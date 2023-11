Nach Wilders-Sieg in den Niederlanden: Söder und FDP pochen auf härteren Asylkurs

Von: Nail Akkoyun

Die CSU reagiert auf den Wahlsieg von Geert Wilders mit der Forderung nach strengeren Asylregeln. Dabei warnt Söder vor Parallelgesellschaften.

Ingolstadt/Berlin – Nach dem Wahlsieg des niederländischen Rechtspopulisten Geert Wilders fordert die CSU erneut einen schärferen Asylkurs der Ampel-Koalition. So forderte Parteichef Markus Söder am Donnerstag in Ingolstadt „eine neue Integrationsgrenze“. Es dürfe weder zu einer Überforderung von Ländern und Kommunen, noch zu Parallelgesellschaften kommen. Der jüngst von Bund und Ländern errungene Asyl-Kompromiss sei ein erster Schritt, reiche aber nicht aus.

Entscheidend sei dabei eine Zurückweisung von Menschen an der Grenze, die keine Erfolgsaussicht auf Asyl in Deutschland hätten. Die Mehrheit der Menschen im Land wünsche sich geschützte Grenzen. Zudem müsse der Bund die finanziellen Anreize weiter senken, so der bayerische Ministerpräsident. Dazu gehöre für ihn ausdrücklich eine Entkopplung von Bürgergeld und Asylleistungen.

© Peter Kneffel/dpa

FDP warnt vor „Wahlergebnissen wie in den Niederlanden“ – Söder stellt Asylrecht infrage

Für Sachleistungen statt Geldern sprach sich auch immer wieder die FDP aus. Deren Generalsekretär, Bijan Djir-Sarai, blickte mit Blick auf die Niederlande ebenfalls mit Sorge auf die deutsche Migrationspolitik. „Entweder wir entwickeln in der Migrationspolitik pragmatische Lösungen, wie Schweden oder Dänemark sie haben oder wir bekommen es mit Wahlergebnissen wie in den Niederlanden und in Italien zu tun“, sagte Djir-Sarai am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

Söder nahm ebenfalls Dänemark als Beispiel und betonte, dass eine Steuerungsmöglichkeit eine europarechtliche Genehmigung wäre, wie sie die Dänen beantragt hätten. Es gehe nicht darum, „sozusagen auf die Sekunde“ eine Änderung herbeizuführen, sondern in einen Dialog einzutreten. Ihm sei es wichtig, dass nicht automatisch mit dem Asylrecht die Möglichkeit entfalle, Menschen an den Grenzen zurückzuweisen.

„Das derzeitige Asylrecht ist nicht gemacht für die Situation, vor der wir stehen“, so der CSU-Vorsitzende. Es sei daher darüber nachzudenken, ob das Grundrecht auf Asyl angepasst werden müsse. (nak/dpa)