in diesem Land gesehen haben, einen Plan, der mit dem Wirtschaftsmodell bricht, das wir immer hatten“, sagte er. „Ich glaube, es kann funktionieren.“

Mileis erste Rede als Präsident, so Malamud, habe versucht, „die Menschen auf die Anpassung vorzubereiten“, um mögliche Proteste zu begrenzen. Er vermied es, spezifische Politiken oder konkrete Pläne zu erwähnen.

Bald wird Argentinien erfahren, ob Milei einen Stabilisierungsplan in Arbeit hat, sagte Malamud, „oder ob er nur Schmerzen anbieten wird.“

Zur Autorin Samantha Schmidt ist Leiterin des Bogotá-Büros der Washington Post und berichtet über das gesamte spanischsprachige Südamerika. Schmidt berichtete aus Bogotá, Kolumbien.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 10. Dezember 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.