Konflikt im Nord-Kosovo eskaliert: Nato schickt Verstärkung

Von: Nail Akkoyun

Ein amerikanischer Black-Hawk-Hubschrauber fliegt über Mitrovica im Kosovo. © Vudi Xhymshiti/Imago

Die Kämpfe im Nord-Kosovo eskalieren, die Nato schickt zusätzliche Streitkräfte. Laut eigener Aussage steckt ein Spitzenpolitiker hinter dem Überfall.

Brüssel/Pristina – Nach den schweren Kämpfen zwischen serbischen Paramilitärs und kosovarischen Polizisten im Nord-Kosovo verstärkt die Nato die von ihr geführte KFOR-Schutztruppe. Der Nordatlantikrat, das wichtigste Entscheidungsgremium der Organisation, genehmigte die Entsendung zusätzlicher Streitkräfte in das kleine Balkanland, wie das Bündnis am Freitag (29. September) in Brüssel mitteilte. Über die Zahl der zusätzlichen Soldaten machte es keine Angaben.

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur (dpa) könnte die Verstärkung von Großbritannien gestellt werden. Das Verteidigungsministerium in London hatte erst vor wenigen Monaten mitgeteilt, dass das Vereinigte Königreich noch bis mindestens 2026 einen „entscheidenden Beitrag“ zur Schutztruppe leisten wolle.

Spitzenpolitiker steckt angeblich hinter Überfall im Nord-Kosovo

Ein 30-köpfiger, schwer bewaffneter serbischer Kommandotrupp hatte am letzten Sonntag (24. September) in der Ortschaft Banjska bei Mitrovica Stellung bezogen und sich Kämpfe mit der kosovarischen Polizei geliefert. Dabei waren mindestens drei serbische Angreifer sowie ein kosovarischer Polizist getötet worden. Inzwischen hat sich der kosovo-serbische Spitzenpolitiker und Geschäftsmann Milan Radoicic zu dem Überfall im Nord-Kosovo vor fünf Tagen bekannt.

„Ich habe mich zu dieser Tat entschieden, weil alle bisher angewandten Widerstandsmethoden keine Verbesserung des Lebens des serbischen Volkes brachte“, schrieb Radoicic in einer Erklärung, die sein Anwalt am Freitag vor der Presse in Belgrad verlas. Zugleich teilte er darin mit, als Vize-Vorsitzender der Serbischen Liste, der Partei der Kosovo-Serben, zurückzutreten. Wo sich Radoicic derzeit aufhält, ist unbekannt.

Die Regierung in Pristina beschuldigt indes Belgrad, die Paramilitärs ausgebildet, ausgestattet, finanziert und ins Kosovo geschickt zu haben, um das Land zu destabilisieren. Die serbische Führung bestreitet die Vorwürfe.

Im Balkan stationierte Nato-Truppen: Auch deutsche Soldaten dabei

Das heute fast ausschließlich von Albanerinnen und Albanern bewohnte Kosovo hatte sich 1999 mit Nato-Hilfe von Serbien abgespalten und 2008 für unabhängig erklärt. Mehr als 100 Länder, darunter Deutschland, erkennen die Unabhängigkeit an. Die KFOR ist seit 1999 für die Gewährleistung der Sicherheit in dem Land zuständig.

Derzeit gehören ihr nach jüngsten Angaben etwa 4500 Soldaten aus insgesamt 27 Nato-Ländern und Partnerstaaten an. Deutschland nahm zuletzt mit rund 80 Soldaten am KFOR-Einsatz teil. Bereits im Mai hatte das Bündnis eine Aufstockung seiner Präsenz im Kosovo um 700 Mann beschlossen. Damit hatte es auf schwere Ausschreitungen serbischer Mobs gegen KFOR-Soldaten im Nord-Kosovo reagiert. Damals hatten 30 italienische und ungarische Soldaten sowie mehr als 50 Serben Verletzungen erlitten. (nak/dpa)