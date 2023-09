Gravierende Mängel bei Praxis zu Asylanträgen aus der Türkei aufgedeckt

Von: Erkan Pehlivan

Eine parlamentarische Anfrage der Linksfraktion deckt Mängel bei der Asylpraxis in Deutschland auf. Vor allem ein Aspekt

Frankfurt – Asylsuchende aus der Türkei müssen für Ihren Antrag auf Schutz Nachweise beschaffen. Dazu müssen die Betroffenen über das Online-Portal der türkischen Regierung „e-Devlet“ (deutsch: e-Staat) Informationen abrufen. Das e-Devlet-Portal umfasst Datenbanken verschiedener staatlicher Stellen, darunter auch das Informationssystem der türkischen Justiz UYAP.

Das Bundesamt für Flüchtlinge (BAMF) fordert Antragsteller etwa auf, über UYAP Informationen zu ihren Gerichtsverfahren und unter bestimmten Umständen auch Dokumente aus diesen Verfahren abzurufen. Die Schutzsuchende sollen zudem über das UYAP-System Nachweise über Verfolgungshandlungen des türkischen Staates vorlegen. Das ist allerdings für viele Betroffene oft nicht möglich.

Parlamentarische Anfrage deckt Mängel in Asylpraxis auf

Jetzt hat eine parlamentarische Anfrage der Bundestagsabgeordneten Clara Bünger (die Linke) und der Linksfraktion herausgefunden, dass die Informationsbeschaffung durch das UYAP-Portal an hohe Hürden geknüpft ist, weil Betroffene im Ausland sich nicht im e-Devlet-System registrieren können. Das setzt nämlich eine Kontaktaufnahme zu türkischen Behörden bzw. zu einer türkischen Auslandsvertretung voraus.

Laut der Linkspartei sei eine solche Kontaktaufnahme für Asylsuchende im Asylverfahren jedoch grundsätzlich nicht zumutbar, heißt es in der Begründung der parlamentarischen Anfrage. Zum anderen ergäben sich Beschränkungen beim Zugang zu Informationen auch daraus, dass asylrelevante Nachweise im UYAP-System teilweise für Beschuldigte nicht freigegeben seien oder erst verzögert eingestellt würden. Insbesondere bei politischen Strafverfahren sei die Verfügbarkeit von Dokumenten auf UYAP auch deshalb eingeschränkt, weil Verfolgungshandlungen häufig im Verdeckten stattfänden und nicht dokumentiert würden.

Türkische Behörden halten juristische Maßnahmen Schutzsuchender geheim

So kann die türkische Staatsanwaltschaft den Zugriff auf Daten gewisser Personen verhindern und Ermittlungen – insbesondere in Verfahren, in welchen ein Terrorismusvorwurf erhoben werde – geheim halten. Auch deutsche Gerichte sehen das ähnlich. Erkenntnisse und Eintragungen aus UYAP müssten differenziert betrachtet und bewertet werden, weil es sich um Informationssysteme des „Verfolgerstaates“ handle, auf die dieser als Systemadministrator manipulativ jederzeit Zugriff nehmen könne, heißt es in einem Urteil des Verwaltungsgerichts Gelsenkirchen vom 2. Mai 2022.

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge BAMF lehnt vor allem Asylanträge von Kurden aus der Türkei ab. © Jens Kalaene

Die parlamentarische Anfrage der Linken-Abgeordnete zeigt, dass die Bundesregierung offenbar über falsche Informationen verfügt. „Es ist nach Kenntnis der Bundesregierung nicht zwingend notwendig, eine türkische Auslandsvertretung bei der Erstregistrierung von e-Devlet einzuschalten“, heißt es in der Antwort der Bundesregierung. Recherchen von Fr.de von IPPEN.MEDIA zeigen jedoch das Gegenteil. „Antrag auf ein E-Government-Passwort: Nachdem Sie einen Termin wegen eines e-Devlet-Passworts vereinbart haben, müssen Sie persönlich erscheinen“, heißt es etwa auf der Internetseite des türkischen Generalkonsulats in Frankfurt.

Schutzsuchende müssen in Konsulate ihrer Verfolgerstaaten

Das bedeutet, Schutzsuchende müssen in die Auslandsvertretungen ihrer Verfolgerländer, was für sie gefährlich werden kann. Denn dann müssen die Betroffenen ihre Adressen mitteilen. Der türkische Geheimdienst MIT weiß dann, wo seine Gegner leben. Zudem verweigern türkische Generalkonsulate von vornherein oft politisch Verfolgten jegliche konsularische Dienste. Das heißt, es werden gar keine Anträge von Schutzsuchenden bearbeitet.

Auch eine Bevollmächtigung eines Rechtsanwalts in der Türkei, der für Schutzsuchende an die vom BAMF geforderten Dokumente über UYAP kommen soll, ist für viele Schutzsuchende offenbar nicht möglich. Die Antwort zu der Frage, ob die Bundesregierung darüber Kenntnis habe, dass viele Rechtsanwälte die Mandate von Schutzsuchenden in Deutschland verweigern würden, weil sie in den Fällen oft selbst verhaftet und eingeschüchtert werden könnte, wirkt besonders pikant. „Eine öffentliche Einschätzung zu dieser Frage könnte erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die bilateralen Beziehungen haben und sich so nachteilig auf die wirksame Zusammenarbeit und damit für die Interessen der Bundesrepublik Deutschland auswirken“, heißt es in der Antwort der Bundesregierung.

Nicht alle Informationen Schutzsuchender auf UYAP

Auch kann das BAMF von Antragstellern Informationen verlangen, die gar nicht auf UYAP hochgeladen wurden. Die Frage von Bünger, ob der Bundesregierung bekannt sei, dass etwa Haft- oder Festnahmebefehle, die gegen flüchtige Personen ergehen, im UYAP-System in der Regel nicht freigegeben sind, wird von ihr bejaht.

Insbesondere bei Verfahren gegen politisch aktive Kurdinnen und Kurden ist zu erwarten, dass nicht alle verfolgungsrelevanten Maßnahmen der türkischen Behörden dokumentiert werden. Auf diesen Aspekt antwortet die Bundesregierung ausweichend. Die Entscheider des BAMF bekämen sogenannte „Briefing Notes“. „Die Entscheiderinnen und Entscheider erhalten auf diese Weise detaillierte Hintergrundberichterstattung“. Mit diesen Informationen sollen die Entscheider des BAMF in die Lage gebracht werden, die Asylanträge von Kurden bewerten zu können. Dadurch soll eine „fundierte Entscheidungsfindung“ sichergestellt werden.

Den politisch Verfolgten, die in Deutschland Schutz suchen, werde pauschal vorgeworfen, Mitglieder der PKK, DHKP-C oder Gülen-Bewegung und damit Terroristen zu sein. Die Frage, ob die Bundesregierung daher bei ihnen mit einem „rechtsstaatlichen Verfahren“ in der Türkei rechne, wird von ihr nicht beantwortet. Auch hier wird durch die Bundesregierung stattdessen auf die Gefährdung des Staatswohls verwiesen.

Informationen von UYAP dürfen nicht über Asylanträge erscheinen

Experten warnen die Bundesregierung davor, bei Antragstellern auf Informationen aus dem UYAP-System zu pochen. „Beim UYAP-System sollte das BAMF vorsichtig sein. Nicht alles wird auf UYAP hochgeladen. Zum Beispiel kann ein Urteil hochgeladen werden, aber nicht die „Bestätigung“ des Urteils durch den Kassationshof (Yargitay). Das BAMF will aber manchmal auch die Bestätigung des Urteils sehen. Dann hat der Antragsteller ein großes Problem“, erzählt Kemal Karanfil, ehemaliger Richter am türkischen Kassationshof (Yargıtay) im Gespräch mit unserer Redaktion.

Es sei falsch, Informationen aus dem UYAP-System als Voraussetzung für eine Genehmigung des Asylantrags zu machen. „Zwar haben viele einen Zugang zu e-Devlet und auch zu UYAP, andere aber jedoch nicht“. Um einen Zugang zu e-Devlet und damit zu UYAP zu bekommen, muss man also in ein türkisches Generalkonsulat. „Die türkischen Generalkonsulate verlangen dafür die Adressen der Betroffenen“, so der Experte für türkisches Recht, der nach Deutschland geflüchtet ist und selbst das Asylverfahren durchgemacht hat.

Auch ProAsyl fordert eine Änderung des Vorgehens bei Asylanträgen. „Im Asylverfahren muss es um die Frage gehen, ob eine Verfolgung glaubwürdig gemacht wird. Hierzu darf nicht alleine darauf bestanden werden, dass Haftbefehle oder Verurteilungen vorgelegt werden, womit faktisch verlangt wird, Verfolgung zu beweisen“, sagt Wiebke Judith, Rechtspolitische Sprecherin bei ProAsyl, auf Anfrage von Fr.de von IPPEN.MEDIA.

Nur 11 Prozent von Kurden aus der Türkei bekommen Schutz

Gerade bei kurdischen Schutzsuchenden aus der Türkei sieht man deutlich, dass ihre Anträge mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit abgelehnt werden. 2022 bekamen 80,8 Prozent der türkischen Asylsuchenden Schutz. Bei den Kurden waren es dagegen nur 11,1 Prozent, so die Bundesregierung in ihrer Antwort auf die parlamentarische Anfrage. „Es ist grotesk: Je mehr sich die politischen Verhältnisse in der Türkei zuspitzen, desto restriktiver entscheidet das BAMF über die Asylanträge von kurdischen Asylsuchenden“, teilt uns die Linken-Abgeordnete Bünger mit. „Die Bundesregierung muss schnellstens dafür sorgen, dass das BAMF seine Entscheidungspraxis ändert und Verfolgten aus der Türkei Schutz gewährt. Andernfalls muss sie sich den Vorwurf gefallen lassen, Handlangerin Erdogans zu sein.“