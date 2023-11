Scholz-Merz-Treffen zur Migration – über diese Asyl-Maßnahmen soll vor dem Gipfel Einigkeit herrschen

Von: Victoria Krumbeck

Teilen

Wenige Tage vor dem Ländergipfel trifft sich der Bundeskanzler mit Merz und Dobrindt. Viele Themen sind noch offen, Einigkeit in einigen Punkten möglich.

Berlin – Am Freitagnachmittag (3. November) lud Bundeskanzler Olaf Scholz Unionsfraktionschef Friedrich Merz und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt zum Gespräch ins Kanzleramt ein. Beim Mittagessen ging es zwischen den drei Politikern um die Migrations- und Flüchtlingspolitik. Es sei ein „intensiver Austausch“ gewesen, bei dem es „um eine breite Palette von Migrationsthemen“ ging, wie es aus Fraktionskreisen hieß. Das Gespräch fand nur wenige Tage vor der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) statt, bei dem Bund und Länder über Asyl-Maßnahmen diskutieren werden.

Bei Scholz zu Gast: Merz und Dobrindt sprechen über Migration

Das Gespräch zwischen Scholz, Merz und Dobrindt sei nach Angaben aus Fraktionskreisen „sehr gut“ gewesen, die Atmosphäre „sachlich und konstruktiv“. Betont wurde, dass das Gespräch dabei „nicht abschließend“ gewesen sei. Das Treffen mit dem Kanzler fand nur drei Tage vor der dem geplanten Migrationsgipfel mit den Ländern am Montag (6. November) statt. Es sei jedoch „unabhängig“ vom Treffen am Montag zu sehen. „Denn die Länder behandeln ja nur einen Teilaspekt der Migrationsthemen“, hieß es zur Begründung. Details wurden keine bekannt, da über das Gespräch Vertraulichkeit vereinbart wurde.

CDU-Chef Friedrich Merz (r) und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt (l) auf dem Weg ins Kanzleramt, um mit Bundeskanzler Scholz über das Thema Migration zu sprechen. © Paul Zinken/dpa

Regierungssprecher Steffen Hebestreit antwortete am Freitag auf die Frage, warum Scholz die Unionsvertreter überhaupt getroffen habe, es gehe bei der Migration um den gesellschaftlichen Frieden – und deshalb auch darum, „dass man sich da gegenseitig hört und anhört“, berichtete die dpa. Um Gesetzesvorhaben in der Migration durchzusetzen, braucht es die Opposition zwar nicht, dennoch will Scholz die Opposition bei den Bemühungen zur Begrenzung der irregulären Migration einbinden. Damit strebe er einen breiten gesellschaftlichen Konsens bei den Migrations-Fragen an.

Migrationsgipfel: Darüber sind sich Bund und Länder einig

Bei der MPK werden zunächst die Länderchefs alleine beraten. Am Nachmittag findet eine Diskussion mit der Bundesregierung statt. Dabei könnten weitreichende Asyl-Änderungen beschlossen werden:

Die Länder fordern, Barzahlungen für Asylbewerber durch Bezahlkarten und Sachleistungen zu ersetzen. Scholz zeigte sich bisher offen für diesen Vorschlag.

Zudem wird darüber diskutiert, Verfahren von Menschen aus Ländern mit einer niedrigen Anerkennungsquote möglichst binnen drei Monaten zu beenden.

Länder und Bund sollen auch über die Idee beraten, Asylbewerber gemeinnützige Arbeiten leisten zu lassen. Auch hierbei zeigte sich der Kanzler gegenüber der Idee offen.

Finanzierung von Migration – Streitpunkt zwischen Bund und Ländern

Seit Monaten streiten Bund und Länder vor allem über die finanziellen Mittel. Wie Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) der dpa sagte, „summieren sich die Kosten für asyl- und flüchtlingsbedingte Ausgaben der Länder auf 17,6 Milliarden Euro. Hinzu kommen weitere 5,7 Milliarden Euro an Kosten, die von den Kommunen getragen werden.“

Die Länder warnen, dass der Bund die Städte und Gemeinden alleine lassen würden. In einem gemeinsamen Beschluss forderten sie eine allgemeine Pauschale von jährlich 1,25 Milliarden Euro sowie mindestens 10.500 Euro pro Migrant und Jahr. Der Gipfel bietet viel Zündstoff für eine lange Debatte. (vk/dpa/afp)