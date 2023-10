Asyldebatte nimmt Fahrt auf: Scholz will Merz treffen – die Details

Von: Stefan Krieger

Bundeskanzler Scholz und Vizekanzler Habeck treten für eine neue Asylpolitik ein. Sie suchen für praktische Lösungen das Gespräch mit der Opposition.

Berlin – Mit Optimismus blickt Bundeskanzler Olaf Scholz auf die anstehenden Verhandlungen mit den Bundesländern und der Union in Bezug auf die Asylpolitik. In den ARD-Tagesthemen äußerte sich Scholz am Mittwochabend (11. Oktober) zu dem für Freitagabend geplanten Spitzentreffen.

Scholz hat die Vertreter der Ministerpräsidentenkonferenz, Boris Rhein (CDU) und Stephan Weil (SPD), sowie den Fraktionsvorsitzenden der Union, Friedrich Merz, zu einem Gespräch eingeladen. Vor diesem Treffen beraten die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten in Frankfurt am Main am Donnerstag und Freitag unter anderem über die Migrationspolitik.

Asyldebatte: Scholz holt Merz ins Boot

Ein Sprecher der Unionsfraktion bestätigte der Deutschen Presseagentur den Eingang der Einladung – Merz habe angenommen. Dass in der Migrations- und Asylpolitik Handlungsbedarf besteht, mahnen Länder und Kommunen, die sich um die Unterbringung und Versorgung einer wachsenden Zahl von Schutzsuchenden kümmern müssen, seit Monaten an.

Es besteht Redebedarf zwischen Bundeskanzler Scholz und CDU-Chef Merz. © Michael Kappeler/dpa

In Hessen und Bayern, wo die Ampelparteien Verluste hinnehmen mussten, spielte die Asylpolitik eine wichtige Rolle. Allerdings fallen Entscheidungen dazu hauptsächlich auf Bundesebene.

Scholz zeigte sich überzeugt: „Da bin ich ziemlich sicher, dass es genau das ist, was die Bürgerinnen und Bürger erwarten.“ Sie wünschen sich keine kleinlichen Auseinandersetzungen, bei denen jeder versucht, sich in Szene zu setzen. Stattdessen sind praktische Lösungen gefragt, die tatsächlich Veränderungen bewirken. Robert Habeck, der Vizekanzler und Grünen-Politiker, betonte in der ARD-Sendung „Maischberger“: „In dieser Phase müssen alle miteinander reden.“

Asyldebatte: Vizekanzler Habeck spricht von Härtefällen

Habeck kündigte am Mittwoch an, dass die Arbeitsmöglichkeiten für Geflüchtete erleichtert werden sollen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) präsentierte einen Gesetzentwurf, der die Rückführung von Migranten vereinfachen soll.

„Die Anzahl der Menschen, die heute als Flüchtlinge zu uns kommen, ist zu hoch. Insbesondere, wenn wir bedenken, dass dies nicht auf geordnete Weise geschieht“, betonte Scholz in der ARD. Die Bestimmungen für einfachere Rückführungen seien über Monate hinweg ausgearbeitet worden. „Das ist jetzt abgeschlossen“, so Scholz. Habeck gestand ein, dass dies im Einzelfall auch Härten mit sich bringe. „Das ist für die individuellen Schicksale sehr, sehr hart“, sagte er bei „Maischberger“.

Habeck erklärte, dass das Ziel des sogenannten Migrationspakets darin besteht, „den Druck in den Kommunen in Bezug auf die Einwanderung etwas zu mildern oder zu kanalisieren“. Gleichzeitig räumte der Grünen-Politiker ein: „Mit einer Maßnahme, selbst mit zwei Maßnahmen und mit zehn Maßnahmen wird man das Gesamtproblem nicht lösen können.“ (skr/dpa)