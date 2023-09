„Nebelkerze“ in der Asyldebatte: Union kritisiert Faeser-Plan – „unverzüglich Klarheit schaffen“

Von: Momir Takac

Teilen

Die Asylzahlen steigen, die Kommunen flehen um Maßnahmen zur Eindämmung. Jetzt scheint Bewegung in das Thema Grenzkontrollen zu kommen.

Berlin - Zwischen Worten und Taten können gerade in der Politik Welten liegen. Das zeigt sich auch im Umgang mit der Flüchtlingskrise in Deutschland. Welche Maßnahme ist die richtige? Darüber gibt es Überbietungswettkämpfe. Dabei ist die Lage prekär. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge registrierte bis Ende August 77 Prozent mehr Erstanträge auf Asyl im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Länder und Kommunen schlagen Alarm.

CDU-Chef Merz fordert Tempo bei Lösung der Flüchtlingskrise - Faeser legt Plan vor

Angesichts von Tausenden von Geflüchtenden mahnt der CDU-Chef zur Eile. „Wir müssen dieses Problem lösen, sonst wächst uns das über den Kopf“, sagte Friedrich Merz der Augsburger Allgemeinen. Eine Forderung im Bundestag-Antrag der Union „Deutschland-Pakt in der Migrationspolitik – Irreguläre Migration stoppen“ lautet, Kontrollen an den Grenzen zu Polen, Tschechien und der Schweiz nach österreichischem Vorbild einzuführen.

Kontrollen an der bayerisch-österreichischen Grenze gibt es bereits. Werden sie nun ausgeweitet? © IMAGO/Sachelle Babbar

Hier scheint sich jetzt tatsächlich etwas zu bewegen. Nach langem Zögern will Bundesinnenministerin Nancy Faeser nun doch Kontrollen an den Grenzen zu Tschechien und Polen prüfen. Brandenburgs CDU-Innenminister Michael Stübgen forderte eine rasche Einführung. Doch das könnte noch etwas dauern. Den Start lässt das Innenministerium offen, laut Bild erteilte Faeser die nötige Anweisung für Grenzkontrollen noch nicht.

Faeser erwägt Grenzkontrollen - Union ist Plan zu schwammig

Faesers Plan sieht feste Kontrollpunkte an der polnischen und tschechischen Grenze vor. „Aus meiner Sicht ist das eine Möglichkeit, Schleuserkriminalität härter zu bekämpfen“, sagte die SPD-Politikerin der Welt am Sonntag. Es gehe ihr darum, „pragmatisch“ zu handeln. „Solche zusätzlichen Kontrollen müssen mit der Überwachung des gesamten Grenzgebiets durch die Schleierfahndung gut zusammengreifen“, erklärte Faeser, die eine Obergrenze für Geflüchtete ablehnt, weiter.

Für die Union ist das nicht mehr als eine „Nebelkerze“, die Faeser im hessischen Landtagswahlkampf zünde. Dort tritt sie als Spitzenkandidatin der SPD an. Die Ministerin müsse „unverzüglich Klarheit über ihre Position“ schaffen, sagte der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Deutschen Bundestag, Alexander Throm (CDU): „Kommen jetzt europäisch notifizierte Grenzkontrollen entlang der Grenzen zu Polen und Tschechien oder nicht?“

Polizei-Gewerkschaften begrüßen Grenzkontrollen, obwohl Asylzahlen nicht sinken würden

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) begrüßte Faesers Vorstoß. Dauerhafte stationäre Grenzkontrollen seien wegen des personellen und technischen Aufwands zwar nicht zu bewerkstelligen und würden auch keine sinkenden Asylbewerberzahlen bringen, sagte GdP-Chef Jochen Kopelke dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Der Vorschlag von Faeser sei aber richtig, da es um ein gezieltes Vorgehen gegen Schleuserbanden gehe.

Der stellvertretende Bundesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG) hält Grenzkontrollen zur Verhinderung illegaler Einreisen für richtig, schränkt aber ein: „Nancy Faeser muss sich in der EU um die rechtssichere Ermöglichung von Grenzkontrollen bemühen“, sagte Heiko Teggatz WELT. Nur dann sei eine Praxis wie an der Grenze zu Österreich möglich. „Ohne Notifizierung ist es der Bundespolizei an unseren Grenzen zu den Nachbarstaaten unmöglich und tatsächlich verboten, illegal Einreisenden den Zugang nach Deutschland ohne weitere Prüfung zu verwehren.“ (mt)