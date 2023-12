Wie der Einsatz von Drohnen den Ukraine-Krieg beeinflusst

Von: Foreign Policy

Ein Soldat der ukrainischen Kampfdrohneneinheit bei einem Einsatz in Richtung Saporischschja im Südosten der Ukraine im August 2023. © Smoliyenko Dmytro/ IMAGO/ Ukrinform/ ABACAPRESS

Von Drohnen überwacht ist ein Verstecken im Ukraine-Krieg nahezu unmöglich. Dennoch macht die neue Technik Bodenoffensiven bisher nicht überflüssig.

Drohnen und andere Technologien erschweren im Ukraine-Krieg das Untertauchen

Gelände, Tageszeit und Wetterbedingungen - auch Umweltfaktoren spielen im Krieg eine wichtige Rolle

Starker Wind, starker Regen oder Minustemperaturen machen Drohneneinsatz oft unmöglich

Aussagen über grundlegende Änderungen in der Kriegsführung kommen verfrüht

Dieser Artikel liegt erstmals in deutscher Sprache vor – zuerst veröffentlicht hatte ihn am 6. Dezember 2023 das Magazin Foreign Policy.

Kiew - Der oberste militärische Befehlshaber der Ukraine, General Valery Zaluzhny, schrieb kürzlich im Economist, dass der Krieg gegen Russland in eine Patt-Situation geraten sei, in der keine der beiden Seiten derzeit zu einem strategischen Durchbruch fähig zu sein scheint.

Seine Äußerungen kamen nach fünf Monaten schwerer Kämpfe, in denen die mit Spannung erwartete ukrainische Gegenoffensive keine nennenswerten Gebietsgewinne erzielen konnte.

Zu den Gründen für das Ausbleiben von Fortschritten zählen das beeindruckende System der russischen Verteidigungsschichten, die Bereitschaft, hohe Verluste an Menschenleben und Material in Kauf zu nehmen, sowie die heftigen lokalen Gegenangriffe.

Die anfänglich unkoordinierten und schlecht ausgeführten Angriffe der Ukraine sowie einige Verzögerungen bei der Lieferung westlicher Waffen und die Begrenzung der Menge und Art der an die Ukraine gelieferten Waffen spielten sicherlich auch eine Rolle.

Einige Analysten sind jedoch der Meinung, dass der ukrainische Vormarsch durch etwas viel Grundlegenderes als Minenfelder und Schützengräben gestoppt wurde: den sich verändernden Charakter der Kriegsführung selbst.

Das Aufkommen der allgegenwärtigen Überwachung, so argumentieren diese Beobachter, hat ein neues transparentes Schlachtfeld geschaffen.

Allgegenwärtige Drohnen und andere Technologien machen es möglich, jede Truppenbewegung auf beiden Seiten in Echtzeit zu verfolgen, so dass es nahezu unmöglich ist, Truppenansammlungen und Konzentrationen von gepanzerten Fahrzeugen vor dem Feind zu verbergen.

Sofortiger Artilleriebeschuss beim Auffliegen einer feindlichen Truppe

Dieselbe Überwachung sorgt dann dafür, dass die Truppen, sobald sie entdeckt werden, sofort von Artilleriegeschossen, Raketen und Selbstmorddrohnen getroffen werden. Jeder Versuch eines Durchbruchs ist zu einem äußerst schwierigen Unterfangen geworden.

Mit anderen Worten: Wenn der Feind alles auf und hinter der Frontlinie sehen kann, einschließlich der Einheiten und sogar einzelner Truppen, die sich nach hinten bewegen, ist der klassische Bodenangriff aus gepanzerten Verbänden tot.

Im jahrhundertealten Wettlauf der Militärtaktik zwischen Verstecken und Erkennen scheint letzteres gewonnen zu haben - zumindest bis die nächste Technologiewelle das Gleichgewicht wieder verschiebt.

Krieg im 21. Jahrhundert: Bodentruppen trotz moderner Technik bedeutsam

So viel Wahrheit in dieser Argumentation auch stecken mag, als pauschale Verallgemeinerung greift sie doch zu kurz. Selbst auf einem mit Drohnen bedeckten Schlachtfeld des 21. Jahrhunderts gibt es immer noch verschiedene Möglichkeiten, voranzukommen, wie sowohl die Ukrainer als auch die Russen feststellen.

Nach meinen Beobachtungen, die ich kürzlich auf einer Forschungsreise in der Ukraine gemacht habe, ist das Schlachtfeld weniger transparent, als es die Technikbegeisterten darstellen.

Entlang der Frontlinie finden nach wie vor so genannte Biss- und Halte-Infiltrationstaktiken statt, d. h. kleinere, schrittweise Angriffe der Infanterie, die durch Artillerieeinschläge unterstützt werden. Das transparente Schlachtfeld hat das Zeitfenster, in dem solche Angriffe erfolgreich sein können, deutlich verkleinert, aber nicht vollständig geschlossen.

Russische Artilleristen feuern im Februar 2023 eine 152-mm-Schlepphaubitze 2A65 Msta-B auf Stellungen der ukrainischen Streitkräfte ab. © RIA Novosti/ IMAGO

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Fähigkeit des Gegners zur Echtzeitverfolgung einzuschränken oder sogar zu unterbinden. Um so lange wie möglich vor den Augen des Feindes verborgen zu bleiben, muss man sich zerstreuen und verbergen - was oft bedeutet, unter die Erde zu gehen, um sich der visuellen Beobachtung zu entziehen, eine Taktik, die die Hamas im Gaza-Streifen perfekt beherrscht.

Gelände, Tageszeit und Wetterbedingungen - auch Umweltfaktoren im Krieg entscheidend

Das Verstecken hat aber auch mit einfachen Umweltfaktoren zu tun, die im Laufe der Militärgeschichte über Erfolg und Misserfolg auf dem Schlachtfeld entschieden haben, z. B. das Gelände, die Tageszeit und die Wetterbedingungen.

Eine der wichtigsten Erkenntnisse meiner letzten Reise ist, dass die allgegenwärtige Präsenz neuer Technologien auf dem Schlachtfeld individuelle soldatische Tugenden wie Disziplin, Synchronisation, körperliche Fitness und ein tiefes Verständnis des Geländes und der Umgebung noch wichtiger macht als in der Vergangenheit.

Um ein erstes Beispiel zu nennen: Auf einem transparenteren Schlachtfeld ist die Tageszeit, zu der man angreift, wieder entscheidend geworden.

Die meisten ukrainischen Angriffe finden vor der Morgendämmerung oder am späten Abend im Schutz der Dunkelheit statt. Der Grund dafür ist einfach. Ohne ausreichendes Licht ist es für russische Drohnenbetreiber viel schwieriger, Angreifer zu erkennen.

Obwohl Drohnen mit Infrarotkameras auch im Dunkeln sehen können und weit verbreitet sind, sind sie teurer als gewöhnliche Drohnen - und daher weit weniger zahlreich als einfache Drohnen am Tag, was zu Lücken in der Abdeckung entlang der Front führt, die ausgenutzt werden können.

Ukrainische Taktik erfordert extreme Disziplin, Konzentration und körperliche Fitness

Nach meinen Beobachtungen greifen die Ukrainer die russischen Schützengräben in der Regel in Angriffsgruppen von etwa 10 bis 16 Soldaten an. Diese Truppen werden von zwei oder drei Schützenpanzern oder gepanzerten Mannschaftstransportern, die von zwei oder mehr Kampfpanzern unterstützt werden, direkt in das gegnerische Grabennetz abgesetzt.

Sobald sich die ukrainischen Soldaten im russischen Grabensystem befinden, ziehen sich die gepanzerten Fahrzeuge zurück. Wenn die Soldaten die Gräben in der Morgendämmerung erobern, müssen sie sie bis zur Nacht gegen Gegenangriffe verteidigen, bis sie sich wieder bewegen können oder Verstärkung erhalten.

Der Zyklus von Tag und Nacht diktiert also das operative Tempo in einer Weise, die in der modernen Militärdoktrin und -ausbildung nicht immer betont wird. Diese Art von Operationen erfordert nicht nur von den einzelnen Soldaten und ihren Befehlshabern extreme Disziplin und Konzentration, sondern auch körperliche Fitness.

Gelände im Ukraine-Krieg: Drohneneinsatz gelingt besser aus höheren Lagen

Zweitens kann die Beschaffenheit des Geländes über Erfolg oder Misserfolg eines Angriffs entscheiden. Mit Sprengstoff bestückte First-Person-View-Drohnen (FPV) können beispielsweise effektiver von hoch gelegenen Standorten aus eingesetzt werden, da sie eine Sichtverbindung zur Bodenstation benötigen. Andernfalls könnte es zu einem Kommunikationsverlust und sogar zum Verlust der Drohne kommen.

Bei FPV-Drohnen, die von einem tiefer gelegenen Standort aus eingesetzt werden, sind jedoch in der Regel zusätzliche Kommunikations-Relaisdrohnen erforderlich, um einen wirksamen Fernangriff durchzuführen. Dies ist ein Nachteil für die Streitkräfte in tieferen Lagen, da für jeden Angriff mehr Personal und Ausrüstung benötigt wird und eine Quelle für Reibungsverluste geschaffen wird.

Auch Drohnenpiloten brauchen eine Pause; außerdem steigt mit der Häufigkeit des Einsatzes einer Drohne die Wahrscheinlichkeit, dass man sie verliert. In einem Zermürbungskrieg ist die Seite mit dem höheren Personal- und Ausrüstungsbedarf für einzelne Einsätze langfristig im Nachteil.

Starker Wind, starker Regen oder Minustemperaturen machen Drohneneinsatz oft unmöglich

Drittens erlangen die Wetterbedingungen eine neue Bedeutung. Auch hier ist der Grund ganz einfach: Viele Drohnen können bei starkem Wind, starkem Regen oder Minustemperaturen nicht eingesetzt werden.

An einem sonnigen, etwas windigen Tag an der Front mit vergleichsweise guter Drohnenabdeckung beobachtete ich wiederholte Artillerieeinschläge, bis Gruppen russischer Soldaten getroffen wurden, wobei die Zeitspanne von der Entdeckung durch die Drohne bis zum Eintreffen der Drohne zwischen etwa 30 Sekunden und mehreren Minuten lag.

An einem bewölkten Tag mit stärkerem Wind und etwas Regen waren weniger Drohnen in der Luft, was zu einer geringeren Überwachungsabdeckung und einer niedrigeren Rate an Artilleriebeschuss führte. In einem von Artillerie dominierten Konflikt wie dem Russland-Ukraine-Krieg kann schlechtes Wetter daher derjenigen Seite Chancen bieten, die die reduzierte Drohnenabdeckung schneller ausnutzen kann.

Schnee, Kälte und Eis führen zu Drohnenpausen, erschweren aber auch die Bodenoffensive

Das bedeutet jedoch nicht, dass winterliche Bedingungen unbedingt einen Angriff begünstigen. Eine reduzierte Drohnenabdeckung aufgrund von Schnee, Regen und Kälte kann Möglichkeiten für Manöver bieten.

Dieser potenzielle Vorteil wird jedoch durch die Schwierigkeiten bei der Bodenbewegung aufgrund von matschigem Boden oder Schnee wieder aufgehoben. Während gefrorener Boden das Manövrieren erleichtert, bieten kahle Bäume im Winter weniger Möglichkeiten zum Verstecken.

Letztendlich wird die Seite im Vorteil sein, deren Truppen besser auf eisige Temperaturen und schlechtes Wetter vorbereitet sind.

Training ukrainischer Scharfschützen in der Region Saporischschja: Ein Soldat im Wintertarnanzug zielt im Februar 2023 mit seinem Gewehr. © Dmytro Smolienko/ IMAGO

Störsender im Einsatz: Russland in elektronischer Kriegsführung wohl im Vorteil

Neben dem Tageslicht, dem Gelände und dem Wetter gibt es noch weitere Faktoren, die das Schlachtfeld in der Ukraine weniger transparent machen, als manche Kommentatoren meinen.

Dazu gehört der Einsatz von Störsendern und anderen Technologien zur elektronischen Kriegsführung, die die Fähigkeit der anderen Seite, Soldaten und Fahrzeuge zu entdecken, blockieren oder verringern.

Gegenwärtig führen die Ukraine und Russland einen ständigen Kampf um die Anpassung der Technologien. Beide Seiten verlassen sich zunehmend auf kleine Störsender, die auf Fahrzeugen oder in der Nähe von Schützengräben installiert sind, um einen Schutzschirm über ihren Stellungen zu errichten, der angreifende FPV-Drohnen von ihrem Kurs abbringen und zum Absturz bringen kann.

Mehr noch als die oben beschriebenen physischen Faktoren wird der Kampf um das elektromagnetische Spektrum entscheidend dafür sein, ob die Transparenz auf dem Schlachtfeld für eine Seite erhöht oder verringert wird, mit allen Konsequenzen für den künftigen Charakter der Kriegsführung in der Ukraine und anderswo.

Derzeit scheint Russland bei Störsendern und anderer elektronischer Kriegsführung immer noch im Vorteil zu sein, sowohl was die Anzahl als auch die Qualität der eingesetzten Systeme angeht.

Durchbrüche auf dem Kriegsfeld trotz Drohnenarmee möglich

Trotz der scheinbaren Pattsituation bietet das Schlachtfeld in der Ukraine immer noch verschiedene Möglichkeiten für Durchbrüche und andere erfolgreiche Vorstöße, wenn sie gut koordiniert sind und Umweltfaktoren wie Dunkelheit, schlechtes Wetter und das physische Terrain ausnutzen können.

Die neue landläufige Meinung, dass die allgegenwärtigen Drohnenschwärme einen erfolgreichen Angriff fast unmöglich gemacht haben, muss daher relativiert werden.

Es mag zwar stimmen, dass die in den NATO-Ausbildungsbüchern gelehrten massiven Panzerangriffe auf einem transparenteren Schlachtfeld äußerst schwierig sein werden, aber die Vorstellung, dass die allgegenwärtige Überwachung entscheidenden Offensivoperationen ein Ende gesetzt hat, ist bestenfalls unvollständig.

Aussagen über grundlegende Änderungen in der Kriegsführung kommen verfrüht

Die zeitliche Abstimmung und Synchronisierung militärischer Operationen unter Berücksichtigung der Umgebungsbedingungen auf dem Schlachtfeld schafft Gelegenheiten, der Überwachung zu entgehen.

Auch wenn die Nutzung dieser Gelegenheitsfenster nicht sofort zu entscheidenden Ergebnissen führt, kann sie doch dazu beitragen, die Voraussetzungen für künftige Angriffe größeren Ausmaßes zu schaffen und letztlich die Blockade zu überwinden.

Zu sagen, dass Angriffe größeren Ausmaßes der Vergangenheit angehören und dass die Blockade die künftige Kriegsführung in der Ukraine - und vielleicht auch anderswo - bestimmen wird, ist sicherlich verfrüht.

Zum Autor Franz-Stefan Gady ist beratender Senior Fellow für Cyber Power und zukünftige Konflikte am International Institute for Strategic Studies und Adjunct Senior Fellow für Verteidigung am Center for a New American Security. Twitter (X): @hoanssolo

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 6. Dezember 2023 in englischer Sprache im Magazin „ForeignPolicy.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.