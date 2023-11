Der Aufschrei bleibt aus: Erdogan fordert Untersuchung von israelischen Atomwaffen – was steckt dahinter?

Von: Nils Hinsberger

Der türkische Präsident pocht auf eine Untersuchung vermeintlicher israelischer Atomwaffen. Das Vorgehen Israels im Gazastreifen nennt er „barbarisch“.

Ankara – Erdogans Kritik an Israel reißt nicht ab. Zuletzt hatte der Präsident der Türkei für Empörung gesorgt, als er vor seinem Besuch in Deutschland, Israel als Terrorstaat bezeichnete. Und der Mann aus Istanbul gibt weiterhin keine Ruhe. So forderte er jetzt eine internationale Untersuchung wegen eines vermeintlichen israelischen Atomwaffenarsenals. Doch im Vergleich zu früheren Äußerungen von Erdogan zum Nahost-Konflikt bliebt es dieses Mal seltsam still. Selbst auf Twitter findet sich nur eine kleine Gemeinde von Empörten.

Erdogan sieht Atomwaffen-Drohung von israelischem Minister als Beweis

Dabei haben es die jüngsten Äußerungen des türkischen Präsidenten Erdogan durchaus in sich. „Israel gibt offen zu, Atomwaffen zu besitzen“, sagt der türkische Präsident. Damit bezieht er sich auf Äußerungen des rechtsextremen, israelischen Ministers Amihai Eliyahu, der einen Einsatz von Atomwaffen gegen Gaza als „Option“ einbrachte. Eliyahu wurde von der Regierung um Benjamin Netanjahu bereits aus seinem Amt enthoben. „Gut, dass dies nicht die Leute sind, die für Israels Sicherheit zuständig sind“, schrieb Israels Verteidigungsminister Joav Galant auf X (ehemals Twitter).

Erdogan kritisierte weiter, dass weder der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, noch die Internationale Atomenergie-Organisation eine Untersuchung einleite. „Die, die sich heute nicht gegen Israel aussprechen, können auch in Zukunft keine anderen Nationen kritisieren“, sagte Erdogan am Montag.

Israel könnte dabei tatsächlich Atomwaffen besitzen

Dass Israel Atomwaffen besitzt, ist eine weit verbreitete Annahme. Der Staat hat als eines von vier Ländern den Atomwaffensperrvertrag nicht unterzeichnet. Das könnte ein Grund für die ausbleibende Überraschung sein. Erdogans Kritik geht jedoch über den vermeintlichen Besitz von Atomwaffen hinaus.

Erdogan wirft Israel vor, es würde im Zuge der Siedlungspolitik palästinensisches Land stehlen. Deshalb habe die Türkei israelische Siedler als „Terroristen“ eingestuft. Vermeintliche Kriegsverbrechen und die Frage nach israelischen Atomwaffen will der türkische Präsident „in der kommenden Ära auf der Agenda halten.“

Erdogan bezeichnet Israels Vorgehen als „barbarisch“

Die Kriegshandlungen Israels seien vergleichbar mit dem, was während der „Kreuzzüge“ oder „vor 80 Jahren im Zweiten Weltkrieg“ passierte, sagte Erdogan. Der Präsident nennt dabei vor allem die Angriffe auf Krankenhäuser und das Unterbinden der Wasserversorgung und Lebensmittellieferungen zum Gazastreifen als Beispiele.

Netanjahu wolle mit diesem „staatlichen Terror“ seine Popularität in Israel steigern, so Erdogan. Die israelische Regierung betont dagegen, zivile Opfer mit allen Mitteln minimieren zu wollen. Dazu ginge man „in Einklang mit den höchsten Standards internationalen Rechts vor.“ (hin)