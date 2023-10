Nächste harte Flucht-Debatte: Union gegen Arbeitserlaubnis – aber für Arbeitspflicht?

Von: Kilian Beck

Katharina Dröge (B90/Grüne) und Thorsten Frei (CDU) streiten über Arbeitsverbote für Asylsuchende. © IMAGO / Metodi Popow und Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa

SPD und Grüne fordern eine Lockerung der Arbeitsverbote für Asylsuchende. Die FDP ist skeptisch. Die CDU dagegen. Teile der Partei fordern eine Arbeitspflicht.

Berlin – Die Debatte um Arbeitsverbote für Asylsuchende nimmt an Fahrt auf: Der parlamentarische Geschäftsführer der CDU, Thorsten Frei, warnte im Tagesspiegel davor, die Verbote abzuschaffen, da das Asylrecht so der „einfachste Weg“ in den deutschen Arbeitsmarkt werde. Der Präsident des deutschen Landkreistages Reinhard Sager (CDU) forderte gegenüber der Zeitung eine „Verpflichtung“ zumutbarer Arbeit nachzukommen. Bei der SPD zeigt man sich offen, das zu ändern. Der arbeitspolitische Sprecher der Bundestagsfraktion sagte am Donnerstag im Deutschlandfunk: „Einige dieser Arbeitsverbote sind heute nicht mehr zeitgemäß.“ Als Beispiel nannte er das Arbeitsverbot in Erstaufnahmeeinrichtungen.

Grüne für „vollständige Abschaffung“ der Arbeitsverbote

Aktuell müssen Asylsuchende in Deutschland laut Bundesagentur für Arbeit mindestens drei Monate warten, bis sie eine Arbeitserlaubnis beantragen können. An dieser Praxis gibt es immer wieder Kritik. So auch vergangene Woche wieder: Es brauche „endlich eine vollständige Abschaffung“ der noch bestehenden Arbeitsverbote. Das sagte die Fraktionsvorsitzenden der Grünen im Bundestag, Katharina Dröge, am vergangenen Sonntag den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Die Ampel-Regierung einigte sich im Koalitionsvertrag auf die Abschaffung der Arbeitsverbote. Doch jetzt sehen das nicht mehr alle Koalitionäre so.

CDU: Asylrecht darf „kein Weg in den deutschen Arbeitsmarkt“ werden

Skeptisch äußerte sich der innenpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion Stephan Thomae: Niemand solle „zur Untätigkeit verdammt werden“, sagte er dem Spiegel. Wie Thorsten Frei (CDU) warnt er, das Asylsystem dürfe sich nicht als „alternativer Weg“ in den deutschen Arbeitsmarkt „verfestigen“. FPD-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai möchte die Arbeitserlaubnis daran koppeln, dass „eine Bleibeperspektive erkennbar ist“.

FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai will die Arbeitserlaubnis Geflüchteter weiterhin an die Bleibeperspektive koppeln. © Kay Nietfeld/dpa

Herbert Brücker vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, sagte dem Spiegel: „Je früher die Menschen anfangen zu arbeiten, umso günstiger sind auch langfristig die Perspektiven für die Arbeitsmarktintegration“. Er sehe zudem keine Evidenz dafür, dass Menschen das Asylrecht, als Zugang zum Arbeitsmarkt ausnutzen würde, wie CDU und FDP befürchten.

Handwerk und Kommunen wollen Erleichterungen für Flüchtlinge

Handwerk und Kommunen befürworten eine Lockerung der Arbeitsverbote: Der Umgang müsse „viel pragmatischer“ werden, sagte der Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks, Jörg Dittrich, der Neuen Osnabrücker Zeitung. Er forderte, dass Unternehmen unabhängig von Sprach- und Integrationstests selbst entscheiden dürften, wen sie anstellen möchten. Gerd Landsberg (CDU), Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindetages, forderte Arbeitsverbote bei „guter Bleibeperspektive“ aufzuheben.

Landkreistag: „Verpflichtung“ zur Arbeit etwa in der Gastronomie

Landkreistagspräsident Sager (CDU) teilt im Tagesspiegel andere Ideen: „Wir können und sollten es uns nicht leisten, dieses Arbeitskräftepotenzial ungenutzt zu lassen“, sagte er mit Blick auf die, von den Kommunen aufgenommenen, Menschen. Der deutsche Landkreistag spreche sich für „eine Verpflichtung von Geflüchteten aus, gleich nach ihrer Ankunft in Deutschland zumutbare Arbeit anzunehmen“. Er verwies auf den Arbeitskräftemangel in Gastronomie, Hotellerie und in Hilfsarbeitstätigkeiten.

Der Präsident des deutschen Landkreistages Reinhard Sager (CDU) will Asylsuchende zur Arbeit verpflichten. © Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa

Bereits im Juli forderte der, CDU-dominierte, Landkreistag in Baden-Württemberg einstimmig eine „Verpflichtung Schutzsuchender zur Annahme von auch gemeinnütziger Arbeit“. Der dortige Gemeindetag scheint dieselbe Linie zu verfolgen: Der Staat müsse „erwarten dürfen, dass jeder Einzelne sich zum Gelingen der Gesellschaft einbringt“, sagte Steffen Jäger (CDU), Präsident des baden-württembergischen Gemeindetages zu der Forderung. Er könne sich vor allem gemeinnützige Arbeit auf dem Bauhof oder in der Pflege vorstellen. Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge sieht in Arbeitsverpflichtungen symbolpolitische „Scheinlösungen“. Sie verwies auf „große bürokratische Belastungen“, die eine Pflicht mit sich bringen würde. (mit dpa und afp)